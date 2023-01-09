Рассказов может перейти из «Спартака» в «Крылья Советов» (Metaratings.ru)
Защитник «Спартака» Николай Рассказов может сменить клуб.
По информации Metaratings.ru, интерес к 25-летнему футболисту проявляют «Крылья Советов». Трансфер может состояться в ближайшее время, если клубы согласуют его условия.
Контракт защитника с московским клубом рассчитан до конца этого сезона.
В текущем сезоне Рассказов провел в составе красно-белых 11 матчей, отыграв в общей сложности 344 минуты. Его статистику можно найти здесь.
Просто Рассказов ведь правый (недо)защитник
П.С. А коле уже 25 и у него уже двое детей. Вот так раз. Только вчера был молодым и талантливым.