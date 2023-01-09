Экс-хавбек нальчикского «Спартака» Хубиев из-за мобилизации попросил убежища у Южной Кореи, но получил отказ и живет в аэропорту Инчхона несколько месяцев

Теги Спартак Нальчик премьер-лига Россия Первая лига Джашар Хубиев Политика Футбол

Экс-игрок нальчикского «Спартака» Джашар Хубиев попросил убежища в Южной Корее.

В ноябре 31-летний экс-полузащитник уехал из России, скрываясь от мобилизации.

«Двое моих знакомых погибли. Я все еще в шоке.

По закону я даже не могу быть призван в армию. Но в ноябре ко мне пришли домой и сказали, что сочтут меня дезертиром, если я не явлюсь через несколько дней», – сказал Хубиев.

По информации Korea Times, уже несколько месяцев Хубиев вместе с четырьмя другими гражданами РФ живет в транзитной зоне международного аэропорта Инчхон после того, как власти Южной Кореи отказали им в убежище.

181 комментарий

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dimitrii36
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очередной день набросов, возмездие с одной - другой из сторон, официально никто и никогда данных не предоставит, ни одна из сторон, не считаю, что ента мышиная возня скоро закончится, минимум десятилетие, шлифуйте sports, да берегите близких...
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Nuraly Amirov
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Ответ pont77
Лучше штурмовать Верхний Ларс, чем встречать Новый Год в Макеевке. Вопросов к нему нет
Пояснительная бригада сегодня выезжает?
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аdidаs
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Ответ Лигр
Кто не хочет, тот не воюет. Никого ещё не посадили, а народ до сих пор верит в чудовищные 10-15 лет за уклонение.
Поживём увидим, среди моих знакомых очень много случаев, когда забирали тех, кого не должны были
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СержМиранэн
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Ответ pont77
Лучше штурмовать Верхний Ларс, чем встречать Новый Год в Макеевке. Вопросов к нему нет
философия чмошников
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Rio de Janeiro
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Ответ Batt Monner
Вы шаблоны подправьте, я не питаю иллюзий насчет русских либералов и либерал не синоним доброго человека. Украина не побоялась принять вызов от более крупной страны с ядерным оружием и это бесценно, для всего остального есть США с их мастеркардом)
Так рос либералы сами учились у США и выросли на этой беспринципной дыре которая руководствуется не ценностями а "реалполитик" от этого многие проблемы в мире
А что и к чему мастеркард? Типо "нам главное продержаться до последнего украинца а уж США то потом на наших руинах и тушах устроят России экономический апокалипсис"? Ну надейтесь.Верьте в "стратегическое союзничество" правда когда украинцы окажутся в роли южновьетнамцев Сайгона, афганцев Кабула, курдов на границе с Турцией или гуайдовцев Венесуэлы не говорите что вас не предупреждали.Бггг
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Александр Сачков
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Ответ Batt Monner
Узнают, для украинцев нынешняя борьба как ВОВ, подвиги жертв будут вписаны в украинскую истории. В российской же истории сво будет стоять в лучшем случае рядом с Цусимой
Почему рядом с ВОВ? Разве немцы что-то строили на оккупированных территориях? Разве раздавали немецкие паспорта всём желающим вернуть зависимости от национальности?
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Антон Колесников
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Ответ Павел Мельников
Щас быстро объяснят в комментах, что это необходимая мера непростого времени, и на Западе такие давным-давно существуют.
В Польше новая дивизия создана на востоке страны
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Samostoyatelno
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Ну и пусть живёт и пом**т там. У меня у знакомых никого не ловили, не искали. Пришла повестка, пришёл в военкомат, если не годен и нет никакой военной специальности, то свободен.
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kufdim
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
А мне фильм "Терминал"
Кахожия
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korobokchekhova
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Ответ pont77
Лучше штурмовать Верхний Ларс, чем встречать Новый Год в Макеевке. Вопросов к нему нет
К таким ссыклам как ты и он всегда будут вопросы. Если не сейчас, то чуть позже. Никогда не расслабляйся))
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Павел Мельников
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Ответ Лигр
Кто не хочет, тот не воюет. Никого ещё не посадили, а народ до сих пор верит в чудовищные 10-15 лет за уклонение.
Что-то подсказывает, что они вводились на случай совсем тотального недобора, которого пока нет. Но и конца всего процесса пока тоже не видно.
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Максим Ачкасов
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Ответ Lanc
Судя по опросам ВЦИОМа, спецоперацию поддерживает подавляющее большинство населения. Значит, не должно быть недостатка добровольцев. Зачем тогда мобилизация?
Поддерживают то поддерживают , но когда позовут не пойдут
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кракадил
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))) блин ну и что бы он в корее делал? кому он там нужен? что у людей в головах, не понимаю..
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R Air
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Ответ savik-A.M.
Или лечись , я даже не из России
"Или лечись"
как я и говорил- очередной бот. пишет ответы, но пока коряво.
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gukmamop
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Ответ Batt Monner
Узнают, для украинцев нынешняя борьба как ВОВ, подвиги жертв будут вписаны в украинскую истории. В российской же истории сво будет стоять в лучшем случае рядом с Цусимой
Уймись, хихил
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СержМиранэн
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нормально так дембельнулся...
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Лигр
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Ответ Jaiyq
И зачем собственно кабардинцу воевать за "русский мир" в чужой стране? Чеченцы то ладно, отсиживаются на третьей линии от фронта, да Ванек в атаку гоняют. У Хубиева такой лафы не будет. Вообще удивляет, как представители малых народов отправляются на убой ради бредовых идей бункерного. Который к тому же убрал изучение национальных языков в автономных республиках.
Кто не хочет, тот не воюет. Никого ещё не посадили, а народ до сих пор верит в чудовищные 10-15 лет за уклонение.
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ральф шумахер
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Вот именно, зачем этот дорогущий геморрой с Кореей? Он думал, что там самсунги раздавать будут на въезде за его позицию? Проще и дешевле в ту же Грузию, раз нет на примете условного домика в деревне🤷‍♂️
Проще в Аргентину, где нелегалов не высылают. Или Камбоджа, где можно продляться без выезда на срок действия паспорта. Филиппины - 3 года безвыездно можно.

