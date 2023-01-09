Иранский футболист Азадани приговорен к 26 годам тюрьмы. Ранее сообщалось о вынесении ему смертного приговора

Иранский футболист Амир Реза Наср Азадани приговорен к 26 годам тюрьмы.

Экс-защитник иранского « », поддержавший массовые протесты в Иране, был обвинен в соучастии в убийстве трех полицейских, а также в участии в сговоре с целью нарушения общественной безопасности и членстве в незаконных группировках.

В сумме Азадани был осужден на 26 лет, однако, поскольку считается, что отбывать сроки он будет одновременно, футболист проведет в заключении только 16 лет – максимальный срок за одно из вменяемых ему преступлений.

Ранее СМИ сообщали, что Амир Азадани был приговорен к смертной казни, но затем власти опровергли эту информацию.