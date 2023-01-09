Рассказов может перейти из «Спартака» в «Крылья Советов» (Metaratings.ru)

Защитник « » может сменить клуб.

По информации Metaratings.ru, интерес к 25-летнему футболисту проявляют « ». Трансфер может состояться в ближайшее время, если клубы согласуют его условия.

Контракт защитника с московским клубом рассчитан до конца этого сезона.

В текущем сезоне Рассказов провел в составе красно-белых 11 матчей, отыграв в общей сложности 344 минуты. Его статистику можно найти здесь.