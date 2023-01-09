Экс-игрок нальчикского « » Джашар Хубиев попросил убежища в Южной Корее.

В ноябре 31-летний экс-полузащитник уехал из России, скрываясь от мобилизации.

«Двое моих знакомых погибли. Я все еще в шоке.

По закону я даже не могу быть призван в армию. Но в ноябре ко мне пришли домой и сказали, что сочтут меня дезертиром, если я не явлюсь через несколько дней», – сказал Хубиев.

По информации Korea Times, уже несколько месяцев Хубиев вместе с четырьмя другими гражданами РФ живет в транзитной зоне международного аэропорта Инчхон после того, как власти Южной Кореи отказали им в убежище.