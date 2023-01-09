«Если бы Зидан позвонил, я даже не взял бы трубку. Может, устроить для него конкурс, чтобы он нашел работу?» Глава FFF о Зизу в сборной Франции

Теги Дидье Дешам Сборная Франции по футболу Зинедин Зидан Федерация футбола Франции Ноэль Ле Гре Футбол

Глава Французской федерации футбола опроверг слухи о Зинедине Зидане в сборной Франции.

«Мы видели, как другие тренеры уходили после триумфа. Мы вместе уже 10 лет, он (Дидье Дешам – прим.) мог бы сказать, что уходит. Этого не произошло. Он приехал в Генгам в четверг, мы договорились в четверг вечером.

Пора двигаться дальше? Я не знаю, что вы имеете в виду, я очень хорошо знаю, что Зидан всегда был рядом, не нужно рассказывать никаких историй. У него было много сторонников, и некоторые ждали ухода Дешама. Но кто может всерьез упрекнуть Дидье? Кто именно? Мы можем провести плохой матч, но я работаю с ним уже 10 лет, и промахов было не так уж много. Знаете, это прекрасно.

Зидан в сборной Бразилии? Не знаю, я был бы удивлен. Он делает то, что хочет, это не мое дело. Я никогда не встречался с ним, мы никогда не думали о расставании с Дидье [Дешамом]. Все это неправда. Некоторым журналистам нужно что-то придумывать, потому что они не знают, о чем писать, и они предпочитают говорить плохое, а не хорошее. Откровенно говоря, я никогда не был на стороне тех, кто заранее осуждает. Зидан может пойти куда захочет, в любой клуб… или сборную, но я с трудом могу в это поверить.

Пытался ли Зидан связаться со мной? Определенно нет, я даже не взял бы трубку, если бы он позвонил. Сказать ему, чтобы он поискал другой клуб? Может, стоит устроить для него специальный конкурс, чтобы он нашел клуб или сборную», – сказал Ноэль Ле Гре.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам продлил контракт до 2026 года. Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан ждет возможности возглавить сборную.

Зидан отказался возглавить сборные Португалии, Бразилии и США. Он был готов тренировать только Францию

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26 комментариев

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9chymzyxvz
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Никого ещё до добра не доводил чрезмерный пиз*еж. Месси это ясно всем показал на ЧМ.
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Оливер Кан удаляет Роберту
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Что это за клоун? Он вообще знает, сколько Зидан сделал для Франции, чтобы вот так разевать свой рот?
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Emkafa
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Примерно, как в России! 81-ний маразматик, засидевшийся на своей должности!
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Даулет Абдрахманбек
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Ответ JURAVLI
Не очень уважительно по отношению к легенде. Который между прочим и на тренерском поприще уже много добился. Но Дешама конечно менять рано, пока он один из самых успешных тренеров в истории Франции.
Мне кажется у действующих главных лиц федерации особое отношение к игрокам с арабскими корнями. Тот же Бензема всегда был командным игроком в Мадриде что не поделили с Дешамом на понятно. Теперь такое заявление от глава ФФФ о Зизу к один из уважаемых людей в футболе.
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Anton Rubtsov
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Дешамов п3д юк!
Но Дидье норм тренер
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александр модов
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Высокомерный неадекват. Для Зизу нужна хорошая сборная, а это вовсе необязательно Франция))
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Пилипенко Дмитрий
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До сих видимо тот удар в грудь Матерацци простить не могут
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Mt09
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хзкто даже не стал бы говорить с Зиданом. о как.
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Rio (BLR)
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Интересно что Зизу должен был сделать для Франции чтоб Ле Гре взял трубку?
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Я Гражданин Мира
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Ответ Aleksandr Danilov
Интересно, в какой другой сборной выход в финал без 5-7 игроков основы, с поражением только по пенальти, считали бы причиной двигаться дальше?
Вы кого имеете ввиду второй состав?
Игроков из Баварии , Ювентусе , Реала?
А кого не было с основного состава?
А что , кто играл в финале они были слабее тех кто травмировалис?
Не смешите людей.
Вы смотрите где играет Аргентинские футболисты.
И после этого говорите.
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borchinec-05
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Цирк дю солей…
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2ran
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Неадекват какой-то.
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Alex Rhea
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Ответ rigobersong
Как же я рад за Дешама, вот действительно отличный мужик со своими принципами!:) Помню как он Ювентус из серии Б выводил, но его кинуло руководство и не исполнило обещаний данных ранее, он взял и ушел с высоко поднятой головой, легендарный Монако и травма Жюли в финале, кто знает как бы все кончилось:) И наконец вернул сборную на вершину футбола!:) Как человек гораздо приятнее Зидана, несмотря на то, что против него там арабы пытались устроить, не поддавался провокациям, а делал свою работу:)
что против него арабы пытались устроить? ты про катарских шейхов, которые в финале судье сказали в одну сторону свистеть 120+ минут? тогда согласен
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Zidane 21
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Всё правильно, но последний абзац лишний
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Михо
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Очень странное и неуважительное высказывание. Думал может заголовок как обычно провокационный, прочитал, нет, все верно. Странно что Ле Гре никогда не встречался с Зиданом, есть же какие то официальные мероприятия, приемы и тд.
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Barsa! bolshe chem klub
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У французов хороший выбор тренеров для своей сборной...

Не каждая страна может похвастаться
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СуперНегр228
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Да кто он такой чтобы такое говорить про одного из лучших игроков и тренеров в Истории?
Зидан>>>>100х ФФФ
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Ramiz Tamazanov
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это че за колхозник
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Aleksandr Danilov
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Интересно, в какой другой сборной выход в финал без 5-7 игроков основы, с поражением только по пенальти, считали бы причиной двигаться дальше?
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JURAVLI
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Не очень уважительно по отношению к легенде. Который между прочим и на тренерском поприще уже много добился.

Но Дешама конечно менять рано, пока он один из самых успешных тренеров в истории Франции.
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distress of ignorance
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Дедусьми забыл таблетки принять?
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rigobersong
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Как же я рад за Дешама, вот действительно отличный мужик со своими принципами!:) Помню как он Ювентус из серии Б выводил, но его кинуло руководство и не исполнило обещаний данных ранее, он взял и ушел с высоко поднятой головой, легендарный Монако и травма Жюли в финале, кто знает как бы все кончилось:) И наконец вернул сборную на вершину футбола!:) Как человек гораздо приятнее Зидана, несмотря на то, что против него там арабы пытались устроить, не поддавался провокациям, а делал свою работу:)
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Konstantin Frolov
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Знатно опустил безработного наглого алжирца, респект 👍🏻
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Владимир Бутин
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Кореш Дешама ерунды не скажет 🤣
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Roman_ello
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Тут просится мем мясника из 🎬 «Банды Нью Йорка»: «Да что ты такое несёшь⁉️»😄
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