Мартинес рассчитывает на Роналду: «Он в сборной уже 19 лет и заслуживает уважения. Я в одной из самых талантливых команд мира»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Роберто Мартинес Футбол

Роберто Мартинес ответил на вопрос о том, рассчитывает ли он на Криштиану Роналду.

Специалист был назначен на пост главного тренера сборной Португалии.

– Я постараюсь выучить португальский язык как можно скорее. Счастлив быть в одной из самых талантливых команд мира. Когда я получил  предложение, то понял, что это тот проект, который меня мотивирует.

– Вы рассчитываете на Криштиану Роналду?

– Да. Все футбольные решения принимаются на местах. Я не принимаю решения в офисе.

Хочу встретиться с игроками, со всеми поговорить. 26 футболистов из состава на ЧМ-2022 – это отправная точка, и Криштиану – один из них.

Он в сборной уже 19 лет и заслуживает уважения. Мы обсудим с ним то, как за 10 недель до первой игры создать лучшую команду. Завтра приступим к работе.

Как я уже сказал, сейчас начинается процесс, который состоит в том, чтобы встретиться с футболистами, которые могут войти в состав. Я уважаю всех игроков. Меня обрадует, если они будут на моей стороне, – сказал Мартинес.

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38 комментариев

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нелюбитель футбола
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Он ещё и не понял куда он влез... Скоро Морган и сестрёнки ему "объяснят... Популярно... А-ха-ха-ха...
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Lionel Van Damme
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поплыл
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Goofts
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Мартинес ещё с Роналду не разговаривал
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Winterburn
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Ставка на молодых 💪 Надеюсь Пепе тоже останется ))
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NartApsua
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Теперь понятно, почему выбор пал на Мартинеса. Видимо, у других более интересных вариантов было условие - дальше без примы! Потому эти варианты отпали. А Мартинес как раз любит опираться за постаревших и, иногда, потолстевших бывших звёзд. Это ещё по сборной Бельгии видно было
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R Popov
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Какой красивый тренер
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bel01
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Ответ ТеньМесси10
Ну короче давайте - за Португалию. Не чокаясь.
Мартинес не раскрыл все карты.
Чтобы полностью реализовать потенциал Криша, он планирует пригласить в сборную Фигу, Руя Кошту и Паулету.
Вот тогда трофеи и придут.
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Александр Нижников
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Всё по новой
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Яйца Тен Хага
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Зашла девка в хату с открытым ртом.
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Overkiller
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Да погодите на него бочку катить. Его только назначили, он что в первом же интервью должен заявить "не, пусть Роналду из сборной валит, ноги его здесь больше не будет"? Он же не идиот. Ответил корректно, что "да, рассчитываем на него, есть 26 игроков, а там посмотрим".
Какой вопрос, такой ответ.
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АРТУР АЛИЕВ
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Мартинес принят в семью
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Fooler
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Плохой тренер,да ещё и Кришти будет вызывать. Португалия обречена на провал.
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Direct free kick
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Пока это просто слова, но верим в 200-й матч и 120-й гол Роналду за сборную
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bel01
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Мартинес во всём своём блеске.
Самый бездарный тренер топ-сборных в мире.
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Терминатор///Айлбибекович
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Ну если команда Португалии и дальше хочет топтаться на месте,то оставить Рончика в команде блестящее решение.Если жк хочет выигрывать титулы,то по..аной метлой надо гнать Кринжа из команды.
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Kanonir152
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Мартинес самый красивый человек на планете после Роналду после таких слов.
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Olajuvon
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Самое неожиданное тренерское назначение!
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Xm.md
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Как можно не рассчитывать на лучшего игрока в истории футбола?
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bosh.the.machine
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Золотая двух-ходовочка от окружения Кринжа. Договорились, что он потащит замыкальщика в сборную, а потом мощнейше проплатили его дорогу в сборную. вин-вин. ))
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GuruFutbola
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Моргни, если тебя держат в заложниках
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Oleg
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Уж лучше бы Тите позвали, тот хоть игру ставил современную.
У этого не пойми что. Имея в составе лучших креативщиков играл блекло и бездарно.
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Руслан Узденов
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Мартинес сгубил самое талантливое поколение Бельгии. Реально топовое. Так что, это поколение Португалии, можно списывать.
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porosenochek
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Данное интервью Мартинес давал находясь в Саудовской Аравии...
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Социо Пат
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Ну короче ждём Кринжа на ЧМ в 41, в расцвете сил, как поговаривала сестренка))
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Nathan De Stavr
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Ответ goblin3
Главное резко не стать некрасивым
Ну ты видел его? У него даже волос нету. Куда ему гель наносить? Однозначно он не тренер
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