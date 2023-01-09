«Если бы Зидан позвонил, я даже не взял бы трубку. Может, устроить для него конкурс, чтобы он нашел работу?» Глава FFF о Зизу в сборной Франции

Глава Французской федерации футбола опроверг слухи о в сборной Франции.

«Мы видели, как другие тренеры уходили после триумфа. Мы вместе уже 10 лет, он (Дидье Дешам – прим.) мог бы сказать, что уходит. Этого не произошло. Он приехал в Генгам в четверг, мы договорились в четверг вечером.

Пора двигаться дальше? Я не знаю, что вы имеете в виду, я очень хорошо знаю, что Зидан всегда был рядом, не нужно рассказывать никаких историй. У него было много сторонников, и некоторые ждали ухода Дешама. Но кто может всерьез упрекнуть Дидье? Кто именно? Мы можем провести плохой матч, но я работаю с ним уже 10 лет, и промахов было не так уж много. Знаете, это прекрасно.

Зидан в сборной Бразилии? Не знаю, я был бы удивлен. Он делает то, что хочет, это не мое дело. Я никогда не встречался с ним, мы никогда не думали о расставании с Дидье [Дешамом]. Все это неправда. Некоторым журналистам нужно что-то придумывать, потому что они не знают, о чем писать, и они предпочитают говорить плохое, а не хорошее. Откровенно говоря, я никогда не был на стороне тех, кто заранее осуждает. Зидан может пойти куда захочет, в любой клуб… или сборную, но я с трудом могу в это поверить.

Пытался ли Зидан связаться со мной? Определенно нет, я даже не взял бы трубку, если бы он позвонил. Сказать ему, чтобы он поискал другой клуб? Может, стоит устроить для него специальный конкурс, чтобы он нашел клуб или сборную», – сказал Ноэль Ле Гре.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам продлил контракт до 2026 года. Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан ждет возможности возглавить сборную.

Зидан отказался возглавить сборные Португалии, Бразилии и США. Он был готов тренировать только Францию