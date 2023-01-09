Синицина и Кацалапов – лидеры среди российских фигуристов по количеству выступлений на ледовых шоу в декабре и январе. Они провели 35 шоу

Чемпионы мира в танцах на льду и больше всех из фигуристов сборной России выступали на ледовых шоу в декабре 2022-го и январе 2023 года, сообщает «Спорт-Экспресс».

В общей сложности фигуристы провели 35 шоу, среди которых «Спящая красавица», «Аленький цветочек» и «История любви Шахерезады» (все шоу – Татьяны Навки).

провела 25 шоу «Спящая красавица» (пять прошли в Катаре и еще 20 в Санкт-Петербурге), а также корпоративное шоу «Волшебство на льду» в Москве 27 декабря.

выступила в 24 шоу. 18 из них – «Волшебник из Страны Оз» , еще 5 – «Ледниковый период. Чемпионы» в Подмосковье, также фигуристка приняла участие в шоу в Казахстане, посвященном 50-летию катка «Медео».

, по подсчетам «СЭ», провела 18 шоу – среди них «Аленький цветочек» в Рязани, Туле, Нижнем Новгороде и Сочи, а также «Спящая красавица» в Дубае; также Загитова выступила в Москве на открытии катка на Северном речном вокзале и закрытом корпоративном шоу «Волшебство на льду».

выступил в 18 шоу «Волшебник из Страны Оз» Ильи Авербуха, и Марк Кондратюк – в 16 шоу «Снегурочка» и «Лебединое озеро» ; Трусова также значилась в афише закрытого шоу «Волшебство на льду».

Камила Валиева провела 16 шоу (15 у Татьяны Навки и «Волшебство на льду»), – 14 шоу (9 у Навки и еще 5 у Авербуха).

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