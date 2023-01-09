«Матч ТВ» покажет клубный ЧМ: «Противостояния команд из Новой Зеландии и Египта – экзотическое зрелище, но футбольные ценители с интересом посмотрят»

Теги Фламенго Реал Мадрид телевидение Аль-Ахли Каир чемпионат мира среди клубов Аль-Хилаль Сиэтл Саундерс Окленд Сити Видад Александр Тащин Матч ТВ Футбол

«Матч ТВ» получил права на показ матчей клубного ЧМ по футболу.

Турнир пройдет в Марокко с 1 по 11 февраля. В нем примут участие семь клубов из шести мировых конфедераций.

Победители Лиги чемпионов «Реал» и Кубка Либертадорес «Фламенго» начнут выступление со стадии полуфинала.

В четвертьфиналах сыграют «Аль-Хилаль» (Саудовская Аравия), «Видад» (Марокко), «Сиэтл Саундерс» (США). Еще одну путевку в четвертьфинал разыграют между собой «Окленд Сити» (Новая Зеландия) и «Аль-Ахли» (Египет).

«Клубный чемпионат мира ФИФА – возможность посмотреть на развитие всего мирового футбола. Как правило, мы внимательнее смотрим на турниры в Европе и Южной Америке, но в последние годы растет уровень и в странах Азии и Ближнего Востока.

Конечно, противостояния команд из Новой Зеландии и Египта – довольно экзотическое зрелище, но, думаю, что футбольные ценители его тоже с интересом посмотрят.

Финал же может стать ярким событием – думаю, все ждут вывески противостояния «Реала» и «Фламенго», – сказал генеральный продюсер телеканала Александр Тащин.

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33 комментария

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dimonivanov
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ну так Реал и Фламенго все равно ведь покажут? зачем столько слов про Новую Зеландию
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NartApsua
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Я считаю себя футбольным ценителем. Но это не посмотрю)
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Digger86
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Аль-Ахли одна из моих любимых команд из серии компьютерных игр FIFA. Всегда выбирал её, когда хотел максимально слабую команду)
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Кирилл Голивец
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Вот эти речи людей вроде Тащина - особый вид искусства

вот для кого поисковики придумали формулировку "мы увидели подозрительный трафик из вашей сети. с помощью этой проверки мы хотим узнать, не робот ли вы"
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Александр Баскаков
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Ответ Геннадий Туник
Надо же хоть что-то показывать вместо этапов Кубка мира по биатлону.
Или тебе американские фильмы нравятся?😆
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Александр Баскаков
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Ответ Геннадий Туник
Надо же хоть что-то показывать вместо этапов Кубка мира по биатлону.
Да и чем тебе биатлон насолил ?
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مختار موسى حاجييف
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Ответ Nerazzurri-88
Видимо, Видад как хозяин выступает.
Видад чемпион африканской ЛЧ
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Александр Баскаков
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Ответ Геннадий Туник
Надо же хоть что-то показывать вместо этапов Кубка мира по биатлону.
А их и нет
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Алексей Кузьмичев
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Ответ Макс Кидалов
Вот Реал мадрид если встретится с Аль Хилаль с роналду думаю наберёт очень много просмотров матч и ажиотаж большой будет
все хорошо, только рональда за альнасср играет
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Геннадий Туник
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Надо же хоть что-то показывать вместо этапов Кубка мира по биатлону.
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Ковид 07.10.52
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«Матч ТВ» получил права на показ матчей клубного ЧМ по футболу....
Ну и сколько народных денег заплатили за получение права показа этого бестолкового турнира с одним интересным матчем? Как же надоели эти получатели при газовой кормушке....тьфу...
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Макс Кидалов
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Вот Реал мадрид если встретится с Аль Хилаль с роналду думаю наберёт очень много просмотров матч и ажиотаж большой будет
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damondiamond
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Да вы белый шум можете показывать, никто не смотрит этот канал
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Egor Tarasov
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bibendum
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Ну какое же зрелище экзотические, если на нём нет экзотического фрукта
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BlackHen
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постепенно приучают, как один из вариантов импортозамещения
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OnlyBigg
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Готовят почву под показ Азии)
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Бухгалтер2021
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Ответ مختار موسى حاجييف
А почему от Африки могут две команды сыграть?
зайди в википедии написано почему две
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Nerazzurri-88
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Ответ مختار موسى حاجييف
А почему от Африки могут две команды сыграть?
Видимо, Видад как хозяин выступает.
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Фарит Абдрашитов
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luu
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А Матчтв не хочет вернуть на общедоступном сайте интершум и починить его что бы он нормально работал?, а то за выходные сложилось впечатление при просмотре чемпионата Италии, что там один Шнякин трезвый остался.
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Korney
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Пожалуй пропущу сие событие
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Slavick Nemkovsky
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Насра на поле не будет значит? Жаль
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مختار موسى حاجييف
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А почему от Африки могут две команды сыграть?
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Visca el Barça! Visca el Catalunya!
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А как же Рембо первая кровь?😁
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