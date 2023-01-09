НБА. «Бостон» примет «Чикаго», «Денвер» встретится с «Лейкерс» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся шесть матчей.

Лидер чемпионата « » примет на своей арене « ». « », который занимает первое место на Западе, встретится дома с « » Леброна Джеймса.

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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