« » сохраняет интерес к полузащитнику « » .

Об этом сообщил журналист в колонке для CaughtOffside.

«Челси» все еще заинтересован в подписании Захаряна, это точно. Это один из талантов, за которыми клуб следит. Но сейчас «Челси» работает над большим количеством сделок. Не все удается сделать быстро, это совершенно нормально. Игрок хотел бы перейти в «Челси», – написал Романо.

Отмечается, что из-за большого количества переговоров по другим игрокам трансфер Захаряна для «Челси» уже не является столь приоритетным, как раньше.

В январе лондонский клуб уже оформил три трансфера. К команде присоединились хавбек Андрей Сантос, защитник Бенуа Бадиашиле и нападающий Давид Фофана.

В этом сезоне на счету 19-летнего полузащитника 2 гола и 5 результативных передач в 16 матчах Мир . Его полную статистику можно найти здесь.