Аршавин о том, что РФС шантажирует УЕФА переходом в Азию: «Какой шантаж? Мы им вообще не нужны. Думаете, они мечтали видеть «Зенит» в ЛЧ? Они бы лучше «МЮ» увидели»

Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА УЕФА РФС Азиатская футбольная конфедерация Футбол

Андрей Аршавин поделился мнением о возможном переходе РФС в Азию.

– Россия уходит в Азию. Или не уходит. Не кажется, что это некий шантаж УЕФА от РФС?

– Какой шантаж? Мы не в такой сильной позиции. «Вы уходите? Ну и ладно!» (смеется и машет рукой). Это вот так могло бы выглядеть сейчас. Конечно, нет.

– Нет ощущения, что мы УЕФА тоже нужны? С нашими спонсорскими деньгами...

– Мы УЕФА вообще не нужны. Зачем мы им нужны?

– Рынок. «Газпром».

– Они быстро, как конфликт начался, убрали «Газпром» и вообще не парились. Может быть, как деньги мы им и нужны, но как футбол... Думаете, они мечтали увидеть «Зенит» в Лиге чемпионов? Конечно, нет. Они бы лучше «Манчестер Юнайтед» увидели (пожимает плечами).

– Обидненько.

– Не обидненько, а честно.

– Тогда правда, получается, в Азию надо идти?

– Да не.

– А что делать?

– Да спокойно заниматься своим футболом.

– А не будет он стагнировать?

– Может, и будет. Может, даже и вниз пойдет. А что делать?

– А куда еще ниже-то?

– Ну... Будут русские играть зато. Везде.

– А будут они играть?

– Ну да, а что? Сейчас же чемпионат все равно по уровню провалился, но его интересно смотреть все равно, – сказал заместитель генерального директора «Зенита».

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18 комментариев

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Спартак Сила Народ
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Кому интересно унижение зенита
Только если его болельщикам
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Mc′loud
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Начало доходить что Россия не пуп земли. Лучше поздно чем никогда)
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Любезный Коссутий
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Ответ Экспертное мнение
Нет, они мечтали видеть контракты с Газпромом
Газпром не самый крупный спонсор УЕФА
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icer23
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Странные времена у нас теперь адекватные ответы на тупые вопросы - признак высокого интеллекта ..
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dimur
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Самоизоляция - это только первые 5 лет тяжело, Потом привыкаешь. (Робинзон Крузо).
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selso99
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Аршавин адекватен, впрочем, как в 90% случаев
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Лимит Лимитович
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Красавчик, Андрей
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Илья Савчук
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Ответ Рустам Атаев
Аршавину пора в государственнейшую думу
Он разве похож на шизой__да Терюшкова?
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maks44
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Да что футбол... Страшно сказать, эта бездуховная Европа и без нашего газа обходится.
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headmaster
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Аршавин из футболистом с отрывом самый адекватный
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Пирс Морган
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Шава последний месяц постит сутками
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Специальный выпуск
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Ответ Oleg A.A.
Ему как раз туда не надо: он умный парень
Умный)))
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Экспертное мнение
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Нет, они мечтали видеть контракты с Газпромом
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Любезный Коссутий
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Андрей Сергеич, зараза 😁
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Oleg A.A.
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Ответ Рустам Атаев
Аршавину пора в государственнейшую думу
Ему как раз туда не надо: он умный парень
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damondiamond
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Это ж точное описание политики несменного))
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Рустам Атаев
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Аршавину пора в государственнейшую думу
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Антон Герасименко
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Все по делу.
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