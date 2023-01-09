НБА. «Бостон» примет «Чикаго», «Денвер» встретится с «Лейкерс» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся шесть матчей.
Лидер чемпионата «Бостон» примет на своей арене «Чикаго». «Денвер», который занимает первое место на Западе, встретится дома с «Лейкерс» Леброна Джеймса.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 10 января, 03.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 10 января, 03.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 10 января, 03.30, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 10 января, 04.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 10 января, 05.00, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 10 января, 06.00, «Golden 1 Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Шак и Пенни убрали Джордана и должны были стать великой династией. Краткая история «Орландо» середины 90-х
«При сложностях он всегда сдавался». Беннетт – главная нелепость драфтов НБА: везде провалился, а теперь рекламирует одежду в Тайване
Мужик так фанател от Айверсона, что стал главным тату-мастером НБА. Теперь летает в отпуск с Дюрэнтом и сотрудничает с Jordan Brand
Какая баскетбольная статуя лучше? Джордан парит над всеми, Хаким присутствует незримо, а Шакил уничтожает щит
Благодаря саундтреку «NBA Live 2003» вспоминают 20 лет спустя. Платиновый статус обеспечили революционный маркетинг и лейбл Jay-Z
2 комментария