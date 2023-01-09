Иранский футболист Азадани приговорен к 26 годам тюрьмы. Ранее сообщалось о вынесении ему смертного приговора

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Иранский футболист Амир Реза Наср Азадани приговорен к 26 годам тюрьмы.

Экс-защитник иранского «Трактора», поддержавший массовые протесты в Иране, был обвинен в соучастии в убийстве трех полицейских, а также в участии в сговоре с целью нарушения общественной безопасности и членстве в незаконных группировках.

В сумме Азадани был осужден на 26 лет, однако, поскольку считается, что отбывать сроки он будет одновременно, футболист проведет в заключении только 16 лет – максимальный срок за одно из вменяемых ему преступлений.

Ранее СМИ сообщали, что Амир Азадани был приговорен к смертной казни, но затем власти Ирана опровергли эту информацию.

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53 комментария

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свинья в лесу
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Ответ фанат Ска хабаровска
был обвинен в соучастии в убийстве трех полицейских, а также в участии в сговоре с целью нарушения общественной безопасности и членстве в незаконных группировках. ДЛЯ ТЕХ КТО НЕ ЧИТАЕТ ДАЛЬШЕ ЗАГОЛОВКА
зомбарь.
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Ярик01
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Ответ DVikk
Да, да. Конечно же в обвинениях, выдвинутых Стражами Исламской революции можно не сомневаться. Именно так всё и было. Потому что людоеды, управляющие страной, являются в одном лице и полицией и прокуратурой и судом. И они конечно врать не будут. Это ещё они пожалели этого злостного преступника и не решили не обвинять его в убийстве Кеннеди, о чём тоже были представлены убедительнейшие доказательства
Более того, сам чистосердечно во всем признаешься, вплоть до предварительной организации убийств и членства в экстремистской группировке
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Tuzkozyr
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Ответ Прекрасная РФПЛ будущего
а в реальности что было? В честности суда и следствия при диктатуре мы конечно же сомневаться не будем
Там шариат а не диктатура, там даже на 2 срок президенты не держатся
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PalPal
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Ответ Winterburn
Вы же понимаете, что в таких людоедских диктаторских режимах, где суд - это пустая формальность, а вместо прессы - госпропагадна, он просто мог находится в это время на улице, когда этих полицейских убивали, и вовсе не учавствовать в этом лично. У нас вон в тюрьмы сажали за брошенный пластиковый стаканчик, а Иран в этом плане еще более хардкорный режим.
Просто находится рядом во время убийства 3х полицейских, во время массовых беспорядков незаконно даже у твоих хозяев.
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Anton Ilchenko
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Ответ Inside 88 LW
Заголовок - обвинен за протесты. В статье - за соучастие в убийстве 3 полицейских... Мне кажется немного заголовок не верен )
Приговорён к 26 годам за протесты, а отсидит 16 лет за убийство 3х полицейских (соучастие) и ещё 2ум пунктам)))
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Антофф
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Братаны наши. Братишки. Братулечки. (читать голосом Бородача)
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Alexandr Donskoy
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Ответ Рустам Атаев
Знаешь законы Ирана зачем вышел?
Все верно
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Тюменец
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Гуманно
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Гоги^^^^
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Смертная казнь просто необходима
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JohnnyMulka
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Ответ Winterburn
Вы же понимаете, что в таких людоедских диктаторских режимах, где суд - это пустая формальность, а вместо прессы - госпропагадна, он просто мог находится в это время на улице, когда этих полицейских убивали, и вовсе не учавствовать в этом лично. У нас вон в тюрьмы сажали за брошенный пластиковый стаканчик, а Иран в этом плане еще более хардкорный режим.
Убили трёх полицейских
И вот я уверен
Если подставить вместо имени футболиста любое имя участников протестов вы про них тоже самое напишите - не виноват, это все кровавый режим, это не он.
А кто убил тогда то?
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Рустам Атаев
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Знаешь законы Ирана зачем вышел?
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Abdul Aziz
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Ответ Romeo
Пятикопеечные, это вы что-ли? ?Заспамили всю ленту комментариями с одинаковым смыслом,как-будто для вас это очень принципиально. Слишком знакомый почерк.
Кто такие пятикопеечные? 😁 может много сообщений с одинаковым смыслом, потому что все так же думают?
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Alon Raven
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Ответ Winterburn
Вы же понимаете, что в таких людоедских диктаторских режимах, где суд - это пустая формальность, а вместо прессы - госпропагадна, он просто мог находится в это время на улице, когда этих полицейских убивали, и вовсе не учавствовать в этом лично. У нас вон в тюрьмы сажали за брошенный пластиковый стаканчик, а Иран в этом плане еще более хардкорный режим.
Поправка. Если внимательно видео посмотреть, то стаканчик летел немного правее, но его подхватил ветер.

