«Роналду должен использовать свой голос во благо. Режим сошел с ума, мою сестру пытали, пороли, били током». Правозащитница Аль-Хатлул о Саудовской Аравии

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Политика дискриминация Футбол

Криштиану Роналду призвали высказываться о проблемах в Саудовской Аравии.

Напомним, португальский нападающий перешел в «Аль-Наср», подписав контракт до 2025 года.

«Роналду может думать, что он не имеет никакого отношения к политике, но он является частью пиар-машины.

Он должен использовать свой голос во благо. Он может использовать свою платформу. Призывать к освобождению заключенных, призывать к прекращению мужской опеки [над женщинами], прекращению казней несовершеннолетних.

Мою сестру пытали, у них были инструменты, чтобы бить ее током, ее пороли, избивали, подвергали сексуальным домогательствам, лишали сна. Затем она была приговорена к пяти годам и восьми месяцам. Все из-за того, что она вела кампанию за то, что все на Западе считают нормальным.

После Хашогги (Джамаль Хашогги – саудовский журналист, убитый на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле – прим. Sports.ru) они думают, что могут посадить в тюрьму любого.

У них все еще происходят массовые казни. Сейчас режим сошел с ума. Казни, пытки, исчезновения. Если люди думают о спорте, о футболе, они не думают о Хашогги», – сказала представительница правозащитной организации ALQST for Human Rights Лина Аль-Хатлул.

Лина – сестра активистки Луджайн Аль-Хатлул. Ее арестовали в 2018 году вместе с несколькими другими женщинами-активистками. Они выступали за право женщин водить автомобиль в Саудовской Аравии.

Луджайн провела в заключении 1001 день и вышла на свободу в 2021 году. Ей до сих пор запрещен выезд из страны. 

