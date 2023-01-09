Роналду может сыграть с «ПСЖ» за команду звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля». Это будет его первая игра в Саудовской Аравии

может сыграть с «ПСЖ» за команду звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля».

Ранее французский клуб сообщил, что 19 января в Эр-Рияде проведет товарищеский матч с командой, составленной из игроков «Аль-Насра» и « ».

Тренер «Аль-Насра» допустил, что этот матч может стать для Роналду первым в Саудовской Аравии.

«Он сыграет не в футболке «Аль-Насра». Все-таки команду составят из игроков «Аль-Хилаля» и «Аль-Насра».

Как тренер «Аль-Насра», я не могу радоваться этому матчу. Конечно, это хорошо для развития, здорово увидеть « » и их отличных игроков. Но через три дня у нас матч чемпионата.

С точки зрения расписания это можно было продумать лучше. Но это не так важно... Мы лидируем в таблице, мы счастливы. Выиграть наш чемпионат сложно, но мы намерены сделать это», – сказал Гарсия.

Напомним, Роналду пока не может играть за «Аль-Наср» из-за 2-матчевой дисквалификации, полученной во время выступлений в «Манчестер Юнайтед». Он уже пропустил матч с «Аль-Таи» (2:0) и не сыграет с «Аль-Шабабом» 14 января.

Вероятно, первым официальным матчем Роналду за « » станет игра чемпионата против «Аль-Иттифака».