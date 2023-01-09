Игорь Ларионов: «Посмотрел два матча «Детройта», структура не понравилась, наш хоккей в «Торпедо» более интересен. Не все так плохо»

Теги Торпедо Сборная России по хоккею Айлендерс Вашингтон Детройт Брендан Шенахан НХЛ Стив Айзерман Игорь Ларионов Скотти Боумэн КХЛ Хоккей

Игорь Ларионов считает, что «Торпедо» показывает более интересный хоккей, чем клуб НХЛ.

– Как вы видите развитие в изоляции? Международные турниры двигают хоккей.

– Абсолютно согласен, что без турниров, без игр против лучших команд очень сложно понимать, где ты находишься на мировой сцене.

С другой стороны, у нас нет ориентира – я говорю о «Торпедо». У нас есть свой путь. Есть мальчишки, которые делают быстрый переход из возраста пацанов в возраст мастеров.

Полагаясь на свой опыт, который прибрел как игрок в Советском Союзе и Северной Америке, ты начинаешь их соединять и давать то, что ты приобрел в европейском хоккее.

Несмотря на то, что мы не играем чемпионаты мира, юношеские чемпионаты, жизнь продолжается. И ты должен отдавать хоккею себя. Ставить низкие стандарты – нет никакого смысла.

Мы идем таким образом, чтобы ребята развивались, чтобы у них был интерес, чтобы мы их толкали наверх. А не считали так: «Подождем 2-3 года, когда нам дадут играть международные матчи». У нас нет времени на это. Приходится той работой, который ты наслаждаешься, давать мальчишкам возможность расти.

Процесс должен быть постоянным. Ты должен просматривать матчи НХЛ, брать какие-то вещи для себя.

В ноябре я посмотрел два матча «Детройта» с «Вашингтоном» и «Айлендерс» рядом со Скотти Боумэном, Бренданом Шенаханом, Стивом Айзерманом. Я поймал себя на мысли, что эти два матча мне не очень понравились в плане структуры игры.

В принципе наш хоккей более интересен – то, что мы делаем в «Торпедо», он более интересен. Это возможность дать часть той игры, в которую мы играли, передать этим ребятам, чтобы они передали это болельщикам в Нижнем Новгороде.

Посмотрев эти два матча, я понял, что не все так плохо на самом деле.

Мы сейчас не играем крутые матчи – чемпионаты мира, Олимпиады и так далее. Но игра все равно развивается, – сказал главный тренер «Торпедо» в беседе с Денисом Казанским в подкасте «Хоккей не футбол».

В ноябре «Ред Уингс» отметили 25-летие победы в Кубке Стэнли-1997 и провели торжественную церемонию в честь игроков того состава.

«Торпедо» занимает третье место в таблице Западной конференции КХЛ. Также команда находится на третьей строчке во всей лиге по количеству забитых голов – 141. Больше только у ЦСКА (143) и СКА (178).

