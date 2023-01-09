Аршавин о том, что РФС шантажирует УЕФА переходом в Азию: «Какой шантаж? Мы им вообще не нужны. Думаете, они мечтали видеть «Зенит» в ЛЧ? Они бы лучше «МЮ» увидели»

поделился мнением о возможном переходе в Азию.

– Россия уходит в Азию. Или не уходит. Не кажется, что это некий шантаж УЕФА от РФС?

– Какой шантаж? Мы не в такой сильной позиции. «Вы уходите? Ну и ладно!» (смеется и машет рукой). Это вот так могло бы выглядеть сейчас. Конечно, нет.

– Нет ощущения, что мы УЕФА тоже нужны? С нашими спонсорскими деньгами...

– Мы УЕФА вообще не нужны. Зачем мы им нужны?

– Рынок. «Газпром».

– Они быстро, как конфликт начался, убрали «Газпром» и вообще не парились. Может быть, как деньги мы им и нужны, но как футбол... Думаете, они мечтали увидеть «Зенит» в чемпионов? Конечно, нет. Они бы лучше «Манчестер Юнайтед» увидели (пожимает плечами).

– Обидненько.

– Не обидненько, а честно.

– Тогда правда, получается, в Азию надо идти?

– Да не.

– А что делать?

– Да спокойно заниматься своим футболом.

– А не будет он стагнировать?

– Может, и будет. Может, даже и вниз пойдет. А что делать?

– А куда еще ниже-то?

– Ну... Будут русские играть зато. Везде.

– А будут они играть?

– Ну да, а что? Сейчас же чемпионат все равно по уровню провалился, но его интересно смотреть все равно, – сказал заместитель генерального директора « ».