объявил о завершении карьеры в сборной Франции.

«Я предпочитаю уйти, находясь на самом высоком уровне», – сказал 36-летний вратарь.

Льорис выступал за национальную команду с 2008 года и провел 145 матчей, в 121 из них выйдя с капитанской повязкой. На ЧМ-2022 он побил рекорд сборной по количеству проведенных игр.

В составе национальной команды голкипер выиграл чемпионат мира-2018 и Лигу наций-2020/21, а также стал серебряным призером Евро-2016 и ЧМ-2022.