И разве он не бумажный был? И вообще, всем давно известно, что пластик убивает.
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Roma Tarasych
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Tuzkozyr
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Ответ Winterburn
Вы же понимаете, что в таких людоедских диктаторских режимах, где суд - это пустая формальность, а вместо прессы - госпропагадна, он просто мог находится в это время на улице, когда этих полицейских убивали, и вовсе не учавствовать в этом лично. У нас вон в тюрьмы сажали за брошенный пластиковый стаканчик, а Иран в этом плане еще более хардкорный режим.
В иране хоть и шариат, но такого беспредела нет, там даже индекс демократии выше чем в России но в рамках шариата конечно же
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Nick Crosier
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Ответ Inside 88 LW
Заголовок - обвинен за протесты. В статье - за соучастие в убийстве 3 полицейских... Мне кажется немного заголовок не верен )
Совсем небольшие расхождения так сказать🤗
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Павел Мельников
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Нормально так отделался за то, что вытворил. Надо прямо сказать, не был бы проф. футболистом - голову отсекли бы.
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Nick Crosier
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Пригожин:" Псс,парень. Есть вариант"
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Юрий Кечко
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Ответ Пилипенко Дмитрий
Да ты что, серьезно ? Это тоже самое, когда за белый листик бумаги дают 7 лет ?
Слыш дурачок а че ты делаешь на сайте страны агрессора ? Не в первый раз тебя уже вижу
Так впустую расходуешь драгоценные электричество данное тебе не на весь день
Нет я не разделяю политику своей страны , но по крайней мере это моя страна и мой язык
А ты что забыл в логове оккупанта ?))
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Gera_nka
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Ну да, че такого , убил полицейского, а кровавый режим его на 16 лет. Местные светлоликие из верхнего Ларса негодуют.
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YOKODZUMA
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Ответ Социо Пат
Ну да Иран же правовое государство где закон выше всего, я думаю такое государство никогда не соврет. Дружно киваем головой и соглашаемся
Дон
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Eugeny Grebenkou
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Ответ Winterburn
Вы же понимаете, что в таких людоедских диктаторских режимах, где суд - это пустая формальность, а вместо прессы - госпропагадна, он просто мог находится в это время на улице, когда этих полицейских убивали, и вовсе не учавствовать в этом лично. У нас вон в тюрьмы сажали за брошенный пластиковый стаканчик, а Иран в этом плане еще более хардкорный режим.
Ага, случайно… совершенно)
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Лига Мастеров
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Ответ Abdul Aziz
Спортс, я всегда защищал тебя, но сейчас что за заголовок? Его посадили за митинги? Его посадили за соучастие в убийстве трех человек. Любите же вы натягивать сову на глобус
Не ну если убили полицейских это факт или по твоему сомоубились!
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Павел Мельников
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Ответ Шушпанчег
А что там с арестованными на капиталийском холме в США? Их уже отпустили?
Ага, отпустили, по головке погладили и по конфетке дали. Для вас, наверное, таким должен быть иллюзорно полностью свободный мир.
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Социо Пат
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Ну да Иран же правовое государство где закон выше всего, я думаю такое государство никогда не соврет. Дружно киваем головой и соглашаемся
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