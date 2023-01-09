Ле Гре извинился за слова о Зидане: «Я неаккуратно высказался. Это интервью не следовало давать»
Ноэль Ле Гре извинился за слова о Зинедине Зидане.
Вчера глава Федерации футбола Франции заявил: «Если бы Зидан позвонил, я даже не взял бы трубку. Может, устроить для него конкурс, чтобы он нашел работу?»
За эти слова Ле Гре раскритиковали. Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе написал: «Зидан – это Франция. Не стоит неуважительно относиться к легенде🤦🏽♂️». Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера призвала чиновника извиниться. «Реал» осудил высказывания Ле Гре.
Сегодня Ле Гре извинился за слова о Зидане.
«Я бы хотел извиниться за эти высказывания, которые совершенно не отражают ход моих мыслей, а также ничего не говорят о моем отношении к тому, каким игроком Зидан был, и каким тренером он стал.
Я дал RMC интервью, которое мне не следовало давать, потому что в ходе него пытались разжечь противоречия и противопоставить Дидье Дешама Зинедину Зидану. Это два столпа французского футбола.
Признаю, что я допустил неаккуратные слова, которые привели к недопониманию. Зинедин Зидан знает, что я, как и весь французский народ, отношусь к нему с безграничным уважением», – сказано в пресс-релизе, поступившем в редакцию AFP.
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А ведь могут все равно снять. Что тогда делать Дешаму? Иметь враждебного президента федерации за спиной и работать - верный пусть к позорной катастрофе на Евро. С другой стороны, он только-только перепродлился и уж настроился на работу.
Ситуацию для сборной может спасти только сам Зидан, если выступит, намекнет Ле Гре, что он старый маразматик, но никакого конфликта у нас с ним нет, он не в претензии. Очень осторожно. Не думаю, что самому Зидану захочется брать сборную на фоне революции. Хотя кто его знает, у него тоже амбиции. Понятно, что если снимут Ле Гре, то прилетит и Дешаму, скорее всего тоже снимут со скандалом. Если Зидана теперь назначат насильно, то сборная расколется на дешамистов и зиданистов. И че то кажется, что Гризман с Жиру будут на стороне дешамистов. А без Гризмана середины поля у Франции нет. Есть много быстроногих негров бегунков. а вот нормального креативщика, десятки - нет. Не факт, что Погба будет играть в футбол еще. По-моему, чел уже охотно едет с ярмарки.
В общем, Ле Гре заварил кашу.
Они безусловно одна из сильнейших сборных, но вы так высказываетесь, как будто по сравнению с другими там громадная пропасть. Ну это же не правда.
Работа Дешама не может считаться провалом при таких результатах. Пускай и играют они уныло. В 2018, они к слову выбили
Вон Бразилия играло красочно, как результаты ? Тоже среди фаворитов.... Вообще жестокая правда турниров на вылет, что чаще побеждают прагматичное уныние, нежели зрелищные команды, которые рвуться доминировать и играть в открытый футбол.
В начале 2000х только и говорили о величии Зидана.
Он постоянно возглавлял различные рейтинги лучших в истории.
Как бы его не провоцировали на такую дешёвую приманку "сравните", обязан понимать, что говорит.