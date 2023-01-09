«Сербы могут быть куда ближе к России, чем некоторые россияне». Гаджиев о назначении Ивича в «Краснодар»

Теги премьер-лига Россия Гаджи Муслимович Гаджиев Владимир Ивич Краснодар Сергей Галицкий Футбол

Гаджи Гаджиев прокомментировал назначение сербского тренера в «Краснодар». 

Напомним, 4 января Владимир Ивич возглавил российскую команду, подписав контракт на 2 года. 

– Не смутило ли вас приглашение Ивича в «Краснодар» при большом количестве свободных российских тренеров?

– Смутило бы, если бы не было нескольких оснований. Во-первых, решение шло от Сергея Николаевича Галицкого. Это человек, который всегда действует разумно и расчетливо. Эти методы могут нравиться или не нравиться, но он – человек, отдающий душу своему делу. Он всегда рационален.

Во-вторых, сербов мы уже не считаем легионерами. Как оказывается, сербы могут быть куда ближе к России, чем некоторые россияне.

Я не анализировал уровень Ивича, но доверяю решениям Галицкого. Президент «Краснодара» может ошибиться, как и любой другой. Но он знает предмет и заинтересован в правильном развитии своего клуба.

– Появление иностранных специалистов – это хорошая тенденция для российского чемпионата?

– Было время, когда мы говорили, что даже происходит откровенно необъективная оценка результатов работы российских специалистов и представителей из-за рубежа. Со временем стали понимать, что далеко не все иностранные тренеры могут качественно выполнять свою работу.

Сколько таких специалистов в конечном итоге не дали нужного результата? Итогом этой политики стали решения наших клубов, которые за последние 2-3 года в 20 матчах побеждали в одной игре. Это был результат «такой» работы и неправильных управленческих решений.

Сегодня ситуация другая, западная часть мира отгородилась от России. Приезд специалистов из-за рубежа – нормальный признак, если здесь хотят работать. Но главным остаются спортивные достижения. У нас же не благотворительные организации. Нужно достигать результата в жестких условиях соревнования, – сказал бывший тренер клубов Мир РПЛ

Материалы по теме

27 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гоша Петров
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Добрый Ретроград
Он имел ввиду сербы к русским. Добрую половину тожирасиян надо гнать отсюда.
То есть гнать татар с Татарстана,дагов с дагестана?Ты болен?Или ты за развал страны?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
НАВАЛЬНЫЙ
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Югославских правителей сербского происхождения наверное имеет ввиду
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
icitron
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Да спасибо вам Гаджи Гаджиевич за все! За сербов неожиданно, спасибо вдвойне!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Добрый Ретроград
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Он имел ввиду сербы к русским. Добрую половину тожирасиян надо гнать отсюда.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tam005
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А некоторые россияне куда ближе к разуму, чем деды из совка.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михаил Чайкин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Anton S
А уж некоторые иранцы и северокорейцы)
что мешает таким как ты распродать все имущество в России и уехать отсюда навсегда? 23 года на это было) Ну и естественно от российского гражданства отказаться.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
lezhik
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Михаил Чайкин
у "либералов" формально российские паспорта, но разве можно их считать своими?
А вы кто, собственно, такой, чтобы считать кто нужен стране, а кто нет? Уверенны, что от вас пользы для государства будет больше?
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михаил Чайкин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Agusha1
А,уже даже свои враги?
у "либералов" формально российские паспорта, но разве можно их считать своими?
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pigmalion
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Michael Scott
Почему проблемы?
Ну ЕС уже имеет внутри не самого лояльного Орбана, и возможно, вскоре будет иметь еще в добавку сербов симпатизирующих врагу. Это будет еще больше атомизировать европейское общество.
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михаил Чайкин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Michael Scott
Если для государства иностранцы могут быть ближе, чем собственные граждане, то смысл существования этого государства теряется
Комментарий скрыт
+2
-14
-12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BorisBritva
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А россияне могут быть куда ближе к Сербии, чем некоторые сербы. Нови-Сад не даст соврать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Michael Scott
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Pigmalion
Ну это скорее проблемы Евросоюза.
Почему проблемы?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Balt
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Да дай ты ему контракт отработать сначала, а то может уехать так же как и приехать - быстро и незаметно.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Доктор Верховцев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А мне говорили, что к Краснодару, например, армяне ближе.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Anton S
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А уж некоторые иранцы и северокорейцы)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Michael Scott
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Если для государства иностранцы могут быть ближе, чем собственные граждане, то смысл существования этого государства теряется
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Доктор Верховцев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
«Эти методы могут нравится или не нравится»
Могут что делатЬ? НравитЬся.
Что делаеТ? НравиТся.

Неужели так сложно?! Это ж элементарно!
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tankist231
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Полностью прав, комментаторы в спортс не дают усомниться в этом))
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
igls54
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А некоторые сербы могут быть куда дальше от России
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Agusha1
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А,уже даже свои враги?
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Michael Scott
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Владимир Владимирович
Комментарий удален пользователем
Вот прямо сейчас он сказал фигню
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Жечка Дырова
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Молодец, хорошо сказал, в кое то веки. Сербы действительно очень хорошо к нам относятся.
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Циник Петербургский
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Зачем объяснять что-либо и, тем более, оправдываться при назначении тренера в футбольный клуб? Этот сербский тренер совершил какое-то преступление по законам РФ??
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Джиза
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
"Эти методы могут нравиТСя или не нравиТСя". Вот и Спорт день за днем опустился.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир Владимирович
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий