«Эми Мартинес из магазина «Все по 1 фунту». Линекер о попытке Кепы отвлечь Альвареса перед пенальти
Гари Линекер отреагировал на попытку Кепы Аррисабалаги смутить соперника перед пенальти.
«Челси» потерпел поражение от «Манчестер Сити» в 1/32 финала Кубка Англии. Второй мяч забил Хулиан Альварес с пенальти. Перед 11-метровым вратарь «синих» подошел к форварду «горожан» и что-то ему сказал, пытаясь помешать ему сконцентрироваться.
«Как насчет этого? Я думаю, Альварес, вероятно, сказал: «Приятель, я только что выиграл золотую медаль чемпионата мира, ты меня не волнуешь».
К разговору подключился бывший защитник «Сити» Майка Ричардс: «Он [Кепа] не совсем Мартинес, не так ли?»
«Эми Мартинес из магазина «Все по 1 фунту», – ответил бывший нападающий сборной Англии.
«Ты нервничаешь, да? Я знаю, ты нервничаешь». Мартинес – мастер трештока во время пенальти
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