НХЛ. «Баффало» примет «Филадельфию», «Лос-Анджелес» играет с «Эдмонтоном», «Оттава» – «Нэшвилл»
«Лос-Анджелес» принимает «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Баффало» сыграет с «Филадельфией», «Сиэтл» в гостях у «Монреаль», «Оттава» встретится с «Нэшвиллом».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 10 января, 03.00, «KeyBank Center»
- Дата проведения
- 10 января, 03.30, «Centre Bell»
- Дата проведения
- 10 января, 03.30, «Canadian Tire Centre»
- Дата проведения
- 10 января, 06.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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