Материалы по теме

29 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
J-12
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
До сих пор не понимаю как Ларионов провалился со сборной на МЧМ. Сборная при нём играла просто в убогий хоккей. И тут такой контраст с игрой Торпедо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nmnackjbxkasbk
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Фоксвольф3399
в нхл играют лучшие, ларионов выдает желаемое за действительное, да и детройт сейчас не лидер и по игре и по месту, но даже такой клуб твое торпедо намотает на кулак... боже когда это лизоблюдство кончится???
>боже когда это лизоблюдство кончится???
увы, скорее всего, никогда.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BT
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ titov-and-trubach
С конца 80х))
К тому времени лиге уже было несколько десятков лет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ман исфараги
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ ман исфараги
Раньше канадцы тоже так думали, и англичане тоже думали что круче их нету в футболе. В бизнесе может они правы, но в игре оказалось их простие непрофессионалы(по ихнему мнению) выигривают.
Потому что они игнорировали международные матчи
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
titov-and-trubach
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ BT
Лучшие там играли прямо с самого начала, или как?
С конца 80х))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ман исфараги
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ BT
"Как вы видите развитие в изоляции? Международные турниры двигают хоккей. – Абсолютно согласен, что без турниров, без игр против лучших команд, очень сложно понимать, где ты находишься на мировой сцене." А какие международные турниры были в НХЛ и вообще в североамериканских спортивных лигах? Никаких. Изначально люди делали продукт для своего зрителя, таким лига и остается, на международные турниры там вообще было (да и есть) побоку. Любая сильная лига должна быть самоценна.
Раньше канадцы тоже так думали, и англичане тоже думали что круче их нету в футболе. В бизнесе может они правы, но в игре оказалось их простие непрофессионалы(по ихнему мнению) выигривают.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BT
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Фоксвольф3399
в нхл играют лучшие, ларионов выдает желаемое за действительное, да и детройт сейчас не лидер и по игре и по месту, но даже такой клуб твое торпедо намотает на кулак... боже когда это лизоблюдство кончится???
Лучшие там играли прямо с самого начала, или как?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вадим Кемеж
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Нынешний Детройт-это бледная тень легендарной команды...времен Айзермана, Федорова, Ларионова и позже Зеттерберга и Дацюка. Довести команду до такого состояния даже Ромка Ротенберг не смог бы... грусть и печаль(((
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Igorsm11
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Советская школа хоккея рулезз
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
#nikon
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ And-Rover
Да хотя бы Торпедо и условный Ред Булл Мюнхен или Фрелунда.
Это точно нереально.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
pyatachyok
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ BT
"Как вы видите развитие в изоляции? Международные турниры двигают хоккей. – Абсолютно согласен, что без турниров, без игр против лучших команд, очень сложно понимать, где ты находишься на мировой сцене." А какие международные турниры были в НХЛ и вообще в североамериканских спортивных лигах? Никаких. Изначально люди делали продукт для своего зрителя, таким лига и остается, на международные турниры там вообще было (да и есть) побоку. Любая сильная лига должна быть самоценна.
Да там все сплошь международное: «Канадиенс» играют против «Брюинс», «Рапторс» — против «Буллс», «Монреаль» — против «Интера» из Майами… :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Илья Владимирович
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Фоксвольф3399
в нхл играют лучшие, ларионов выдает желаемое за действительное, да и детройт сейчас не лидер и по игре и по месту, но даже такой клуб твое торпедо намотает на кулак... боже когда это лизоблюдство кончится???
Он лишь говорит, что стиль игры Торпедо более зрелищный, чем стиль РВ.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
29f4dmp7qw
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Читаю сейчас…. что ты приобрел в европейском футболе…. Понятное дело, что опечатка автора текста, но как-то сразу всплывает в памяти пламенная речь Бендера перед сеансом одновременной игры в Васюках…. Да знаете ли вы что такое шашки?! Бррр… Шахматы?!!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rjcnbr
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Фоксвольф3399
в нхл играют лучшие, ларионов выдает желаемое за действительное, да и детройт сейчас не лидер и по игре и по месту, но даже такой клуб твое торпедо намотает на кулак... боже когда это лизоблюдство кончится???
Олдовый фанат Детройта из Гондураса
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
And-Rover
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ #nikon
Я бы посмотрел игру Торпедо-Детройт.
Да хотя бы Торпедо и условный Ред Булл Мюнхен или Фрелунда.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Илья Владимирович
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
"...и давать то, что ты приобрел в европейском футболе."
Интересный подход, необычный) Детройт так точно не играет))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tomas Nepotrebko
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
"Полагаясь на свой опыт, который прибрел как игрок в Советском Союзе и Северной Америке, ты начинаешь их соединять и давать то, что ты приобрел в европейском футболе".

Не совсем понял, что Ларионов приобрёл в европейском футболе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фоксвольф3399
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ #nikon
Я бы посмотрел игру Торпедо-Детройт.
это было бы смешно, ну да ладно
+2
-6
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван_Флягин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ мой путь
Думаю, Ларионов реально надеялся на приглашение в Детройт.
Там таких ларионовых хоть попой ешь. Особенно у Детройта.
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фоксвольф3399
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ BT
"Как вы видите развитие в изоляции? Международные турниры двигают хоккей. – Абсолютно согласен, что без турниров, без игр против лучших команд, очень сложно понимать, где ты находишься на мировой сцене." А какие международные турниры были в НХЛ и вообще в североамериканских спортивных лигах? Никаких. Изначально люди делали продукт для своего зрителя, таким лига и остается, на международные турниры там вообще было (да и есть) побоку. Любая сильная лига должна быть самоценна.
в нхл играют лучшие, ларионов выдает желаемое за действительное, да и детройт сейчас не лидер и по игре и по месту, но даже такой клуб твое торпедо намотает на кулак... боже когда это лизоблюдство кончится???
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
#nikon
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Я бы посмотрел игру Торпедо-Детройт.
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
мой путь
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Думаю, Ларионов реально надеялся на приглашение в Детройт.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AllenatoreFirenze
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
В тексте "давать то, что приобрёл в европейском футболе". Ну уж виды спорта путать - зашквар. Редактора или корректора наймите, пожалуйста!
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dosatuy
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А разве ему непонятно было раньше, что КХЛ круче НХЛ)))))))
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Водяра
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
У профессора крыша поехала.
+3
-6
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий