Ле Гре извинился за слова о Зидане: «Я неаккуратно высказался. Это интервью не следовало давать»

Теги Дидье Дешам Реал Мадрид Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Ла Лига Зинедин Зидан Федерация футбола Франции Ноэль Ле Гре Футбол

Ноэль Ле Гре извинился за слова о Зинедине Зидане.

Вчера глава Федерации футбола Франции заявил: «Если бы Зидан позвонил, я даже не взял бы трубку. Может, устроить для него конкурс, чтобы он нашел работу?»

За эти слова Ле Гре раскритиковали. Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе написал: «Зидан – это Франция. Не стоит неуважительно относиться к легенде🤦🏽‍♂️». Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера призвала чиновника извиниться. «Реал» осудил высказывания Ле Гре.

Сегодня Ле Гре извинился за слова о Зидане.

«Я бы хотел извиниться за эти высказывания, которые совершенно не отражают ход моих мыслей, а также ничего не говорят о моем отношении к тому, каким игроком Зидан был, и каким тренером он стал.

Я дал RMC интервью, которое мне не следовало давать, потому что в ходе него пытались разжечь противоречия и противопоставить Дидье Дешама Зинедину Зидану. Это два столпа французского футбола.

Признаю, что я допустил неаккуратные слова, которые привели к недопониманию. Зинедин Зидан знает, что я, как и весь французский народ, отношусь к нему с безграничным уважением», – сказано в пресс-релизе, поступившем в редакцию AFP.

Странный конфликт во Франции: президент федерации посмеялся над Зиданом – за легенду вписался Мбаппе

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87 комментариев

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забойщик
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Совсем выживший из ума?
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Yri Yrov
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Ответ Мишка Ляшенко
Я один не понимаю почему Зидана не считают одним из лучших в истории? Ведь под все «критерии» он подходит. Чемпион мира и Европы, обладатель ЗМ. По моему скромному мнению - Зидан это если не лучшее, то одно из лучших, что могло случится с футболом в принципе
Никогда не понимал роль трофеев, а если ты сам как бог играешь но ничего не добился ,такой игрок может считаться лучшим?
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Madhamish
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Ответ moldfan
Не знаю какой у него там ход мыслей. Но звучало это максимально пренебрежительно к одному из главных игроков в истории его нации. И что более важно, к человеку который никогда публично не принижал кого бы то не было и вел себя в высшей мере профессионально и этично. Я не знаю, что там пытался разжечь канал. Но ответ элементарный. Говоришь что Зидан безусловно выдающийся тренер, но выбор и приоритет был сохранить Дешама, потому-что он проделал выдающуюся работы, 2 финала ЧМ подряд... победа в одном из них. ВСЕ. Сколько хромосом нужно иметь, что при таких вводных высказать то, что он сказал. Не представляю.
Ну если тебе в 10-й раз задают вопрос: "почему вы не пригласили Зидана", то вполне объяснимо, что он психанул. Давление на Ле Гре определенно было и большое. И естественно, ему не по носу табак, что где-то журналисты решают за него. Другой вопрос, что чиновник такого уровня должен нервы держать в узде и быть готов к давлению, а если ты так легко вспыхиваешь, то иди на пенсию. Делать на этой должности тебе нечего. Дедуля, похоже, просто пересидел на должности и потерял, что называется, почву под ногами. Теперь вот обратку включил.
