Ле Гре извинился за слова о Зидане: «Я неаккуратно высказался. Это интервью не следовало давать»

Ноэль Ле Гре извинился за слова о Зинедине Зидане.

Вчера глава Федерации футбола Франции заявил: «Если бы Зидан позвонил, я даже не взял бы трубку. Может, устроить для него конкурс, чтобы он нашел работу?»

За эти слова Ле Гре раскритиковали. Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе написал: «Зидан – это Франция. Не стоит неуважительно относиться к легенде🤦🏽‍♂️». Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера призвала чиновника извиниться. « » осудил высказывания Ле Гре.

Сегодня Ле Гре извинился за слова о Зидане.

«Я бы хотел извиниться за эти высказывания, которые совершенно не отражают ход моих мыслей, а также ничего не говорят о моем отношении к тому, каким игроком Зидан был, и каким тренером он стал.

Я дал RMC интервью, которое мне не следовало давать, потому что в ходе него пытались разжечь противоречия и противопоставить Дидье Дешама Зинедину Зидану. Это два столпа французского футбола.

Признаю, что я допустил неаккуратные слова, которые привели к недопониманию. Зинедин Зидан знает, что я, как и весь французский народ, отношусь к нему с безграничным уважением», – сказано в пресс-релизе, поступившем в редакцию AFP.

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