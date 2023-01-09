Татьяна Тарасова: «Российские спортсмены не делали ничего плохого, чтобы им сидеть дома вместо Олимпиады. За что наказывать людей?»

Теги Татьяна Тарасова сборная России МОК Олимпийская сборная России Герхард Хайберг Париж-2024 Политика Спорт-Экспресс Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на слова бывшего члена Международного олимпийского комитета (МОК) норвежца Герхарда Хайберга.

Хайберг считает, что европейские страны могут бойкотировать Олимпийские игры в случае допуска России.

«Думаю, что он плохо знает спорт и является недалеким человеком. Я даже не думала про то, что спортсмены из Европы могут бойкотировать соревнования. А что, сильнейшим нельзя участвовать? Надо чтобы слабейшие заняли все места?

Чувствуется, что он именно бывший член МОК. Он предлагает идиотские решения и решения старого образца.

Российские спортсмены не делали ничего плохого, чтобы им сидеть дома вместо Олимпиады. За что так наказывать, я лично, как работающий тренер, который 55 лет работает на самом высоком уровне, не понимаю. За что наказывать людей? Что они сделали?» – сказала Тарасова.

«Соседи Украины вполне могут бойкотировать Олимпийские игры». Бывший член МОК из Норвегии о возможном допуске России

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50 комментариев

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Павел Светлов
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Ответ Gheorghe Rusu
В России ошибочно думают, что они не в ответе за своих руководителей и солдат. Наивно.
нет сейчас никакой "России", население фрагментировано, нет никаких "их, россиян"
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vanessa2021
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Ответ Gheorghe Rusu
В России большинство визжат сейчас только из-за поражениях. Завхватили бы Украину, по другому бы говорили. Все вас знают уже. При победе - мы правы, с нами Бог. При поражениях - это не мы, это Путин, птицы, рыбы, собаки. Лицемеры.
Никто не собирался захватывать всю Украину и даже половину ее. Окститесь)))

Кормить надо было бы кучу народа как при СССР. Самим не хватает.

Русский юго-восток наш.
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dmizar88
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спортс, почему не освещаете хоккей с мячом?
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Павел Светлов
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То есть Тарасова неявно подразумевает, что есть кто-то, кто "делает что-то плохое".
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Сергей Денисов
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Старая бабушка ничего не понимает
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АГОШКИН Алексей
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Ответ Alexander X
Комментарий удален пользователем
Вы реально в это верите,после того как не будет переписываться конституция под одного человека для удержания власти,после поднятия пенсионного возраста,разговора о том что денег нет на пенсии,но на сво есть
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Маргарита В Сафронова
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Ответ Alek88
сборная ’мельдония’ негодуэ.
Сборная ТИ управляет спортом))))))))
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Сергей Корень
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Ответ Melnikov1968
Во всех словесных перепалках больше всего удивляет одно: наши имеют право высказывать,практически любое мнение, чаще всего весьма агрессивное, а любое мнение «западников» воспринимается как «неправильное». А с чего вдруг решили, что Запад обязан играть по нашим правилам?
По каким правилам отстранили наших спортсменов? Покажите где это прописано? А уж потом будете рассказывать кому как играть.
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Alek88
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Ответ Маргарита В Сафронова
Замаялись проигрывать нашим. Другого способа нет. Сейчас начали свои смешные медальки получать.
сборная ’мельдония’ негодуэ.
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Gheorghe Rusu
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Ответ Инженер-конструктор
В мире ошибочно считают, что граждане России – хозяева своей страны и несут ответственность за её действия...
В России большинство визжат сейчас только из-за поражениях. Завхватили бы Украину, по другому бы говорили. Все вас знают уже. При победе - мы правы, с нами Бог. При поражениях - это не мы, это Путин, птицы, рыбы, собаки. Лицемеры.
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Мар-ина
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Вот именно. Отделите спорт от политики. Никакого присутствия на митингах в поддержку политиков, курса, решений, действий политиков. Пусть спортсмены на международных соревнованиях представляют многострадальный народ России.
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Игорь Замаруев
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Ответ Биатлонная зима
А вы похоже не мобилизованы Игорь, раз так рассуждаете?
А ты мобилизован? Или только с дивана с₽ать можешь?
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Alexander X
Ответ АГОШКИН Алексей
В чем виноваты простые люди ,которых отправляют на сво из за хотелки деда?
Комментарий удален
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DD102DD
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Смотрю корейский сериал Человек со звезды:

Жизнь коротка, люди не успевают повзрослеть.
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Пророчество Кассандры
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Ответ artpal
В Лужники из более чем 200 членов олимпийской сборной пришло 8 человек. Их и отстраняейте, причём здесь остальные. Более того, даже среди российских спортсменов позиции на счёт СВО разнятся, поэтому отстранение всех - это чистой воды дискриминация по национальному признаку
Те спортсмены, которые не поддерживают СВО, ничего не сделали для того, чтобы мир спорта узнал об их позиции и об их наличии в принципе. Молчание - знак согласия. Изучать отдельную жизнь каждого из них, чтобы принять индивидуальное решение в сотнях случаев никто не будет, людям есть чем заняться.
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JL JL
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Этому цирку не будет конца и края. Понятно, конечно, до поры до времени.
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Gheorghe Rusu
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Ответ Инженер-конструктор
В мире ошибочно считают, что граждане России – хозяева своей страны и несут ответственность за её действия...
В России ошибочно думают, что они не в ответе за своих руководителей и солдат. Наивно.
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АГОШКИН Алексей
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В чем виноваты простые люди ,которых отправляют на сво из за хотелки деда?
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AlexGooner
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Ответ Alexander X
у меня более серьёзный вопрос... раз уж они форсят этот момент, как "защитные меры", а не как что-то иное, хотелось бы и выяснить, от чего именно они "защищают"... без всяких этих "влияний"... а может у них действительно есть какая информация по опасности наших спортсменов?... вот хотелось бы узнать... какой источник опасности они видят... и почему, при этих защитных мерах, поддерживать рабочие отношения с чиновниками из окр они могут...
Каких ещё притворных влияний?
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OnlyLegal
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особенно Больунов и Степанова
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kovfun-barrios
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Надеюсь, что МОК будет учитывать эти заявления Тарасовой, когда будет решать допускать российских фигуристических прокатчиков или нет. И пустит всех, кроме них, когда это станет возможным.
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artpal
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Ответ Пророчество Кассандры
Сначала бродим по сценам шабашей в Лужниках, потом кричим про "спортвнеполитики". Или трусы наденьте, или крест снимите.
В Лужники из более чем 200 членов олимпийской сборной пришло 8 человек. Их и отстраняейте, причём здесь остальные. Более того, даже среди российских спортсменов позиции на счёт СВО разнятся, поэтому отстранение всех - это чистой воды дискриминация по национальному признаку
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Batt Monner
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Украинские граждане тоже не делали ничего плохого
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dimitrii36
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Ответ Kareglazaya
До сих пор не может понять, что в современных реалиях наказывают не только тех, кто виноват, но и тех, кого выгодно наказывать. Удивила фраза про работающего тренера. Насколько я понимаю, Тарасова фактически перестала быть тренером после победы Ягудина и осталась комментатором, судьей в "Ледниковом периоде" и консультантом в сборной.
что тебя удивило, что таперича комментирует условный "ванюша вургант", кого оный "там" веселит и забавляет...
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Пророчество Кассандры
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Ответ dimitrii36
о боги, ты же одни несчастья нам приносишь, у каждого свой крест внутри, даже если ты в трусах, за каждого из нас, оный никто не понесёт, аминь...
Тогда несите и не нойте.
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