«Челси» сохраняет интерес к Захаряну, но его трансфер не в приоритете из-за множества переговоров. Игрок хочет перейти

Теги Челси премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы Динамо Москва Арсен Захарян Фабрицио Романо Футбол

«Челси» сохраняет интерес к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну.

Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в колонке для CaughtOffside.

«Челси» все еще заинтересован в подписании Захаряна, это точно. Это один из талантов, за которыми клуб следит. Но сейчас «Челси» работает над большим количеством сделок. Не все удается сделать быстро, это совершенно нормально. Игрок хотел бы перейти в «Челси», – написал Романо.

Отмечается, что из-за большого количества переговоров по другим игрокам трансфер Захаряна для «Челси» уже не является столь приоритетным, как раньше.

В январе лондонский клуб уже оформил три трансфера. К команде присоединились хавбек Андрей Сантос, защитник Бенуа Бадиашиле и нападающий Давид Фофана.

В этом сезоне на счету 19-летнего полузащитника 2 гола и 5 результативных передач в 16 матчах Мир РПЛ. Его полную статистику можно найти здесь.

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38 комментариев

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UseR
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Ответ justbored
Заморочили бедному парню голову. Ему и в Динамо теперь не играется в полную, и возможный переезд обещает быть нескорым. Так и просидит на чемоданах года три, пока уже не будет молодым и перспективным.
Там потом варинат в Фиорентину будет и до грывать после этого на Кипр
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UseR
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Ответ Алексей Полиенков
В нынешний Челси переходить - такая себе идея. Там полнейший развал и бардак. Ну и будет Арсен по арендам кататься, смысл тогда именно в Челси идти? Лучше уж в средний какой-нибудь клуб перейти, где будут шансы играть. Это моё мнение.
Нобель одобряет его
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Андрей Андреев
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Ответ Экспертное мнение
Ну теперь лучше уж в Брайтон, повыше уровнем будет
Там Лаллана поднатаскает паренька, чтобы далее Арсен перешел к Клоппу
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Пилипенко Дмитрий
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Михайло Мудрик - это звезда будущая, а Захарян это кто ? 🤣
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avcgloronalduMU
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Обмен на Лукаку?))
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arsenal.ave
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Ответ Пирс Морган
Честно говоря, я не знаю точный номер, но я знаю, что слева в соседней комнате Катя Авейру, а в правой Бадр
Бадр в главной комнате должен ночевать
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Алексей Полиенков
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В нынешний Челси переходить - такая себе идея. Там полнейший развал и бардак. Ну и будет Арсен по арендам кататься, смысл тогда именно в Челси идти? Лучше уж в средний какой-нибудь клуб перейти, где будут шансы играть. Это моё мнение.
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Павел Мельников
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В Челси то хотят его купить, то говорят о невозможности оплаты, то снова хотят. Тянут.
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Брэд Либил
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Лучше в Испанию или Италию ему пока уехать. В Англии журналисты прохода не дадут.
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justbored
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Заморочили бедному парню голову. Ему и в Динамо теперь не играется в полную, и возможный переезд обещает быть нескорым. Так и просидит на чемоданах года три, пока уже не будет молодым и перспективным.
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Verhovn
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Мне бы интересно было посмотреть на Захаряна в Челси. Я в него не очень верю. Это моё чачстное мнение. Распиаренный бегунок. Ну простите..
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Пирс Морган
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Ответ arsenal.ave
Ты кстати в какой из 17 комнат на 99 этаже живешь?
Честно говоря, я не знаю точный номер, но я знаю, что слева в соседней комнате Катя Авейру, а в правой Бадр
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Константин Эсперов
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Челси нужны универсалы для игры в центре поля . Захарян играет разве 10 ку или крайнего пз в схеме 352 ? Тут больше Головин подходит чем он
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ta-tosha
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Ответ А.В.Бубнов
Не понимаю молодых игроков, которые хотят перейти и переходят в этот умирающий проект. С ним же всё ясно: через пару лет повязнет в долгах из-за соотношения трат/прибыли и объявит себя банкротом
Почему? вот Арсенал мучился 3 года и выстроил команду. Сити и Ливерпуль тоже по 2 года положили на то, пока Пеп с Клоппом не получили то что им было нужно
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Константин Эсперов
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Ответ PkA46
Врятли только 1 клуб им интересуется, скорее всего здесь опять прослеживаются политические моменты...
Тогда зачем он Челси . Захарян атлет ? Нет . Обоеногий ? Нет . Быстро принимает решения на поле , нет. Может играть на 3 позициях ? Не уверен . Дриблер каких полно в Испании .
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Алексей Муравьёв
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Ответ А.В.Бубнов
Не понимаю молодых игроков, которые хотят перейти и переходят в этот умирающий проект. С ним же всё ясно: через пару лет повязнет в долгах из-за соотношения трат/прибыли и объявит себя банкротом
Согласен, при Бескове такого не было елки-палки, Боули полнейший кретин, которого ждет провал!
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Алексей Муравьёв
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Судя по последним слухам, Челси проявляет интерес почти ко всем, или это байки, или это реалии отвратительного нового менеджмента в клубе!
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Juninho P.
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Да не перейдёт он в Челси. Этого трансфера не будет
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PkA46
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Ответ Константин Эсперов
Странно что Захаряном интересуется только один клуб . Обычно ,после интереса со стороны одного клуба сразу появляются интересы других
Врятли только 1 клуб им интересуется, скорее всего здесь опять прослеживаются политические моменты...
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А.В.Бубнов
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Не понимаю молодых игроков, которые хотят перейти и переходят в этот умирающий проект. С ним же всё ясно: через пару лет повязнет в долгах из-за соотношения трат/прибыли и объявит себя банкротом
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Константин Эсперов
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Странно что Захаряном интересуется только один клуб . Обычно ,после интереса со стороны одного клуба сразу появляются интересы других
+2
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arsenal.ave
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Ответ Пирс Морган
Челси пока не знает, что хочет, даже тренер не знает
Ты кстати в какой из 17 комнат на 99 этаже живешь?
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ta-tosha
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Турция, Сербия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Грузия, Узбекистан, Киргизия, белоррусь - это все чемпионаты, куда сейчас может перейти игрок из РФ.
Другие просто даже разговаривать не будут, если игрок сам не попросит политического убежища, например. Ни одному клубу даже из Лиг 2 не нужен лишний маркетинговый и социальный негатив. Гурцкая и другие агенты открыто об этом говорят, а они знают о чем говорят 100%
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Zidan GOAT
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Эх, кажется упустил все таки свой шанс, было бы интересно посмотреть на него в АПЛ
Главное не опускать руки и бороться за ещё один такой шанс
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лоцман
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Ответ Любезный Коссутий
какой смысл Захаряну переходить в этот середняк? да, понятно, что это лучше, чем в ДМ, но может поискать варианты получше?
Аль-Наср???
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