«Реал» выставил Азара на продажу 4-е трансферное окно подряд, но Перес понимает, что его уход почти невозможен
«Реал» хочет расстаться с Эденом Азаром, но это почти невозможно.
Как пишет The Athletic, в полузащитнике разочарованы и тренер Карло Анчелотти, и руководители клуба. «Реал» уже четыре трансферных окна подряд выставляет бельгийца на трансфер.
В ближайшие недели «Реал» вновь займется поиском нового клуба для Азара. «Мадрид» хочет расстаться с Эденом из-за его высокой зарплаты (15 млн евро после уплаты налогов), а также из-за низкого влияния на игру команды (хавбек занимает 20-е место по числу игровых минут в «Реале» в этом сезоне).
Президент «Реала» Флорентино Перес понимает, что продажа или даже аренда Азара сейчас практически невозможны.
Эден не хочет уходить посреди сезона – в частности, из-за семьи. Его контракт с «Реалом» действует до лета 2024 года, поэтому Азар будет открыт к уходу летом 2023-го, если клуб его об этом попросит.
В феврале Азара в Мадриде посетят два его агента. Полузащитник хочет изучить ситуацию, в которой оказался.
Отмечается, что у Эдена никогда не было серьезных переговоров об уходе из «Реала». Он не общался ни с «Челси», ни с «Ньюкаслом», ни с любой другой командой.
Статистику 32-летнего футболиста можно изучить здесь.
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