«Челси» сохраняет интерес к Захаряну, но его трансфер не в приоритете из-за множества переговоров. Игрок хочет перейти
«Челси» сохраняет интерес к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну.
Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в колонке для CaughtOffside.
«Челси» все еще заинтересован в подписании Захаряна, это точно. Это один из талантов, за которыми клуб следит. Но сейчас «Челси» работает над большим количеством сделок. Не все удается сделать быстро, это совершенно нормально. Игрок хотел бы перейти в «Челси», – написал Романо.
Отмечается, что из-за большого количества переговоров по другим игрокам трансфер Захаряна для «Челси» уже не является столь приоритетным, как раньше.
В январе лондонский клуб уже оформил три трансфера. К команде присоединились хавбек Андрей Сантос, защитник Бенуа Бадиашиле и нападающий Давид Фофана.
В этом сезоне на счету 19-летнего полузащитника 2 гола и 5 результативных передач в 16 матчах Мир РПЛ. Его полную статистику можно найти здесь.
Другие просто даже разговаривать не будут, если игрок сам не попросит политического убежища, например. Ни одному клубу даже из Лиг 2 не нужен лишний маркетинговый и социальный негатив. Гурцкая и другие агенты открыто об этом говорят, а они знают о чем говорят 100%
Главное не опускать руки и бороться за ещё один такой шанс