А ведь могут все равно снять. Что тогда делать Дешаму? Иметь враждебного президента федерации за спиной и работать - верный пусть к позорной катастрофе на Евро. С другой стороны, он только-только перепродлился и уж настроился на работу.
Ситуацию для сборной может спасти только сам Зидан, если выступит, намекнет Ле Гре, что он старый маразматик, но никакого конфликта у нас с ним нет, он не в претензии. Очень осторожно. Не думаю, что самому Зидану захочется брать сборную на фоне революции. Хотя кто его знает, у него тоже амбиции. Понятно, что если снимут Ле Гре, то прилетит и Дешаму, скорее всего тоже снимут со скандалом. Если Зидана теперь назначат насильно, то сборная расколется на дешамистов и зиданистов. И че то кажется, что Гризман с Жиру будут на стороне дешамистов. А без Гризмана середины поля у Франции нет. Есть много быстроногих негров бегунков. а вот нормального креативщика, десятки - нет. Не факт, что Погба будет играть в футбол еще. По-моему, чел уже охотно едет с ярмарки.
В общем, Ле Гре заварил кашу.
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Verhovn
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Ответ Мишка Ляшенко
Я после финала слышал только три фамилии: Месси, Пеле и Марадона. Поэтому так и написал
Зидан, как минимум в пятёрке на данный момент.
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Alex Kroni
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Клоуны безответственные,сначала наговорят потом извиняются. По шапке надо давать таким.
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Master Slova
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Ле Гре лишь сказал, что Зидану пора найти работу, а не ждать приглашения в сб.Франции. Ну и в чем он не прав?
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Мишка Ляшенко
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Ответ Nuraly Amirov
Кто не считает? Разве что ребята из ЮА, у которых есть только свои идолы
Я после финала слышал только три фамилии: Месси, Пеле и Марадона. Поэтому так и написал
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Moscwow
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Ответ Logan Couture
У Англии каждый турнир новое золотое поколение, где же их титулы?
Какие поколения, английская древесина только в апл котируется втридорога, а лигу все равно тащат легионеры
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Александр Булынин
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Храбрый пьяный петушок сдал назад...
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moldfan
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Ответ Wild91688
Скажу тебе по секрету,имея такой состав, таких игроков,такое золотое поколение,грех было не выигрывать у Хорватов в финале 2018,эта сборная на большее способна,другой норм.тренер выиграл бы как минимум два финала и эти 3 финала это не заслуга дрищама а индивидуальное мастерство игроков,что вам нравится в игре Франции,там никакой тактике,играют трусливо,посмотри на игры против Англичан,против Мароканцев,да тот же финал,полный отстой,никакой игры
Мне не нравится игра сборной Франции. Но мне кажется конкретно на этом турнире их состав переоценен. Центр поля - при всем уважении средний. Центр поля Англии или Бразилии - определенно сильнее. Даже та же Хорватии. Брозович, Модрич ну никак не слабее Рабьо и Тчумени.

