Синицина и Кацалапов – лидеры среди российских фигуристов по количеству выступлений на ледовых шоу в декабре и январе. Они провели 35 шоу

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Чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов больше всех из фигуристов сборной России выступали на ледовых шоу в декабре 2022-го и январе 2023 года, сообщает «Спорт-Экспресс». 

В общей сложности фигуристы провели 35 шоу, среди которых «Спящая красавица», «Аленький цветочек» и «История любви Шахерезады» (все шоу – Татьяны Навки). 

Анна Щербакова провела 25 шоу «Спящая красавица» (пять прошли в Катаре и еще 20 в Санкт-Петербурге), а также корпоративное шоу «Волшебство на льду» в Москве 27 декабря. 

Евгения Медведева выступила в 24 шоу. 18 из них – «Волшебник из Страны Оз» Ильи Авербуха, еще 5 – «Ледниковый период. Чемпионы» в Подмосковье, также фигуристка приняла участие в шоу в Казахстане, посвященном 50-летию катка «Медео».

Алина Загитова, по подсчетам «СЭ», провела 18 шоу – среди них «Аленький цветочек» в Рязани, Туле, Нижнем Новгороде и Сочи, а также «Спящая красавица» в Дубае; также Загитова выступила в Москве на открытии катка на Северном речном вокзале и закрытом корпоративном шоу «Волшебство на льду». 

Михаил Коляда выступил в 18 шоу «Волшебник из Страны Оз» Ильи Авербуха, Александра Трусова и Марк Кондратюк – в 16 шоу «Снегурочка» и «Лебединое озеро» Евгения Плющенко; Трусова также значилась в афише закрытого шоу «Волшебство на льду».

Камила Валиева провела 16 шоу (15 у Татьяны Навки и «Волшебство на льду»), Елизавета Туктамышева – 14 шоу (9 у Навки и еще 5 у Авербуха). 

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24 комментария

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R Air
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Ответ Лека-Лека
У нас все шоу из бюджета. Даже якобы коммерческое у Рудковских. А еще у нас из бюджета театры, кино, цирки, зоопарки и прочее. Вы против всего этого?
Но ведь главкомы рос фигурного катания рассказывают, что это любимый вид спорта и россияне валом валят и аншлаг!
или опять обманули?
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tancha.20
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Спешат бабло рубить пока реальные юниоры, также как в одиночном катании, всех зреложенских не подвинут.
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Syndycate
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Ответ Allbee
Спина кацалапова и не такое может вывезти. Пусть возвращаются уже
А зачем, они в шоу в разы больше получают чем на соревнованиях
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Syndycate
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Ну логично, кто закончил - те и больше всех в шоу
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Лека-Лека
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Ответ R Air
что там с окупаемостью? или как обычно из бюджета
У нас все шоу из бюджета. Даже якобы коммерческое у Рудковских. А еще у нас из бюджета театры, кино, цирки, зоопарки и прочее.
Вы против всего этого?
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R Air
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Ответ Лека-Лека
Вот нечего людям делать: считают чужие шоу и чужие деньги. Можно только порадоваться за всех ребят, что они заработали и увеличили свою популярность. А все завистники явно хотели бы быть на их месте.
что там с окупаемостью?
или как обычно из бюджета
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Лека-Лека
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Вот нечего людям делать: считают чужие шоу и чужие деньги.
Можно только порадоваться за всех ребят, что они заработали и увеличили свою популярность.
А все завистники явно хотели бы быть на их месте.
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kovfun-barrios
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Вот поэтому я и говорю, что фигуристическое прокатство нужно исключать из спортивных видов, это развлечение, а не спорт. Прокатчикам только на мальчишниках и девичниках выступать. Или на корпоративах. Никаких отличий от Стасяна Михайлова, Киркорова, Бузовой, Баскова, Гагарина и прочих певунов под фонограмму.
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Ирина С
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Ответ Manatusik
и колени Вики
Ну, колени не только у Вики: ОЧ колено тоже не помеха для участия в шоу - нельзя только соревноваться!
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Товарищ Майор.
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Ответ Anneta28
Интересно, что это за "закрытое шоу"?)
С блэкджеком и ш###
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Додик Аксель
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Можно теперь формировать сборную по выступлению в ледовых шоу... ))) Такой уж сезон у фигуристов, нет международных ГС, приходится заменять внутренними соревнованиями и ледовыми шоу. Благо всё хорошо оплачивается и спортсмены могут себе позволить хороший, дорогой отпуск и пополнить "подушку безопасности."
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KatrinaS
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Ответ AnnaZ
А кто в Царевне-лягушки Навки выступал? Это шоу бесплатно на многих катках Москвы и МО показывали. А может ещё где, но я не поняла, кто там звезды))
Алла Лобода, Вера Базарова
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R Air
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как это называли заслуженные артисты СССР- чёс пошёл.
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О.Н.Т.
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Почему не перевели в 💰 🤨не дорабатывает👆
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Manatusik
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Ответ Allbee
Спина кацалапова и не такое может вывезти. Пусть возвращаются уже
и колени Вики
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Анна Лисина
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Ну почему собственно и нет. Сделал дело, гуляй смело.. т.е зарабатывай на шоу.
А танцах у нас сейчас супер пара есть(судя по оценкам) Худа с Базиным. Так что Кацам сам Бог велел ..
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Anneta28
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Интересно, что это за "закрытое шоу"?)
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AnnaZ
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А кто в Царевне-лягушки Навки выступал? Это шоу бесплатно на многих катках Москвы и МО показывали. А может ещё где, но я не поняла, кто там звезды))
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Sportsfan
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Вот лучше бы по шоу выступали, чем на «концертах»
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Наталья Грабовская
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Ну, что сказать - "чёс" был знатным, "пофестивалили " на славу - как никогда. Вот кто остался не в накладе из-за введённых ограничений.
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JL JL
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Меня прямо такая гордость разбирает, и, распирает. 35 шоу, 35 шоу!!! Даешь за 2023 год 666 шоу! И в книгу рекордов. Цирка.
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Allbee
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Спина кацалапова и не такое может вывезти. Пусть возвращаются уже
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Маргарита В Сафронова
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Молодая семья создаёт свой семейный бюджет. Красавцы!
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-4
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Александр Шульгин
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Когда нечем заняться занимаемся подсчётом кто сколько шоу провел
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