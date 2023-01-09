НБА. «Бостон» примет «Чикаго», «Денвер» встретится с «Лейкерс» и другие матчи

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся шесть матчей.

Лидер чемпионата «Бостон» примет на своей арене «Чикаго». «Денвер», который занимает первое место на Западе, встретится дома с «Лейкерс» Леброна Джеймса.

НБА

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Новый Орлеан
Дата проведения
10 января, 03.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча

Бостон – Чикаго
Дата проведения
10 января, 03.30, «TD Garden»
Онлайн матча

Нью-Йорк – Милуоки
Дата проведения
10 января, 03.30, «Madison Square Garden»
Онлайн матча

Мемфис – Сан-Антонио
Дата проведения
10 января, 04.00, «FedExForum»
Онлайн матча

Денвер – Лейкерс
Дата проведения
10 января, 05.00, «Ball Arena»
Онлайн матча

Сакраменто – Орландо
Дата проведения
10 января, 06.00, «Golden 1 Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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2 комментария

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dens76
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Ответ Владимир Алексеев
Леброн сегодня может стать вторым олтайм, набравшим 38к+ очков в регулярке.
35 очков? Думаю вполне реально!
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Владимир Алексеев
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Леброн сегодня может стать вторым олтайм, набравшим 38к+ очков в регулярке.
+1
0
+1
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