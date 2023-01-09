Иранский футболист Азадани приговорен к 26 годам тюрьмы. Ранее сообщалось о вынесении ему смертного приговора
Иранский футболист Амир Реза Наср Азадани приговорен к 26 годам тюрьмы.
Экс-защитник иранского «Трактора», поддержавший массовые протесты в Иране, был обвинен в соучастии в убийстве трех полицейских, а также в участии в сговоре с целью нарушения общественной безопасности и членстве в незаконных группировках.
В сумме Азадани был осужден на 26 лет, однако, поскольку считается, что отбывать сроки он будет одновременно, футболист проведет в заключении только 16 лет – максимальный срок за одно из вменяемых ему преступлений.
Ранее СМИ сообщали, что Амир Азадани был приговорен к смертной казни, но затем власти Ирана опровергли эту информацию.
И вот я уверен
Если подставить вместо имени футболиста любое имя участников протестов вы про них тоже самое напишите - не виноват, это все кровавый режим, это не он.
А кто убил тогда то?
И разве он не бумажный был? И вообще, всем давно известно, что пластик убивает.
Так впустую расходуешь драгоценные электричество данное тебе не на весь день
Нет я не разделяю политику своей страны , но по крайней мере это моя страна и мой язык
А ты что забыл в логове оккупанта ?))