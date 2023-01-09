НХЛ. «Баффало» примет «Филадельфию», «Лос-Анджелес» играет с «Эдмонтоном», «Оттава» – «Нэшвилл»

« » принимает « » в матче регулярного чемпионата НХЛ.

« » сыграет с «Филадельфией», «Сиэтл» в гостях у « », « » встретится с «Нэшвиллом».

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица НХЛ

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