Тебас назвал цирком испанскую медиалигу: «С футболом ее объединяет только то, что там забивают мяч в ворота»
Хавьер Тебас рассказал, считает ли испанскую медийную лигу конкурентом Примеры.
«Это то же самое, что считать конкурентом Ла Лиги шоу Pasapalabra (телеигра на испанском ТВ – прим. Sports.ru). Единственное, что объединяет Кингс Лигу с футболом, – это то, что там играют с мячом и пытаются забить его в ворота.
Не могу представить в Ла Лиге вещи вроде «Энигмы» (речь идет о футболисте-загадке, который во втором туре сыграл в маске – прим. Sports.ru). На мой взгляд, это цирк.
Здесь не стоит вопрос, привлекает это молодежь или нет. Я читал некоторые сравнения, но они ошибочны. Твич – бесплатная платформа, а в реальном футболе ты платишь за подписку каждый месяц, это огромная разница.
Спросите меня о Кингс Лиге через полгода, тогда и обсудим. Прошло два тура. Я не говорю, что они станут последними, но давайте дождемся более полной перспективы.
«Энигма» и все в таком духе – такое мне понравилось бы в цирке, но это не сопоставимо с футбольной индустрией», – сказал Тебас.
27 комментариев