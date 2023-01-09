«Матч ТВ» покажет клубный ЧМ: «Противостояния команд из Новой Зеландии и Египта – экзотическое зрелище, но футбольные ценители с интересом посмотрят»
«Матч ТВ» получил права на показ матчей клубного ЧМ по футболу.
Турнир пройдет в Марокко с 1 по 11 февраля. В нем примут участие семь клубов из шести мировых конфедераций.
Победители Лиги чемпионов «Реал» и Кубка Либертадорес «Фламенго» начнут выступление со стадии полуфинала.
В четвертьфиналах сыграют «Аль-Хилаль» (Саудовская Аравия), «Видад» (Марокко), «Сиэтл Саундерс» (США). Еще одну путевку в четвертьфинал разыграют между собой «Окленд Сити» (Новая Зеландия) и «Аль-Ахли» (Египет).
«Клубный чемпионат мира ФИФА – возможность посмотреть на развитие всего мирового футбола. Как правило, мы внимательнее смотрим на турниры в Европе и Южной Америке, но в последние годы растет уровень и в странах Азии и Ближнего Востока.
Конечно, противостояния команд из Новой Зеландии и Египта – довольно экзотическое зрелище, но, думаю, что футбольные ценители его тоже с интересом посмотрят.
Финал же может стать ярким событием – думаю, все ждут вывески противостояния «Реала» и «Фламенго», – сказал генеральный продюсер телеканала Александр Тащин.
вот для кого поисковики придумали формулировку "мы увидели подозрительный трафик из вашей сети. с помощью этой проверки мы хотим узнать, не робот ли вы"
Ну и сколько народных денег заплатили за получение права показа этого бестолкового турнира с одним интересным матчем? Как же надоели эти получатели при газовой кормушке....тьфу...