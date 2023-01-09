Роналду может сыграть с «ПСЖ» за команду звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля». Это будет его первая игра в Саудовской Аравии

Теги ПСЖ Криштиану Роналду лига 1 Франция товарищеские матчи (клубы) высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Руди Гарсия Футбол

Криштиану Роналду может сыграть с «ПСЖ» за команду звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля».

Ранее французский клуб сообщил, что 19 января в Эр-Рияде проведет товарищеский матч с командой, составленной из игроков «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля».

Тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия допустил, что этот матч может стать для Роналду первым в Саудовской Аравии.

«Он сыграет не в футболке «Аль-Насра». Все-таки команду составят из игроков «Аль-Хилаля» и «Аль-Насра».

Как тренер «Аль-Насра», я не могу радоваться этому матчу. Конечно, это хорошо для развития, здорово увидеть «ПСЖ» и их отличных игроков. Но через три дня у нас матч чемпионата.

С точки зрения расписания это можно было продумать лучше. Но это не так важно... Мы лидируем в таблице, мы счастливы. Выиграть наш чемпионат сложно, но мы намерены сделать это», – сказал Гарсия.

Напомним, Роналду пока не может играть за «Аль-Наср» из-за 2-матчевой дисквалификации, полученной во время выступлений в «Манчестер Юнайтед». Он уже пропустил матч с «Аль-Таи» (2:0) и не сыграет с «Аль-Шабабом» 14 января.

Вероятно, первым официальным матчем Роналду за «Аль-Наср» станет игра чемпионата против «Аль-Иттифака».

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42 комментария

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udiekemen
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Ответ нелюбитель футбола
Ты, как он любит считать чужие голы, считаешь чужие деньги?... А как же футбол на высшем уровне?... Или для вас сейчас чемп СА сродни АПЛ?... Сказать то боле нечего... А-ха-ха-ха...
Рон лучший бомбардир в истории футбола) Рекорды и награды само собой всё говорят))
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Великий Алонсо
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Ответ Sergey Kulevich
Встреча Месси и Роналду в этом матче будет похожа на встречу выпускников, где один приезжает на новенькой БМВ, а второй на разбитом Логане.
Только Роналду богаче Месси, свободен 🖕
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KING_OF_RUSSIA
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Ответ Men77
Месси вообще то уже потерял резкость и физику. Сравни его хотя бы с ним же года 3 назад, как он носился. Он сейчас играет на других качествах.
Лол, ты думаешь это просто один раз потерял и всё? Как бы с возрастом потеря физики всё сильнее, сравни 35 летнего Рона и сейчас, когда он от защитников даже с форой не всегда убежать может
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Социо Пат
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Господи как же арабы гоняют этих всех звёзд как шутов))
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dmizar88
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спортс, почему не освещаете хоккей с мячом?
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Я
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Не уверен,что Роналду будет играть, для него это унизительно играть со стороны арабов, когда с другой стороны пижоны во главе с Месси, придумает как не выйти на поле
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Verhovn
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Хаха. Аль Наср делает себе рекламу.. И очень успешно. Браво. Ничего плохого. Арабы люди неглупые .
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MajestySport
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Великий против пиар проекта ФИФА, интересно, сможет Месси хоть чучуть побегать, а не простоять как обычно в центре поля
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AF007
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Ответ KING_OF_RUSSIA
Надеюсь Месси не закончит карьеру к38 годам, к нему никаких претензий, но хочется посмотреть на скулеж подобных тебе неадекватов когда он из-за потери резкости и физики не сможет демонстрировать свой уровень))
Месси уже на 6 лет держится дольше на Олимпе, чем замыкальщица. Криштик стал неповоротливой палкой в 29. Но специально для тебя Величайший так и быть возьмёт еще два ЗМ после сороковника)
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нелюбитель футбола
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Ответ udiekemen
Только второй самый богатый спортсмен в мире 😂
Ты, как он любит считать чужие голы, считаешь чужие деньги?... А как же футбол на высшем уровне?... Или для вас сейчас чемп СА сродни АПЛ?... Сказать то боле нечего... А-ха-ха-ха...
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Нету Нету
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Ответ Sergey Kulevich
Встреча Месси и Роналду в этом матче будет похожа на встречу выпускников, где один приезжает на новенькой БМВ, а второй на разбитом Логане.
Роналду на много богаче, все понятно
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leproprietescestlevol
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Раналда может сыграть но скорее всего не попадёт в заявку
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нелюбитель футбола
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Ответ Cantstoped
Он ещё Забьет ПСЖ Бисиклеткой, попомните мои слова!
Какой бисиклетой?.. Он в пустые Омонии попасть не может... Позор футбола твой рунальда...
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Roman
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Задолбали уже со своим Роналду, носятся с ним как с маленьким.
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нелюбитель футбола
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Ответ KING_OF_RUSSIA
Надеюсь Месси не закончит карьеру к38 годам, к нему никаких претензий, но хочется посмотреть на скулеж подобных тебе неадекватов когда он из-за потери резкости и физики не сможет демонстрировать свой уровень))
Он умнее рунальды... И не будет играть тогда, когда начнёт позориться из-за возраста... До 37 лет побьет пару рекордов Гешы и под апплодисменты уйдёт...
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Men77
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Ответ KING_OF_RUSSIA
Надеюсь Месси не закончит карьеру к38 годам, к нему никаких претензий, но хочется посмотреть на скулеж подобных тебе неадекватов когда он из-за потери резкости и физики не сможет демонстрировать свой уровень))
Месси вообще то уже потерял резкость и физику. Сравни его хотя бы с ним же года 3 назад, как он носился. Он сейчас играет на других качествах.
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Пилипенко Дмитрий
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Унизит гнома в очередной раз ! Красава Рон !
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udiekemen
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Ответ atomio
Даже в этом матче будет на замене 😅👍🏻👍🏻
Заскринил, раз так в себе уверен
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arsenal.ave
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Несправедливо. Роналду еще ничего не показал, чтобы уже считаться звездой Аль Насра. Вот через годик было бы более менее ясно на что он горазд
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udiekemen
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Ответ Злой Евгенатор
Это похоже на унижение Роналду
Что? 🤦🏻
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KING_OF_RUSSIA
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Ответ AF007
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Надеюсь Месси не закончит карьеру к38 годам, к нему никаких претензий, но хочется посмотреть на скулеж подобных тебе неадекватов когда он из-за потери резкости и физики не сможет демонстрировать свой уровень))
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udiekemen
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Ответ bpfx5h6vrf
Так себе…? он точно в пятёрке этого списка. И при этом не презренный сухофрукт
Так себе по сравнению с Роном)
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Men77
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Этот никому ненужный матч интересен только фанам ранальды, где он забьет с пенки и докажет всем, какой он великий 🤣
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bpfx5h6vrf
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Ответ udiekemen
Только второй самый богатый спортсмен в мире 😂
Так себе…? он точно в пятёрке этого списка. И при этом не презренный сухофрукт
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Александр Быков
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Ответ Sergey Kulevich
Встреча Месси и Роналду в этом матче будет похожа на встречу выпускников, где один приезжает на новенькой БМВ, а второй на разбитом Логане.
Всем бы такой разбитый Логан
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