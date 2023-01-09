Игорь Ларионов: «Посмотрел два матча «Детройта», структура не понравилась, наш хоккей в «Торпедо» более интересен. Не все так плохо»

Игорь Ларионов считает, что «Торпедо» показывает более интересный хоккей, чем клуб .

– Как вы видите развитие в изоляции? Международные турниры двигают хоккей.

– Абсолютно согласен, что без турниров, без игр против лучших команд очень сложно понимать, где ты находишься на мировой сцене.

С другой стороны, у нас нет ориентира – я говорю о « ». У нас есть свой путь. Есть мальчишки, которые делают быстрый переход из возраста пацанов в возраст мастеров.

Полагаясь на свой опыт, который прибрел как игрок в Советском Союзе и Северной Америке, ты начинаешь их соединять и давать то, что ты приобрел в европейском хоккее.

Несмотря на то, что мы не играем чемпионаты мира, юношеские чемпионаты, жизнь продолжается. И ты должен отдавать хоккею себя. Ставить низкие стандарты – нет никакого смысла.

Мы идем таким образом, чтобы ребята развивались, чтобы у них был интерес, чтобы мы их толкали наверх. А не считали так: «Подождем 2-3 года, когда нам дадут играть международные матчи». У нас нет времени на это. Приходится той работой, который ты наслаждаешься, давать мальчишкам возможность расти.

Процесс должен быть постоянным. Ты должен просматривать матчи НХЛ, брать какие-то вещи для себя.

В ноябре я посмотрел два матча « » с « » и « » рядом со Скотти Боумэном, Бренданом Шенаханом, Стивом Айзерманом. Я поймал себя на мысли, что эти два матча мне не очень понравились в плане структуры игры.

В принципе наш хоккей более интересен – то, что мы делаем в «Торпедо», он более интересен. Это возможность дать часть той игры, в которую мы играли, передать этим ребятам, чтобы они передали это болельщикам в Нижнем Новгороде.

Посмотрев эти два матча, я понял, что не все так плохо на самом деле.

Мы сейчас не играем крутые матчи – чемпионаты мира, Олимпиады и так далее. Но игра все равно развивается, – сказал главный тренер «Торпедо» в беседе с Денисом Казанским в подкасте «Хоккей не футбол».

В ноябре «Ред Уингс» отметили 25-летие победы в Кубке Стэнли-1997 и провели торжественную церемонию в честь игроков того состава.

«Торпедо» занимает третье место в таблице Западной конференции КХЛ. Также команда находится на третьей строчке во всей лиге по количеству забитых голов – 141. Больше только у ЦСКА (143) и СКА (178).