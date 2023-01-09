«Эми Мартинес из магазина «Все по 1 фунту». Линекер о попытке Кепы отвлечь Альвареса перед пенальти

Теги Челси Манчестер Сити Майка Ричардс премьер-лига Англия Кубок Англии Гари Линекер Эмилиано Мартинес Кепа Аррисабалага Хулиан Альварес Футбол

Гари Линекер отреагировал на попытку Кепы Аррисабалаги смутить соперника перед пенальти. 

«Челси» потерпел поражение от «Манчестер Сити» в 1/32 финала Кубка Англии. Второй мяч забил Хулиан Альварес с пенальти. Перед 11-метровым вратарь «синих» подошел к форварду «горожан» и что-то ему сказал, пытаясь помешать ему сконцентрироваться. 

«Как насчет этого? Я думаю, Альварес, вероятно, сказал: «Приятель, я только что выиграл золотую медаль чемпионата мира, ты меня не волнуешь».

К разговору подключился бывший защитник «Сити» Майка Ричардс: «Он [Кепа] не совсем Мартинес, не так ли?»

«Эми Мартинес из магазина «Все по 1 фунту», – ответил бывший нападающий сборной Англии. 

«Ты нервничаешь, да? Я знаю, ты нервничаешь». Мартинес – мастер трештока во время пенальти

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46 комментариев

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Висита Эльмурзаев
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Главный очколиз Месси теперь перешёл на его колег из сборной.
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olimbek
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Ответ DolJun
линекер просто любитель поддакнуть голубому вагону как манчестерскому филиалу каталонского шапито
Должун, твою достоинству укусили каталонцы? Почему везде упоминаешь Барсу?
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AleksandrKuznetsov
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Ответ SWS
Что он несёт, до сих пор празднует победу аргентинцев чтоли?уже все забыли этот скучный ЧМ
Жду следующий такой же скучный ЧМ и особенно финал
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Никого_нет
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Ответ DolJun
линекер просто любитель поддакнуть голубому вагону как манчестерскому филиалу каталонского шапито
Да Линекер клоун и это его образ, просто иногда совсем уж бред несёт, как сейчас
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FNT
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Ответ Isa Babaev
Мартинез чемпион мира, один из лучших турнира, а Кепа проиграл Менди конкуренцию, остальное лирика
На его чемпионство мира уже слегка положить. Он не Месси и не Ди Мария, для которых это мегавишенка к величайшей или отличной карьере. Он снова в своем амплуа вратаря второсортного клуба в 30 лет. Кепа же сейчас вполне успешно перезапускает карьеру в видном клубе.
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Игорь Климов
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Ответ SWS
Что он несёт, до сих пор празднует победу аргентинцев чтоли?уже все забыли этот скучный ЧМ
Аргентина - Франция, лучший финал Чемпионатов Мира.
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Vinnipukh Vinni
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Ответ SWS
Что он несёт, до сих пор празднует победу аргентинцев чтоли?уже все забыли этот скучный ЧМ
Никто ничего не забыл и долго ещё не забудут ))
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MUthebest
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Ответ Cantstoped
Нельзя отвлекать футболистов перед пенальти. Это неспортивно.
Если бы бьющим футболистам не позволяли менять темп разбега и делать прыжки в стиле Фернандеше, то я бы согласился.
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corazón blanco
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Ответ Isa Babaev
Мартинез чемпион мира, один из лучших турнира, а Кепа проиграл Менди конкуренцию, остальное лирика
Сначала проиграл конкуренцию Менди, а затем снова её выиграл.
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Назар Игорь
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Это обычная уловка вратарей, и она срабатывает. Вспомните как Эмилиано вëл себя перед пробитием пенальти французами.
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Marcus-light
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Учитывая как давно и как это делает Кепа, тут скорее Мартинез - китайский раздражающий клон
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Achilles 21
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Ответ SWS
Что он несёт, до сих пор празднует победу аргентинцев чтоли?уже все забыли этот скучный ЧМ
чем он скучный?
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Водяра
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Шутки Линекера по 1 фунту.
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Isa Babaev
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Ответ Eden Hazard
Вообще то Кепа это довольно давно делает, Мартинес по арендам тогда шарахался. И часто удачно получалось. .
Мартинез чемпион мира, один из лучших турнира, а Кепа проиграл Менди конкуренцию, остальное лирика
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Sherlok
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Ответ Cantstoped
Нельзя отвлекать футболистов перед пенальти. Это неспортивно.
Согласен. Я бы желтые давал за такое
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SWS
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Что он несёт, до сих пор празднует победу аргентинцев чтоли?уже все забыли этот скучный ЧМ
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Kuba.TM
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Минусовки, как же Вас много стало. Сидите тогда и считайте кто сколько ударов отбил))))))
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TravenS
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Ответ Никого_нет
Лол Мартинез первый кто пытается бьющего отвлечь ? Да и Кепа хорошо прыгал, но такие удары почти не берущиеся
Ты знаешь, что такое мода/хайп?
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Cantstoped
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Нельзя отвлекать футболистов перед пенальти. Это неспортивно.
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DolJun
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
🤣 жесть у тебя прорвало башню после Боули, держись, скоро придёт Феликс и будете чемпионами 🤣
я иллюзий не питаю, место нынешнего челси - борьба за лигу конференций со вторым манчестерским)
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Феруз Марупов
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Ответ Kyancey
Англичанин мог бы и по-английски выразиться - Fix Price )))
В Британии Poundland
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Гегенпрессинг Рангника
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Ответ DolJun
каких акков?) чел, тебя буквально за мультиакки забанили))
🤣 жесть у тебя прорвало башню после Боули, держись, скоро придёт Феликс и будете чемпионами 🤣
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5hxrb7mywu
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Ликер угомонись нести чушь🤡
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Александр Степанов
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Ответ Konvicted
Эми Мартинез и сам стоит пенсов пятьдесят. Чувак реально провел две отличные серии пенальти в карьере и на этом все.
То, что Мартинес вел себя некрасиво не обнуляет его достижения в сборной. А попытки это сделать какие-то кастрированные
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DolJun
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
хахахах) давай ещё дизлайков со своих акков. Тебя чёт не слышно нигде. Напомню тебе: Челси твой позорится, барса выиграла, а Месси чемпион мира. Роналду finished. Хорошего дня 🔥
каких акков?) чел, тебя буквально за мультиакки забанили))
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