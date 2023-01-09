Тебас назвал цирком испанскую медиалигу: «С футболом ее объединяет только то, что там забивают мяч в ворота»

Теги Жерар Пике Ла Лига Хавьер Тебас Кингс Лига Медиафутбол

Хавьер Тебас рассказал, считает ли испанскую медийную лигу конкурентом Примеры.

«Это то же самое, что считать конкурентом Ла Лиги шоу Pasapalabra (телеигра на испанском ТВ – прим. Sports.ru). Единственное, что объединяет Кингс Лигу с футболом, – это то, что там играют с мячом и пытаются забить его в ворота.

Не могу представить в Ла Лиге вещи вроде «Энигмы» (речь идет о футболисте-загадке, который во втором туре сыграл в маске – прим. Sports.ru). На мой взгляд, это цирк.

Здесь не стоит вопрос, привлекает это молодежь или нет. Я читал некоторые сравнения, но они ошибочны. Твич – бесплатная платформа, а в реальном футболе ты платишь за подписку каждый месяц, это огромная разница.

Спросите меня о Кингс Лиге через полгода, тогда и обсудим. Прошло два тура. Я не говорю, что они станут последними, но давайте дождемся более полной перспективы.

«Энигма» и все в таком духе – такое мне понравилось бы в цирке, но это не сопоставимо с футбольной индустрией», – сказал Тебас.

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27 комментариев

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Sajres_Smit
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Ответ ALMANAC
У нас их целых две)
Как? Уже две? О_О Да мы общемировые тренды уже задаём, бгг
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Кавабунга Шреддоголовый
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Это он еще российскую не видел
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Эрик Оганезов
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Тебас назвал цирком испанскую ла-лигу: «С футболом ее объединяет только то, что там забивают мяч в ворота»
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Георгий Карасёв
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Ответ wRong
В том, что современные дети растут на ютубе и твиче, а не трансляциях футбола по телевизору, и люди из ютуба для них более известные, чем люди из телевизора
Приложения спортивные есть и на телефонах, это не показатель
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wRong
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Ответ nemo
В чём популярность медиалиг?
В том, что современные дети растут на ютубе и твиче, а не трансляциях футбола по телевизору, и люди из ютуба для них более известные, чем люди из телевизора
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z3yjyzh29x
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А дисквалификацию Торреса и Савича в 12 матчей обсуждать это не цирк
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Dmitry Zhdanov
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Ответ nemo
В чём популярность медиалиг?
В популярных людях
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9wkbc9rjcb
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Да интереснее смотреть, чем толкание в центре поля и итог 1:0 в лалиге, вот и ревнует дед!
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Roman Araslanov
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Ответ Serge Vendino
Новости на спортсе про российскую медиалигу мешают
Не нравится-не читай. То же мне проблема
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Roman Araslanov
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Ответ mot1v
Вам чем-то мешает?
Ну человека зависть душит, что люди придумали что-то новое и интересное и это популярно, а он сам даже зад с дивана поднять не может
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nemo
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В чём популярность медиалиг?
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Serge Vendino
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Ответ mot1v
Вам чем-то мешает?
Новости на спортсе про российскую медиалигу мешают
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mot1v
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Ответ Титал Телоян
Чушь полная это Медиалига , что в России что в Испании
Вам чем-то мешает?
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Булат Гайфеев
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РФС изначально тоже относились похожим образом, а сейчас в Кубок России зовут для привлечения внимания к турниру
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Slavick Nemkovsky
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Медиа лига цирк, а клоун почему то возглавляет Ла Лигу
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Winterburn
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Все верно. Мяч в ворота и в водном поло забивают
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MonkeyMeister
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Я называю цирком высказывания Тебаса.
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bibendum
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А как бы он назвал российскую медиалигу?
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ALMANAC
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Ответ Team_Coach
Вы еще нашу медиалигу не видели
У нас их целых две)
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Gustav Forsberg
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Ответ Стаут
А испанскую медиалигу тоже фиферы продвигают? Там тоже есть всякие финито-педрито и клуб Калдис?
в Барселоне, как столице европейского лгбт, полным-полно педрито
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Титал Телоян
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Чушь полная это Медиалига , что в России что в Испании
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Team_Coach
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Вы еще нашу медиалигу не видели
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Стаут
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А испанскую медиалигу тоже фиферы продвигают? Там тоже есть всякие финито-педрито и клуб Калдис?
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Murabi Tumoo
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У Старика бомбит плане $$
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Ванильный Мишка
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С таким управленцем как Тебас, можно ждать Барсу и Реал в Кингс Лиге)
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