Они безусловно одна из сильнейших сборных, но вы так высказываетесь, как будто по сравнению с другими там громадная пропасть. Ну это же не правда.

Работа Дешама не может считаться провалом при таких результатах. Пускай и играют они уныло. В 2018, они к слову выбили

Вон Бразилия играло красочно, как результаты ? Тоже среди фаворитов.... Вообще жестокая правда турниров на вылет, что чаще побеждают прагматичное уныние, нежели зрелищные команды, которые рвуться доминировать и играть в открытый футбол.
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Адильхан Абдусаламов
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Лицемер
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Verhovn
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Ответ Nuraly Amirov
Кто не считает? Разве что ребята из ЮА, у которых есть только свои идолы
Я тоже могу исполнить марсельскую рулетку, но как Зидан не получится. Наверное поэтому он и великий.
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M.Karaev
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Ответ Мишка Ляшенко
Я один не понимаю почему Зидана не считают одним из лучших в истории? Ведь под все «критерии» он подходит. Чемпион мира и Европы, обладатель ЗМ. По моему скромному мнению - Зидан это если не лучшее, то одно из лучших, что могло случится с футболом в принципе
Лучшее )
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БЕКБЕРГАН
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Ответ feral t.
Зидан даже в топ 10 не входит... О чем вы?
Ты футбол когда начал смотреть и вообще понимание имеешь что за игра футбол. Зидан не входит топ 10, чтобы написать такое надо бить на уровне шизофрении как вот этот Ле Гре.
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дамир дугаров
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Ответ Wild91688
Скажу тебе по секрету,имея такой состав, таких игроков,такое золотое поколение,грех было не выигрывать у Хорватов в финале 2018,эта сборная на большее способна,другой норм.тренер выиграл бы как минимум два финала и эти 3 финала это не заслуга дрищама а индивидуальное мастерство игроков,что вам нравится в игре Франции,там никакой тактике,играют трусливо,посмотри на игры против Англичан,против Мароканцев,да тот же финал,полный отстой,никакой игры
Еще один рассказывающий про то, что тренер не нужен и игроки сами играют. Тогда почему же Бразилия с супер составом в 2006 чм не выиграла? Или где англичане со своим золотым поколением, ни разу даже в полуфинал турниров не прошедшие? Или может игроки барсы и Реала в лучшие годы сами всегда играли, а бездари Гвардиола Моуриньо Зидан и другие им только мешали ? Вы откуда такие АНАЛитики берётесь ?
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Nuraly Amirov
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Ответ Мишка Ляшенко
Я один не понимаю почему Зидана не считают одним из лучших в истории? Ведь под все «критерии» он подходит. Чемпион мира и Европы, обладатель ЗМ. По моему скромному мнению - Зидан это если не лучшее, то одно из лучших, что могло случится с футболом в принципе
Кто не считает? Разве что ребята из ЮА, у которых есть только свои идолы
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Автомобилист Зажопинск
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Ответ Blanco
Глубокая мысль из Зажопинска.
Автомобилист Зажопинск это команда моего родного города, не смей её трогать!!!!!!!
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Francesc Fàbregas
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Ответ Мишка Ляшенко
Я один не понимаю почему Зидана не считают одним из лучших в истории? Ведь под все «критерии» он подходит. Чемпион мира и Европы, обладатель ЗМ. По моему скромному мнению - Зидан это если не лучшее, то одно из лучших, что могло случится с футболом в принципе
Кто сказал что его не считают одним из лучших?
В начале 2000х только и говорили о величии Зидана.
Он постоянно возглавлял различные рейтинги лучших в истории.
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Kasilas__1
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Ответ Мишка Ляшенко
Я один не понимаю почему Зидана не считают одним из лучших в истории? Ведь под все «критерии» он подходит. Чемпион мира и Европы, обладатель ЗМ. По моему скромному мнению - Зидан это если не лучшее, то одно из лучших, что могло случится с футболом в принципе
Адекватные люди считают
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RashNomadKazakh
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Ответ Мишка Ляшенко
Я один не понимаю почему Зидана не считают одним из лучших в истории? Ведь под все «критерии» он подходит. Чемпион мира и Европы, обладатель ЗМ. По моему скромному мнению - Зидан это если не лучшее, то одно из лучших, что могло случится с футболом в принципе
Он Лучший в истории.
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RashNomadKazakh
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Для меня Зидан лучший футболист всех времен и народов. Чистый гений.
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Sabaka Sabaka
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Ответ Мишка Ляшенко
Я один не понимаю почему Зидана не считают одним из лучших в истории? Ведь под все «критерии» он подходит. Чемпион мира и Европы, обладатель ЗМ. По моему скромному мнению - Зидан это если не лучшее, то одно из лучших, что могло случится с футболом в принципе
в смысле не считают? Лучший цапз в истории футбола без сомнений.
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Alex1104
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Странно, что столь опытный деятель (более 10 лет во главе федерации) дал такую промашку.
Как бы его не провоцировали на такую дешёвую приманку "сравните", обязан понимать, что говорит.
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Автомобилист Зажопинск
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Ответ Автомобилист Зажопинск
Он правильно говорит. С какой стати ему делать в топ 10? Пеле, Марадона, Месси, Кройф, Платини, Роналдо, Роналду, Иньеста, Гарринча, Беккенбауэр. Все они более великие игроки, и можно еще с десяток более крутых чем Зидан привести.
И это я еще даже Кипиани не назвал
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Автомобилист Зажопинск
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Ответ Wild91688
Я смотрю,у тебя под горает от Зидана,но от этого он менее великим не станет,под каждым постом про него ты унижаешь его заслуги
Он правильно говорит. С какой стати ему делать в топ 10? Пеле, Марадона, Месси, Кройф, Платини, Роналдо, Роналду, Иньеста, Гарринча, Беккенбауэр. Все они более великие игроки, и можно еще с десяток более крутых чем Зидан привести.
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