«Эми Мартинес из магазина «Все по 1 фунту». Линекер о попытке Кепы отвлечь Альвареса перед пенальти

Гари Линекер отреагировал на попытку смутить соперника перед пенальти.

« » потерпел поражение от « » в 1/32 финала Кубка Англии. Второй мяч забил с пенальти. Перед 11-метровым вратарь «синих» подошел к форварду «горожан» и что-то ему сказал, пытаясь помешать ему сконцентрироваться.

«Как насчет этого? Я думаю, Альварес, вероятно, сказал: «Приятель, я только что выиграл золотую медаль чемпионата мира, ты меня не волнуешь».

К разговору подключился бывший защитник «Сити» Майка Ричардс: «Он [Кепа] не совсем Мартинес, не так ли?»

« из магазина «Все по 1 фунту», – ответил бывший нападающий сборной Англии.

«Ты нервничаешь, да? Я знаю, ты нервничаешь». Мартинес – мастер трештока во время пенальти