59 комментариев

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FilinMD
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Ответ Владимир Абрамов
Критика нарушения прав человека в Саудовской Аравии со стороны властей США есть. Также как и дискуссия в прессе. Во время выборной кампании Байден даже предлагал сделать страну "изгоем". Для саудитов вводились кое-какие ограничения, персональные санкции были. Однако есть мир политических заявлений, а есть предметная политика в регионе и важно поддерживать отношения с Аравией. Тоже самое недавно было и с Россией, просто страны окончательно зашли в тупик в разрешении противоречий.
Предлагал-то предлагал, но потом на поклон пришел с просьбой увеличить добычу нефти. Не вышло - добыча, мало того, не была увеличена, она была уменьшена. Теперь ждём еще новости о проблемах с демократией и правами человека в СА - вроде данной:)
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mancunian82
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Спорт вне политики!
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ДМ-1чемпион
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А почему в Америке до сих пор людей убивают электрическим током, или вводя смертельную дозу яда!? Что об этом скажет "провозащитница"!?
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S1rAlex
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Кстати, почитайте, что говорил Криш в приветственной речи. Он дважды упомянул, что хотел бы помочь развитию женского футбола в СА.
Не думаю, что у него получится в одиночку что-то сдвинуть с мёртвой точки в вопросе прав женщин там, но если попытается - будет большим молодцом.
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ДМ-1чемпион
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Это она про американскую тюрьму "Гуантанамо"!? Где пытают, бьют током, топят, избивают просто за то, что амеры думают, что ты опасен!
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Илья Владимирович
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Ответ Emma Nevskaia
если это его личное желание. Но это чужая страна и чужие устои. И вообще странно ТРЕБОВАТЬ от спортсменов вмешиваться в такие дела. Мир к лучшему можно менять по -разному
А спортсмен не человек? Если ты видишь несправедливость и можешь ее исправить, то почему бы не вмешаться?
Это во-первых. А во-вторых, по-разному - это как?
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fedorbazaykin
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У него 500 миллионов причин есть вообще не во что не ввязываться, пока он в Саудовской Аравии
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TAGAY
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Ответ Леван Мкртчян
Первые три минуса получите от Рейгана, Веа и Зеленского) А так, по-сути, верно всё, если брать как тренд. Но бывают исключения , вроде того же Рейгана
всегда и везде в любые времена бывают/бывали исключение но это 1 из 1000, остальные(999) пытаясь сделать лучше для тысячи людей могут сделать хуже для миллионов людей.. так что я за то чтоб всегда решали образованные люди.а спортсмены которые умны пусть сначала доказывают свой ум, учатся после карьеры, и только потом начинают путь "решалы". а так как мы видим спортсмены больше заняты с спортом, умом не блещут! актеры делают на камеру то чего попросит режиссеры, певцы просто имеют голоса по лучше.. а так особо умные люди в мир развлечений не пойдут-они доктора,профессора, юристы и т.д. исключений бывают но их 1 из 1000.
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Злобный Конь
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Задолбали со своим Хашогги. Надеюсь он сейчас в одном котле с бен Ладеном варятся.
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DivanGeneral
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Ответ El Fenomeno 9️⃣
Сейчас за такие высказывания против депутатов-спортсменов можно загреметь в один список с Артуром Смоляниновым
Так Артур Смольянинов что-то на уровне самого мерзкого представителя из депутатов-спортсменов. Быть с ним в списке позорно даже для либерала должно быть.
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EPI
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Он должен играть в футбол.
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Старый Негр
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Ответ The Viewer
Хиллари Клинтон является известным борцом за права женщин. Но приезжая в Саудовскую Аравию засовывала язык в ж..у. Хотя это именно то место, где женщины действительно страдают от бесправия. Хоть слово от Роналду в защиту женщин Саудовской Аравии, и он сразу лишится своего безумного контракта.
Ж..а?) Именно то место?)
Не в обиду, просто фраза так смешно построена, как будто опа именно то место, где женщины страдают от бесправия) Я думаю, в ж.пе любой будет страдать.
От бесправия)
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Марат Каримуллин
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У всех свои правила. Для Саудовской Аравии норм, для Португалии нет. Но почему Саудовская Аравия должна слушать Португалию или ещё кого-то? Зачем навязываете свои нормы?
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Михаил Чайкин
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Ну допустим Роналду выскажется. Что это изменит? Абсолютно ничего! Разве что самому Роналду дадут пинка под зад для скорости из КСА без бабла) так зачем все это?
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Макс Шева
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Криштиану это про спорт,а не рот в и на ( как кому удобней).
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Гамарджоба Генацвале
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Ответ El Fenomeno 9️⃣
Сейчас за такие высказывания против депутатов-спортсменов можно загреметь в один список с Артуром Смоляниновым
К чему ты этот коммент написал? За какие такие высказывания? Где ты депутатов-спортсменов в новости обнаружил?
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Пилипенко Дмитрий
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В любой непонятной ситуации, Роналду всем должен 😂
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Jaiyq
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Она знает, что обращается к насильнику, в частности ана..ному?)
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Emma Nevskaia
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Ответ Илья Владимирович
Если у них есть возможность изменить мир к лучшему, они должны ей пользоваться. Но тут не про это, да и не про того.
если это его личное желание. Но это чужая страна и чужие устои. И вообще странно ТРЕБОВАТЬ от спортсменов вмешиваться в такие дела. Мир к лучшему можно менять по -разному
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Старый Негр
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У Роналду самый дорогой в мире кляп из полумиллиона зелени в день. Боюсь, сквозь эту толщу ни слова не пробьется)
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last_guard
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Арабы не такие дураки. Не для того такие деньжищи платят. Будет говорить то, что у него по контракту прописано. А именно: как здесь все хорошо, развито, как любят футбол и т.д.
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Леван Мкртчян
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Сестёр целых две, домогательства тоже есть в послужном списке. Аппетитная кандидатура, не иначе😎
Насыщенная жизнь у фрукторианцев, однако.

Эххх....еще бы одну сестричку Кришу и биографию семейства фруктовых мог бы накидать Чехов ( с того света)
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Айлин 1990
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Фанаты Роналду, недавно кричали, Месси подписал контракт с Арабами и когда его просили о помощи он молчал.

Теперь вам тоже такой вопрос, а Роналду почему не отвечает???)))
По вашей логике Месси должен, а Роналду нет????
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El Fenomeno 9️⃣
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Ответ TAGAY
звезды такого масштаба тем более такой как Роналду могут влиять на политику и общество НО он НЕ ДОЛЖЕН! он прежде всего спортсмен, а они как мы знаем особым умом не владеют, либо у них максимум среднее образование.. так что лучше чтоб такие не образованные люди(спортсмены особенно) не влияли на общество и жили спортом. если один сделает что то полезное то другие могут просто все сделать хуже. чел который просто хорошо пинает мяч априори не должен решать судьбы людей. так что пусть все занимаются делом где они хороши и футболисты занимаются футболом. требовать от певца/спортсмена/актера чего что может решить судьбы общества тупо и глупо! этим должны заниматься образованные люди а не те кто хорошо пинают мяч/поют!
Сейчас за такие высказывания против депутатов-спортсменов можно загреметь в один список с Артуром Смоляниновым
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The Viewer
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Хиллари Клинтон является известным борцом за права женщин. Но приезжая в Саудовскую Аравию засовывала язык в ж..у. Хотя это именно то место, где женщины действительно страдают от бесправия. Хоть слово от Роналду в защиту женщин Саудовской Аравии, и он сразу лишится своего безумного контракта.
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