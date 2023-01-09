«Челси» полностью доверяет Поттеру. Тренеру предоставят больше ресурсов

«Челси» полностью доверяет , несмотря на неудачные результаты команды.

Вчера лондонский клуб вылетел в 3-м раунде Кубка Англии, проиграв «Манчестер Сити» со счетом 0:4. У «Челси» 1 победа в 8 последних матчах, команда занимает 10-е место в .

По данным журналиста Бена Джейкобса, руководство « » сохраняет полную уверенность в тренере и собирается проявить терпение. При переходе в лондонский клуб Поттер требовал гарантий, что резких решений не будет, даже если на достижение результата или победу в Лиге чемпионов потребуется время.

Владельцы считают, что Поттеру достались ограниченные ресурсы (предыдущий тренер Томас Тухель тоже был разочарован составом). Кроме того, они полагают, что на результаты «Челси» влияет переходный период, через который прошел клуб, травмы и пауза на чемпионат мира. Лондонцы не хотят менятяь тренера и понимают, что команде требуется время.

Владельцы видят «Челси» как долгосрочный проект и понимают, что, несмотря на крупные траты, Поттеру не удастся выстроить желаемую команду сразу же.

Отмечается, что из-за места в середине таблицы и вылета из двух кубковых турниров Роман Абрамович уже уволил бы тренера. Однако нынешние владельцы хотят проявить терпение по отношению к Поттеру – его считают не просто правильным тренером для «Челси», но и подходящим специалистом для выстраивания долгосрочного проекта.

«Челси» планирует предоставить тренеру больше времени и ресурсов.

«Челси» отхватил от «Сити» – 0:4. Впервые за 25 лет так рано вылетели из Кубка