Татьяна Тарасова: «Российские спортсмены не делали ничего плохого, чтобы им сидеть дома вместо Олимпиады. За что наказывать людей?»
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на слова бывшего члена Международного олимпийского комитета (МОК) норвежца Герхарда Хайберга.
Хайберг считает, что европейские страны могут бойкотировать Олимпийские игры в случае допуска России.
«Думаю, что он плохо знает спорт и является недалеким человеком. Я даже не думала про то, что спортсмены из Европы могут бойкотировать соревнования. А что, сильнейшим нельзя участвовать? Надо чтобы слабейшие заняли все места?
Чувствуется, что он именно бывший член МОК. Он предлагает идиотские решения и решения старого образца.
Российские спортсмены не делали ничего плохого, чтобы им сидеть дома вместо Олимпиады. За что так наказывать, я лично, как работающий тренер, который 55 лет работает на самом высоком уровне, не понимаю. За что наказывать людей? Что они сделали?» – сказала Тарасова.
«Соседи Украины вполне могут бойкотировать Олимпийские игры». Бывший член МОК из Норвегии о возможном допуске России
Кормить надо было бы кучу народа как при СССР. Самим не хватает.
Русский юго-восток наш.
Жизнь коротка, люди не успевают повзрослеть.