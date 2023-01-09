Рассказов может перейти из «Спартака» в «Крылья Советов» (Metaratings.ru)

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия возможные трансферы Николай Рассказов Футбол

Защитник «Спартака» Николай Рассказов может сменить клуб.

По информации Metaratings.ru, интерес к 25-летнему футболисту проявляют «Крылья Советов». Трансфер может состояться в ближайшее время, если клубы согласуют его условия. 

Контракт защитника с московским клубом рассчитан до конца этого сезона. 

В текущем сезоне Рассказов провел в составе красно-белых 11 матчей, отыграв в общей сложности 344 минуты. Его статистику можно найти здесь

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38 комментариев

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juki_puki
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руки прочь от Легенды!
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mitos
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Коля Марсело на берегах Волги ?
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.ru
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да чего там в Крылья... Коля может перейти и не затеряться даже в Торпедо
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Isshin88
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Как же Спартак без Коленьки «никого не убил» Рассказова будет? А уж как же будут соперники Спартака?
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corazón blanco
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Ответ E.V.P.
Только зачем, справа есть Бейл и Костанца, слева есть Горшков и Зотов, качество Рассказова как игрока очень сомнительное, он уже не юниор и сильного прогресса в его игре вряд ли предвидится, какой-то странный интерес. Возможно конечно кто-то из легионеров не собирается возвращаться, если только в этом дело и рассматривают для банки
Бэйл сегодня закончил, так что навяжет борьбу Костанцу)
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Сергей Анохин
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Ответ King_X
Oh nooooo Там ради Евгеньева и Солдатенкова Барача и Гапонова в запасе держат А здесь Рассказов 😂
А разве Барач и Гапонов не цз?
Просто Рассказов ведь правый (недо)защитник
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E.V.P.
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Ответ Sanek81
Я думаю, что его как полузащитника рассматривают , а не защитника. Он там лучше на мой взгляд выглядит. (Моё мнение).
Тогда только бесплатный обмен на Липового
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NeSt274
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А многие не помнят, что всеобщего любимчика колю, как и другого гения по фамилии ломовицкий, в основной состав ввёл сразу после чемпионского сезона святой и непогрешимый массимо каррера. Хотя уже после 2-3 первых туров было очевидно, что это очередные унылые лимитчики с правильным паспортом.
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E.V.P.
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Ответ Лёха Жданчик
Констанца опорник...а колясик будет полировать лавку...ему не привыкать он КМС по этому))
Основное амплуа Костанцы правый защитник, в КС его используют как опорника, так как Бейл хорош справа, но в любом случае при необходимости он может там сыграть. Вместо лавочника правого защитника, лучше искать замену Пиняева, а Спартак пусть лучше у КС Рахмановича купит за пару-тройку миллионов евро
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Arman FCSM
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Ответ Остап Бендер Сгибальщик
фанаты спама больше хейтят воспитанника чем даже дзюбу))вот это атмосфера в коллективе,вот это единение!
Никто его не хейтит и не оскорбляет, угомонись уже. Человек откровенно не тянет основу, че теперь молиться на него? Удачи ему и только, может получится заиграть в новом клубе
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Игорь Лопарев
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Давно уже пора
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Остап Бендер Сгибальщик
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фанаты спама больше хейтят воспитанника чем даже дзюбу))вот это атмосфера в коллективе,вот это единение!
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Лёха Жданчик
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Ответ E.V.P.
Только зачем, справа есть Бейл и Костанца, слева есть Горшков и Зотов, качество Рассказова как игрока очень сомнительное, он уже не юниор и сильного прогресса в его игре вряд ли предвидится, какой-то странный интерес. Возможно конечно кто-то из легионеров не собирается возвращаться, если только в этом дело и рассматривают для банки
Констанца опорник...а колясик будет полировать лавку...ему не привыкать он КМС по этому))
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Ххх Ххх
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Осенькин сделает из него хорошего футболиста, у нас не получается у него. Только успехов!
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Andrey Yaroslavtsev
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Ответ Илья Савчук
Спартаковские фанаты уже побежали в храм ставить свечку за директора крыльев?!
Организованной толпой
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Честный контроль
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Оу, на повышение пошел!
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Остап Бендер Сгибальщик
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Ответ Дмитрий9779
Уже 25 лет Коле...
у него большой лилаллай мешает.как танцору.шел бы в студию к рокко сифреди
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Arman FCSM
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Дедушка Мороз, а ты хорош :)
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Лёха Жданчик
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Через Крылья в Аусбург)))
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Дмитрий9779
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Значит с Таварешем договорились.
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Sanek81
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Ответ E.V.P.
Только зачем, справа есть Бейл и Костанца, слева есть Горшков и Зотов, качество Рассказова как игрока очень сомнительное, он уже не юниор и сильного прогресса в его игре вряд ли предвидится, какой-то странный интерес. Возможно конечно кто-то из легионеров не собирается возвращаться, если только в этом дело и рассматривают для банки
Я думаю, что его как полузащитника рассматривают , а не защитника. Он там лучше на мой взгляд выглядит. (Моё мнение).
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Amalfitano
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Для всех сторон это отличный вариант.
П.С. А коле уже 25 и у него уже двое детей. Вот так раз. Только вчера был молодым и талантливым.
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Остап Бендер Сгибальщик
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жаль что нет правила чтоб один клуб платил другому клубу чтоб тот не мог продать определенного игрока никому))
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Илья Савчук
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Спартаковские фанаты уже побежали в храм ставить свечку за директора крыльев?!
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Дмитрий9779
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Уже 25 лет Коле...
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