Но, там, фактически, нет работы для экспатов. Вариант для удаленщиков или людей с сбережениями.

А вот Корею, как-раз, многие едут, работать нелегалами.
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Только Крылья
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Ответ Bartez1986
Я не буду сейчас рассуждать на тему, сколько призвали людей, которых не должны были. Но есть знакомый, который после объявления мобилизации уехал в Казахстан. Не служил, нет военной кафедры, куча проблем со здоровьем. Но просто уехал. Его вообще никто не искал в итоге. Вернулся, уволили с работы. Что уезжал...
Передай знакомому, что он дурачок) его бы и не призвали, себе только хуже слелал
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ДМ-1чемпион
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Ответ BananaMama
Комментарий удален модератором
Чудо чубатое учи законы! За уклонение от службы лишение гражданства в Израиле. Это обязанность для всех. А уж если мобилизация то вообще могут и писадить. Ты пустозвон.
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Александр Быков
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Ответ maxpoddubniy
Не всё так однозначно, ведь всей правды мы не знаем.
Этот товарищ как минимум не договаривает, потому что я против него в футбол играл где-то в ноябре в Нальчике. Два месяца его не трогали, получается.
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Лигр
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Ответ Ювенский Туринтус
Может быть всеобщая. Тогда будут отлавливать более рьяно, заводить дела и тд. Все это маловероятно, но насколько чердаком поедет за год дед, никто не знает. Я тоже ломал голову, как лучше поступить. Все на эмоциях, читают тревожные вести из телеги
По-моему несколько миллионов мужиков в таком положении- ждут.
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Batt Monner
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Ответ Ювенский Туринтус
Я лично был против СВО с самого начала, а также против режима всю сознательную жизнь. Ну да, уж простите, что не удалось поднять аморфные массы россиян на баррикады. Ведь это так просто, ведь не было веков крепостного рабства и имперского мышления.
Просто та же Европа и так пострадала от сво, чтоб справляться еще и с наплывом беженцев из России. Среди которых и вражеские агенты могут быть. Для той же Прибалтики даже 50 тысяч россиян уже солидное число, способное повлиять на местную политику
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savik-A.M.
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Ответ R Air
к тому, что не надо писать шаблонами. палитесь, боты.
Или лечись , я даже не из России
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Jaiyq
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И зачем собственно кабардинцу воевать за "русский мир" в чужой стране? Чеченцы то ладно, отсиживаются на третьей линии от фронта, да Ванек в атаку гоняют. У Хубиева такой лафы не будет. Вообще удивляет, как представители малых народов отправляются на убой ради бредовых идей бункерного. Который к тому же убрал изучение национальных языков в автономных республиках.
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