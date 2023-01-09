НХЛ. «Баффало» примет «Филадельфию», «Лос-Анджелес» играет с «Эдмонтоном», «Оттава» – «Нэшвилл»

Теги результаты Филадельфия Баффало Оттава Монреаль Нэшвилл Эдмонтон Лос-Анджелес НХЛ Сиэтл Хоккей

«Лос-Анджелес» принимает «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Баффало» сыграет с «Филадельфией», «Сиэтл» в гостях у «Монреаль», «Оттава» встретится с «Нэшвиллом».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Баффало – Филадельфия
Дата проведения
10 января, 03.00, «KeyBank Center»
Онлайн матча Видео

 

Монреаль – Сиэтл
Дата проведения
10 января, 03.30, «Centre Bell»
Онлайн матча Видео

 

Оттава – Нэшвилл
Дата проведения
10 января, 03.30, «Canadian Tire Centre»
Онлайн матча Видео

 

Лос-Анджелес – Эдмонтон
Дата проведения
10 января, 06.30, «Staples Center»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

2 комментария

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bes_na_tatami
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Один Макдэвид набрал больше очков, чем почти все короли вместе)))
Но нефть нужно отцеплять от зоны ПО
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Костя Кот
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Тренин жги!!
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