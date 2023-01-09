«Реал» выставил Азара на продажу 4-е трансферное окно подряд, но Перес понимает, что его уход почти невозможен

«Реал» хочет расстаться с , но это почти невозможно.

Как пишет The Athletic, в полузащитнике разочарованы и тренер , и руководители клуба. «Реал» уже четыре трансферных окна подряд выставляет бельгийца на трансфер.

В ближайшие недели «Реал» вновь займется поиском нового клуба для Азара. «Мадрид» хочет расстаться с Эденом из-за его высокой зарплаты (15 млн евро после уплаты налогов), а также из-за низкого влияния на игру команды (хавбек занимает 20-е место по числу игровых минут в «Реале» в этом сезоне).

Президент «Реала» понимает, что продажа или даже аренда Азара сейчас практически невозможны.

Эден не хочет уходить посреди сезона – в частности, из-за семьи. Его контракт с « » действует до лета 2024 года, поэтому Азар будет открыт к уходу летом 2023-го, если клуб его об этом попросит.

В феврале Азара в Мадриде посетят два его агента. Полузащитник хочет изучить ситуацию, в которой оказался.

Отмечается, что у Эдена никогда не было серьезных переговоров об уходе из «Реала». Он не общался ни с «Челси», ни с «Ньюкаслом», ни с любой другой командой.

Статистику 32-летнего футболиста можно изучить здесь.