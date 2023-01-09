Льорис закончил карьеру в сборной Франции. Он рекордсмен команды по числу матчей

Теги премьер-лига Англия Сборная Франции по футболу Тоттенхэм Уго Льорис Футбол

Уго Льорис объявил о завершении карьеры в сборной Франции. 

«Я предпочитаю уйти, находясь на самом высоком уровне», – сказал 36-летний вратарь. 

Льорис выступал за национальную команду с 2008 года и провел 145 матчей, в 121 из них выйдя с капитанской повязкой. На ЧМ-2022 он побил рекорд сборной Франции по количеству проведенных игр.

В составе национальной команды голкипер выиграл чемпионат мира-2018 и Лигу наций-2020/21, а также стал серебряным призером Евро-2016 и ЧМ-2022. 

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66 комментариев

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здоровяк
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Ответ LLiriKK
Шевалье?
Да этот совсем сырой еще
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Игорь Климов
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Ответ jxmazefan
В финале кстати норм играл, на выходах несколько раз спас, пару отличных ударов Месси отбил Пенальти хз, Льорис переиграл Месси, но роста не хватило. Остальные по центру били. Скорее минус, что уходил в глубь ворот до удара, не хотел играть на нервах у бьющих
Если бы ты знал про один факт, что Месси специально так пробил - между вратарём и штангой, так ранее сделал Марадона, а Лео повторил этот удар похожим на все 100% об этом мало кто знает, но есть видео удара пенальти от Марадоны. Тем не менее Льорис всё равно отличный вратарь!
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Amalfitano
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Ответ Stalker1785
Ляфон?
Средний вратарь. Когда перешел в Фиорентину была надежда на быстрый взлёт, но потом вернулся во Францию и уже 3-4 сезона в Нанте. Вроде не привозит, но к нему особого интереса нет. Значит, что-то не то.
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Luck Newsum
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Ответ Artem Gavrishov
По мне так мог ещё на Евро сыграть и потом заканчивать карьеру в сборной.
Вот да, соглашусь, что мог бы еще протянуть
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jxmazefan
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В финале кстати норм играл, на выходах несколько раз спас, пару отличных ударов Месси отбил

Пенальти хз, Льорис переиграл Месси, но роста не хватило. Остальные по центру били. Скорее минус, что уходил в глубь ворот до удара, не хотел играть на нервах у бьющих
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Shuller18
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Теперь Меньян?
И Манданда в запасе)
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АРТУР АЛИЕВ
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Ответ Booligan
Осталось в нормальный клуб перейти
Аль-Наср?)
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LLiriKK
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Ответ здоровяк
Кстати, занятно, что у французских команд в основном иностранцы в воротах. Ни одного приличного молодого французского вратаря в воротах нет ни у одной команды в Лиге 1.
Шевалье?
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Jokk
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А Нойеру для такого яиц не хватило
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здоровяк
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Ответ Stalker1785
Ляфон?
Ну только он. Подзабыл про него совсем
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Amalfitano
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Ответ igor nn
Дроуги мои...я слегка пьян..потому напишите сами про истроию вратарей Франции..которые не были Великими ..но стали Чемпионами Мира,спс..
Мелье! Белокур, картавит и уже игрант в АПЛ.
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Emkafa
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Ответ Криштиану Роналду
Минус Льориса что в серии пенальти всегда падал еще до удара, в игре же если кураж ловил мог тащить мёртвые мячи.
И рост. Часто было заметно, что из-за роста не достаёт.
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Booligan
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Ответ АРТУР АЛИЕВ
Хороший вратарь. Повезло , что хоть со сборной всё выиграл
Осталось в нормальный клуб перейти
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Booligan
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Ответ Amalfitano
Если радикулит не замучает.)))
Ну уж ортопедическое кресло ему сделают на скамейке, Франция не самая отсталая страна в плане технологий
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Stalker1785
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Ответ здоровяк
Кстати, занятно, что у французских команд в основном иностранцы в воротах. Ни одного приличного молодого французского вратаря в воротах нет ни у одной команды в Лиге 1.
Ляфон?
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Artem Gavrishov
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По мне так мог ещё на Евро сыграть и потом заканчивать карьеру в сборной.
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Илья Ганин
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Французский Акинфеев. И мёртвые тащит, и привозит при первой удобной возможности.
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Amalfitano
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Ответ Пирс Морган
Кто теперь главным вратарем будет у Франции?
Есть высокий мальчик из Лидса по фамилии Мелье. Вот он был бы отличной заменой Льорису. В том числе и в ТТХ.
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ẞADIM TM
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Ответ Великий Алонсо
Дырка, во многом из-за Льориса финал и не потащили
Дырка когда твоё величество не устраивает? А когда тащит от Роналду, так он красавец и просто Роналду не повезло?
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Amalfitano
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Ответ кuraakula belov
Шанс для Манданда))) ещё в 24 и 26 поедет, хех
Если радикулит не замучает.)))
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здоровяк
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Кстати, занятно, что у французских команд в основном иностранцы в воротах. Ни одного приличного молодого французского вратаря в воротах нет ни у одной команды в Лиге 1.
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bengalsckyzh
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В финале подкачал и от этого не уйти. Да и с англичанами он также подкачал. Капитан Кейн спас. И... Франции 100% нужен чистокровный гал в рамке.
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igor nn
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Дроуги мои...я слегка пьян..потому напишите сами про истроию вратарей Франции..которые не были Великими ..но стали Чемпионами Мира,спс..
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Doug DeMuro99
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Хорошая карьера но в финале ЧМ после второго пеналя посыпался, мог бы взять хоть один удар Месси или Дибалы бивших по центру низом
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Великий Алонсо
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Дырка, во многом из-за Льориса финал и не потащили
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