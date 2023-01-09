«Реал» выставил Азара на продажу 4-е трансферное окно подряд, но Перес понимает, что его уход почти невозможен

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Флорентино Перес Эден Азар Футбол

«Реал» хочет расстаться с Эденом Азаром, но это почти невозможно.

Как пишет The Athletic, в полузащитнике разочарованы и тренер Карло Анчелотти, и руководители клуба. «Реал» уже четыре трансферных окна подряд выставляет бельгийца на трансфер.

В ближайшие недели «Реал» вновь займется поиском нового клуба для Азара. «Мадрид» хочет расстаться с Эденом из-за его высокой зарплаты (15 млн евро после уплаты налогов), а также из-за низкого влияния на игру команды (хавбек занимает 20-е место по числу игровых минут в «Реале» в этом сезоне).

Президент «Реала» Флорентино Перес понимает, что продажа или даже аренда Азара сейчас практически невозможны.

Эден не хочет уходить посреди сезона – в частности, из-за семьи. Его контракт с «Реалом» действует до лета 2024 года, поэтому Азар будет открыт к уходу летом 2023-го, если клуб его об этом попросит.

В феврале Азара в Мадриде посетят два его агента. Полузащитник хочет изучить ситуацию, в которой оказался.

Отмечается, что у Эдена никогда не было серьезных переговоров об уходе из «Реала». Он не общался ни с «Челси», ни с «Ньюкаслом», ни с любой другой командой.

Статистику 32-летнего футболиста можно изучить здесь.

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40 комментариев

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Demyan Grachev
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Очередное бэйло пригрели....
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Джанлука Нальюка
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Доигрывать в Бельгию максимум. Это уже не футболист даже уровня лиги 1.
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Vladimir Katlinskiy
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На продажу??
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DolJun
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легенда! пошел за мечтой и взял лч, чего не мог дать ему челси
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Мохнатый55
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Ответ Ночной кошмар Логинова
Самый провальный трансфер Реала за всю историю, наверное
Бери выше - самый провальный в истории.
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Rascola Victor
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Пусть в Аль Наср идёт вместе с Роналду
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Руслан Бахави
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Ответ bibendum
Некрасиво поступает Реал со своей легендой. Хотя чему удивляться. Это же Реал. Там всегда плохо расставались с легендами
Какая он легенда?
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Shukhrat Ruziyev
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в Ал Насре егу ждут .
во первых Саудовский клуб получит звездного футболиста.

Реал улучшит свое финансовое подожение.
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Alex1104
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А вы всё Кокорина полощете. Он со своей зарплатой просто поц.
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Акира_1
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Легенда испанских бургерных. 👍
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Alex1104
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!Я здесь на 15 миллионах сидел и сидеть буду"
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tender
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Трансфер Азара самая большая ошибка реала за всю историю клуба
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cektor
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остался бы в челси ))0 эхх
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Геннадий Чеботарев
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К сожалению до лета 24го года он не уйдет.
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Барыга блинами
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Фиорентина тоже выставляет Кокорина. Удачи чё. Гении скаутинга
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Максим Табаран
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Азар хочет изучить в какой он ж
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Juninho P.
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Ответ GerbertS
Есть в мире неуловимый Джо, а есть - непокупаемый Эден
Не продаваемый Эден))
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Гегенпрессинг Рангника
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Азар настоящий мужик с душой подошёл к делу, такая преданность редкость в футболе
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Гегенпрессинг Рангника
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Азар настоящий мужик с душой подошёл к делу, такая преданность редкость в футболе
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Игорь Новиков
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Тут только Аль-Наср условный спасти может.
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QWertY
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Эден исполнил свою мечту:
зарабатывать миллионы, жить в солнечной Испании и ничего не делать
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Данияр Жумабекович
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В Азара до последнего верил, думал воспрянет и покажет Эдена времен Челси. Увы, этого не произошло и не произойдёт
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Гамарджоба Генацвале
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Картошка фри в подарок с Азаром будет?
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deadjoker
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В Макдак на свободную кассу пусть отдадут в аренду :)
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keeper_p
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Ответ Nathan De Stavr
Эти 2 это Мариано и Асенсио)
Ну Асенсио по сравнению с Азаром просто бог футбола 😁
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