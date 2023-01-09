Гарет Бэйл завершил карьеру. Он пять раз выиграл ЛЧ с «Реалом»

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Гарет Бэйл объявил о завершении карьеры.

33-летний игрок опубликовал обращение, в котором сообщил о завершении выступлений как на клубном, так и на международном уровне.

Бэйл дебютировал в европейском футболе в сезоне-2006/07 – тогда он выступал за «Саутгемптон».

В 2007 году валлиец перешел в «Тоттенхэм», за который играл на протяжении следующих шести лет. В составе «шпор» он выиграл Кубок английской лиги.

В 2013 году полузащитник стал футболистом «Реала». Бэйл представлял мадридский клуб до 2020 года, после чего вернулся в «Тоттенхэм» на правах аренды.

В 2022 году Бэйл покинул «Реал» и подписал контракт с «Лос-Анджелесом», за которой провел 13 матчей и забил три гола.

За «Реал» валлиец сыграл 176 игр в общей сложности и забил 81 гол. С мадридской командой он пять раз становился обладателем титула Лиги чемпионов, четыре раза – клубного ЧМ, трижды выигрывал Ла Лигу, дважды – Суперкубок Европы, по одному разу – Суперкубок Испании и Кубок Испании.

Бэйл завершил карьеру после игры за сборную Уэльса на ЧМ-2022.

«Мне невероятно повезло, что я осуществил свою мечту – это заниматься любимым видом спорта. Это действительно подарило мне одни из лучших моментов в жизни. Я чувствую себя в долгу перед многими людьми за то, что они помогли изменить мою жизнь и построить карьеру так, как я и мечтать не мог», – написал Бэйл.

105 комментариев

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Мурат Морин
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Никогда не забуду тот проход за пределами поля. Спасибо за все!
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Сергей Анохин
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Ответ Winterburn
Гол ножницами через себя в финале Лиги Чемпионов мог забить только выдающийся футболист! В отличие от Роналду, который в финалах растворялся, Бэйл был исключительно хорош именно в финалах
Предыдущий финал Роналду затащил
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Юрий Кечко
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Ответ MURA
Хоть и множество титулов и стата неплохая в королевском клубе, но ощущение что там он и погас после ТТХ. Видимо надо было переходить в условный МС, МЮ, Ливер или Челси на тот момент.
Ну а 4 лч что он взял с Реалом играя в них заметную роль так , семечки)))
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Mario Enzo
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Бартра открыл детское шампанское.
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Evgen_Hazard
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Ответ Игорь Новиков
Вроде и выиграл кучу всего, и феерический футбол показывал. А все равно не покидает ощущение, что мог гораздо больше.
Мог, но наши ожидания - наши проблемы. Ему просто стало не нужно и всё)
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фанат_реала
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Одним токсиком меньше, но грустно немного
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Shukhrat Ruziyev
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Сейчас когда азар в составе Реала , я понял что Бейл был хорош.
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Vaksinator
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это была славная охота
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Davron Mamadzhanov
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Прощай легенда Реала❤️
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ẞADIM TM
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Новая статья в zaeBALE от великого ригоберки, храни его Бог!
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Юрий Кечко
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Ну он топ игрок своего поколения все дела
Но справедливости ради на чм прошедшем видно было что он уже (не хочу оскорблять ) но мешок , тяжёлый , без скорости
Вовремя уйти тоже надо уметь , не то что некоторые фрукты смешить мир когда уже не тянешь очевидно , в этом плане Гарет молодец
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чебурашка
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Как-то рано ушел в плане возраста, но по игре уже давно пора. Топ игрок был
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Daniil Lakomih
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А запомнится всем как человек променявший гольф на футбол
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Беременный малыш
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Ответ Нос даши конурбаевой
Тот забег против Барсы, это было круто
А гол, по-моему, Ливерпулю через себя🥰
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Кварц01
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Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Можно сказать только одно. Спасибо. Тот гол Ливерпулю мы запомним. Чемпионат Испании выиграл, ЛЧ 5 раз взял, кубки-суперкубки выиграл, до полуфинала на Евро дошел, на ЧМ сыграл. Лучший игрок в истории валлийского футбола, но вот ощущение того, что мог добиться большего, не покидает. Если бы гольфом не увлекся, то мог бы и чуть больше выиграть
Лучший все же Гиггз
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i am better
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пока легенда. твой гол в ворота ливера в финале лч незабываем. жаль что ты закончил в 33. удачи тебе, славно побегал 👏
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Владимир Тарасенко
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Эх, Бале
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MURA
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Хоть и множество титулов и стата неплохая в королевском клубе, но ощущение что там он и погас после ТТХ.
Видимо надо было переходить в условный МС, МЮ, Ливер или Челси на тот момент.
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Ussaev M
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Запомнился голом Барселоне в финале кубка Испании
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w24xgrjph2
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Гол через себя против Ливерпуля это было просто красиво всех
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Burel
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шикарно глумился над королевским мешком последние 5 лет 👍
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Руслан Узденов
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Спасибо за всё, особенно за тот забег с Бартрой! Играй в гольф, наслаждайся жизнью.
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nizam086@icloud.com
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Лучший британский футболист с 2010 года
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Анархия
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Легенда Мадрида,спасибо за 5 ЛЧ!
Если кто-то сомневается в его легендарности ,пересмотрите финал лч 16 года.Как он добегает до своей штрафной в овертайме и стелится в прекрасный подкат,тем самым отобрав мяч.Испорченный конец не испортит впечатлений.Спасибо!
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Burel
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Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Можно сказать только одно. Спасибо. Тот гол Ливерпулю мы запомним. Чемпионат Испании выиграл, ЛЧ 5 раз взял, кубки-суперкубки выиграл, до полуфинала на Евро дошел, на ЧМ сыграл. Лучший игрок в истории валлийского футбола, но вот ощущение того, что мог добиться большего, не покидает. Если бы гольфом не увлекся, то мог бы и чуть больше выиграть
спасибо от коренных мадридистов из Казахстана что ли
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