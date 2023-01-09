«Челси» полностью доверяет Поттеру. Тренеру предоставят больше ресурсов

Теги Челси премьер-лига Англия Кубок Англии Грэм Поттер Тодд Боули Футбол

«Челси» полностью доверяет Грэму Поттеру, несмотря на неудачные результаты команды.

Вчера лондонский клуб вылетел в 3-м раунде Кубка Англии, проиграв «Манчестер Сити» со счетом 0:4. У «Челси» 1 победа в 8 последних матчах, команда занимает 10-е место в АПЛ.

По данным журналиста Бена Джейкобса, руководство «Челси» сохраняет полную уверенность в тренере и собирается проявить терпение. При переходе в лондонский клуб Поттер требовал гарантий, что резких решений не будет, даже если на достижение результата или победу в Лиге чемпионов потребуется время.

Владельцы считают, что Поттеру достались ограниченные ресурсы (предыдущий тренер Томас Тухель тоже был разочарован составом). Кроме того, они полагают, что на результаты «Челси» влияет переходный период, через который прошел клуб, травмы и пауза на чемпионат мира. Лондонцы не хотят менятяь тренера и понимают, что команде требуется время.

Владельцы видят «Челси» как долгосрочный проект и понимают, что, несмотря на крупные траты, Поттеру не удастся выстроить желаемую команду сразу же.

Отмечается, что из-за места в середине таблицы и вылета из двух кубковых турниров Роман Абрамович уже уволил бы тренера. Однако нынешние владельцы хотят проявить терпение по отношению к Поттеру – его считают не просто правильным тренером для «Челси», но и подходящим специалистом для выстраивания долгосрочного проекта.

«Челси» планирует предоставить тренеру больше времени и ресурсов.

«Челси» отхватил от «Сити» – 0:4. Впервые за 25 лет так рано вылетели из Кубка

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32 комментария

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deadjoker
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Предыдущий тренер с этими «ограниченными ресурсами» как-то умудрился ЛЧ выиграть, а тут даже Форест обыграть не могут. Может дело не совсем в составе?
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0mertas626
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"Какие самые последние слова услышали мы с тобой от Альбуса Дамблдора? — «Поттер — главная наша надежда, доверяйте ему»
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rarog
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С жеребьёвкой Кубка повезло просто,если бы как Вилла,вылетели бы от полупочтальонов, точно уволили бы)
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Акира_1
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Ответ Roman_ello
Было б странно, если бы хоть раз владельцы высказались такие: «Да! Тренер говно и мы будем его менять завтра»😂
Кстати, вроде перед увольнением Тухеля вроде тоже новость была о доверии к нему от руководства. 😅
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Ivan Ivanych
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Раз так говорят, значит скоро уволят.
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Катя Авейру.
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Ответ vzi
Сейчас займут место пониже в чемпионате, зато получат высокий пик на драфте. Потом на трейде еще выменяют пару звёзд.
В футболе все работает наоборот.
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Акира_1
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Боэли такой клоун. Он готов дальше вливать деньги в беспереспективного Поттера, лишь бы не признать, что он опозорился с увольнением Тухеля и ничего не понимает в футболе. 🤭
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Andrew Chepaylo
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Ответ Криштиану Роналду
Закупка игроков на 500 млн. под Лигу конференций это гениально..
Тренер пол сезона отработал с игроками купленными под другого тренера, этот сезон вообще не показатель. В следующем уже будет видно, хотя кому я это объясняю..
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ZamoRano
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Ответ DolJun
после моура в свое время челси уже финишировал 10ым, после чего пришел конте и помножил на ноль всех этих хваленых гвардиол. команде так или иначе нужно усиление, причем в каждую из линий
Только вот в том сезоне наши легенды азер и ко сливали сознательно мавра, а сейчас это реальный уровень команды!
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TimGI86
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Ответ vzi
Сейчас займут место пониже в чемпионате, зато получат высокий пик на драфте. Потом на трейде еще выменяют пару звёзд.
Им надо уходить в перестройку, звезд своих на высокие пики выменять, драфт то отличный в этом году
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Apol
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Ответ Михаил Рыбкин
Примерно то же самое писали про Моуриньо, Сколари, Лэмпарда, Ди Маттео и других тренеров.
То было при Ромке, сейчас новым владельцам невыгодно сливать Поттера
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Apol
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Вот что значит, когда владелец - человек из страны регбийного мяча
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Apol
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Верно, ведь нужно еще взять чемпионшип!
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Трент Резнор
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Ответ Peter Parker
-greedyisgood 100000000
Сразу с козырей )
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David Avagyan
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Ответ Криштиану Роналду
Закупка игроков на 500 млн. под Лигу конференций это гениально..
Когда потрпатели 500мл или тебе лишь писать.
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Лёха Жданчик
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А в его лишь поменяли Жиру на Лукаку и пошло поехало
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Peter Parker
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Ответ Трент Резнор
Нужно больше золота
-greedyisgood 100000000
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DolJun
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после моура в свое время челси уже финишировал 10ым, после чего пришел конте и помножил на ноль всех этих хваленых гвардиол. команде так или иначе нужно усиление, причем в каждую из линий
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Барыга блинами
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А что будет,если и при предоставлении ресурсов не будет результата? Мне кажется,он абсолютно нефартовый для Челси
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Александр Быков
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Ответ Криштиану Роналду
Закупка игроков на 500 млн. под Лигу конференций это гениально..
Туда еще нужно попасть
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Александра Александрова
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Сейчас уже понятно , что это тренер мирового уровня , Анчелотти , Гвардиола и Клопп , очень сильно переживают за свои места ,надеюсь наш любимый Челси сохранит его хотя бы до конца сезона !
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vzi
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Сейчас займут место пониже в чемпионате, зато получат высокий пик на драфте. Потом на трейде еще выменяют пару звёзд.
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Nico Boi
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Бдсм какой то
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иййет
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Скоро всё изменится в лучшую сторону, как по мановению волшебной палочки Гарри Поттера
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Михаил Рыбкин
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Примерно то же самое писали про Моуриньо, Сколари, Лэмпарда, Ди Маттео и других тренеров.
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