Криштиану Роналду призвали высказываться о проблемах в Саудовской Аравии.

Напомним, португальский нападающий перешел в «Аль-Наср», подписав контракт до 2025 года.

«Роналду может думать, что он не имеет никакого отношения к политике, но он является частью пиар-машины.

Он должен использовать свой голос во благо. Он может использовать свою платформу. Призывать к освобождению заключенных, призывать к прекращению мужской опеки [над женщинами], прекращению казней несовершеннолетних.

Мою сестру пытали, у них были инструменты, чтобы бить ее током, ее пороли, избивали, подвергали сексуальным домогательствам, лишали сна. Затем она была приговорена к пяти годам и восьми месяцам. Все из-за того, что она вела кампанию за то, что все на Западе считают нормальным.

После Хашогги (Джамаль Хашогги – саудовский журналист, убитый на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле – прим. Sports.ru) они думают, что могут посадить в тюрьму любого.

У них все еще происходят массовые казни. Сейчас режим сошел с ума. Казни, пытки, исчезновения. Если люди думают о спорте, о футболе, они не думают о Хашогги», – сказала представительница правозащитной организации ALQST for Human Rights Лина Аль-Хатлул.

Лина – сестра активистки Луджайн Аль-Хатлул. Ее арестовали в 2018 году вместе с несколькими другими женщинами-активистками. Они выступали за право женщин водить автомобиль в Саудовской Аравии.

Луджайн провела в заключении 1001 день и вышла на свободу в 2021 году. Ей до сих пор запрещен выезд из страны.