Гарет Бэйл завершил карьеру. Он пять раз выиграл ЛЧ с «Реалом»
Гарет Бэйл объявил о завершении карьеры.
33-летний игрок опубликовал обращение, в котором сообщил о завершении выступлений как на клубном, так и на международном уровне.
Бэйл дебютировал в европейском футболе в сезоне-2006/07 – тогда он выступал за «Саутгемптон».
В 2007 году валлиец перешел в «Тоттенхэм», за который играл на протяжении следующих шести лет. В составе «шпор» он выиграл Кубок английской лиги.
В 2013 году полузащитник стал футболистом «Реала». Бэйл представлял мадридский клуб до 2020 года, после чего вернулся в «Тоттенхэм» на правах аренды.
В 2022 году Бэйл покинул «Реал» и подписал контракт с «Лос-Анджелесом», за которой провел 13 матчей и забил три гола.
За «Реал» валлиец сыграл 176 игр в общей сложности и забил 81 гол. С мадридской командой он пять раз становился обладателем титула Лиги чемпионов, четыре раза – клубного ЧМ, трижды выигрывал Ла Лигу, дважды – Суперкубок Европы, по одному разу – Суперкубок Испании и Кубок Испании.
Бэйл завершил карьеру после игры за сборную Уэльса на ЧМ-2022.
«Мне невероятно повезло, что я осуществил свою мечту – это заниматься любимым видом спорта. Это действительно подарило мне одни из лучших моментов в жизни. Я чувствую себя в долгу перед многими людьми за то, что они помогли изменить мою жизнь и построить карьеру так, как я и мечтать не мог», – написал Бэйл.
Но справедливости ради на чм прошедшем видно было что он уже (не хочу оскорблять ) но мешок , тяжёлый , без скорости
Вовремя уйти тоже надо уметь , не то что некоторые фрукты смешить мир когда уже не тянешь очевидно , в этом плане Гарет молодец
Видимо надо было переходить в условный МС, МЮ, Ливер или Челси на тот момент.
Если кто-то сомневается в его легендарности ,пересмотрите финал лч 16 года.Как он добегает до своей штрафной в овертайме и стелится в прекрасный подкат,тем самым отобрав мяч.Испорченный конец не испортит впечатлений.Спасибо!