«Матч ТВ» покажет клубный ЧМ: «Противостояния команд из Новой Зеландии и Египта – экзотическое зрелище, но футбольные ценители с интересом посмотрят»

« » получил права на показ матчей клубного ЧМ по футболу.

Турнир пройдет в Марокко с 1 по 11 февраля. В нем примут участие семь клубов из шести мировых конфедераций.

Победители Лиги чемпионов «Реал» и Кубка Либертадорес « » начнут выступление со стадии полуфинала.

В четвертьфиналах сыграют « » (Саудовская Аравия), «Видад» (Марокко), « » (США). Еще одну путевку в четвертьфинал разыграют между собой «Окленд Сити» (Новая Зеландия) и «Аль-Ахли» (Египет).

«Клубный чемпионат мира ФИФА – возможность посмотреть на развитие всего мирового футбола. Как правило, мы внимательнее смотрим на турниры в Европе и Южной Америке, но в последние годы растет уровень и в странах Азии и Ближнего Востока.

Конечно, противостояния команд из Новой Зеландии и Египта – довольно экзотическое зрелище, но, думаю, что футбольные ценители его тоже с интересом посмотрят.

Финал же может стать ярким событием – думаю, все ждут вывески противостояния « » и «Фламенго», – сказал генеральный продюсер телеканала Александр Тащин.