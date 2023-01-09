Экс-хавбек нальчикского «Спартака» Хубиев из-за мобилизации попросил убежища у Южной Кореи, но получил отказ и живет в аэропорту Инчхона несколько месяцев
Экс-игрок нальчикского «Спартака» Джашар Хубиев попросил убежища в Южной Корее.
В ноябре 31-летний экс-полузащитник уехал из России, скрываясь от мобилизации.
«Двое моих знакомых погибли. Я все еще в шоке.
По закону я даже не могу быть призван в армию. Но в ноябре ко мне пришли домой и сказали, что сочтут меня дезертиром, если я не явлюсь через несколько дней», – сказал Хубиев.
По информации Korea Times, уже несколько месяцев Хубиев вместе с четырьмя другими гражданами РФ живет в транзитной зоне международного аэропорта Инчхон после того, как власти Южной Кореи отказали им в убежище.
А что и к чему мастеркард? Типо "нам главное продержаться до последнего украинца а уж США то потом на наших руинах и тушах устроят России экономический апокалипсис"? Ну надейтесь.Верьте в "стратегическое союзничество" правда когда украинцы окажутся в роли южновьетнамцев Сайгона, афганцев Кабула, курдов на границе с Турцией или гуайдовцев Венесуэлы не говорите что вас не предупреждали.Бггг
как я и говорил- очередной бот. пишет ответы, но пока коряво.
Но, там, фактически, нет работы для экспатов. Вариант для удаленщиков или людей с сбережениями.
А вот Корею, как-раз, многие едут, работать нелегалами.