Роналду может сыграть с «ПСЖ» за команду звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля». Это будет его первая игра в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду может сыграть с «ПСЖ» за команду звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля».
Ранее французский клуб сообщил, что 19 января в Эр-Рияде проведет товарищеский матч с командой, составленной из игроков «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля».
Тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия допустил, что этот матч может стать для Роналду первым в Саудовской Аравии.
«Он сыграет не в футболке «Аль-Насра». Все-таки команду составят из игроков «Аль-Хилаля» и «Аль-Насра».
Как тренер «Аль-Насра», я не могу радоваться этому матчу. Конечно, это хорошо для развития, здорово увидеть «ПСЖ» и их отличных игроков. Но через три дня у нас матч чемпионата.
С точки зрения расписания это можно было продумать лучше. Но это не так важно... Мы лидируем в таблице, мы счастливы. Выиграть наш чемпионат сложно, но мы намерены сделать это», – сказал Гарсия.
Напомним, Роналду пока не может играть за «Аль-Наср» из-за 2-матчевой дисквалификации, полученной во время выступлений в «Манчестер Юнайтед». Он уже пропустил матч с «Аль-Таи» (2:0) и не сыграет с «Аль-Шабабом» 14 января.
Вероятно, первым официальным матчем Роналду за «Аль-Наср» станет игра чемпионата против «Аль-Иттифака».
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