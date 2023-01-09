«Сербы могут быть куда ближе к России, чем некоторые россияне». Гаджиев о назначении Ивича в «Краснодар»

прокомментировал назначение сербского тренера в « ».

Напомним, 4 января возглавил российскую команду, подписав контракт на 2 года.

– Не смутило ли вас приглашение Ивича в «Краснодар» при большом количестве свободных российских тренеров?

– Смутило бы, если бы не было нескольких оснований. Во-первых, решение шло от Сергея Николаевича Галицкого. Это человек, который всегда действует разумно и расчетливо. Эти методы могут нравиться или не нравиться, но он – человек, отдающий душу своему делу. Он всегда рационален.

Во-вторых, сербов мы уже не считаем легионерами. Как оказывается, сербы могут быть куда ближе к России, чем некоторые россияне.

Я не анализировал уровень Ивича, но доверяю решениям Галицкого. Президент «Краснодара» может ошибиться, как и любой другой. Но он знает предмет и заинтересован в правильном развитии своего клуба.

– Появление иностранных специалистов – это хорошая тенденция для российского чемпионата?

– Было время, когда мы говорили, что даже происходит откровенно необъективная оценка результатов работы российских специалистов и представителей из-за рубежа. Со временем стали понимать, что далеко не все иностранные тренеры могут качественно выполнять свою работу.

Сколько таких специалистов в конечном итоге не дали нужного результата? Итогом этой политики стали решения наших клубов, которые за последние 2-3 года в 20 матчах побеждали в одной игре. Это был результат «такой» работы и неправильных управленческих решений.

Сегодня ситуация другая, западная часть мира отгородилась от России. Приезд специалистов из-за рубежа – нормальный признак, если здесь хотят работать. Но главным остаются спортивные достижения. У нас же не благотворительные организации. Нужно достигать результата в жестких условиях соревнования, – сказал бывший тренер клубов Мир .