Феррану и Савичу грозит дисквалификация до 12 матчей в Ла Лиге за потасовку в игре «Барсы» и «Атлетико»

Теги Барселона Атлетико Ла Лига дисквалификации судьи Стефан Савич Хосе Мунуэра Монтеро Ферран Торрес Футбол

Ферран Торрес и Стефан Савич могут быть дисквалифицированы за драку на срок до 12 матчей.

На 92-й минуте матча «Барселоны» и «Атлетико» (1:0) в 16-м туре Ла Лиги судья Хосе Мунуэро Монтеро удалил Торреса и Савича с поля после того, как их единоборство переросло в потасовку.

За этот инцидент обоим игрокам может грозить длительная дисквалификация в Ла Лиге. Решающее значение будет иметь то, как Королевская испанская футбольная федерация будет трактовать их действия.

Если действия Савича и Торреса будут расценены как агрессия, наказание составит от 4 до 12 матчей. Однако если инцидент будет рассматриваться как игровой эпизод, срок дисквалификации не превысит трех матчей.

Феррана и Савича удалили в игре «Барсы» с «Атлетико». Защитник хватал Торреса за шею

61 комментарий

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barca1899messi
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Ответ ZaSvabody
У Барсы за 3 последних матча 4 красных и 15 желтых карточек. Решили сделать из них самую грубую команду.
Самое прикольное, что большинство жёлтых карточек Барселоне,было дано за разговоры ,а не за грубую игру.
Ситуация как в том анекдоте где пьяный мент решил докопаться до столба
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NartApsua
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Ответ Yu123
так-то бчк будет в плюсе
С того, что её игроков дисквалифицируют?
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NURI Galiev
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Перес понял обмануть людей трудно, действут ВАР. Теперь придумал удалений на долгий срок. Все по старому ничего неизменилось)
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Егор Зуев
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Ответ Бускетс это позиция
Да, сначала уронил, а когда понял что пенальти не избежать так крышу снесло, что уже по лежачему сопернику бить начал)
А потом глоры Реала будут говорить, что они такие вот хорошенькие, а в Барселоне все плохие.
Рамос, Пепе, карвахаль, ну и т.д.
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S.A.N.
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бред полный. Ну, попихались, потолкались немного. Судья свистнул, они тут же разошлись через секунду. Такие судейки пусть фигурное катание судят.
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Нил Робертсон
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Покажите им игру Спартака и Зенита в Кубке
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Yu123
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Ответ NartApsua
Савичу 2 матча. Торресу 12. И Левандовски ещё 5 надо добавить. А то уже три очка разницы от Мадрида.
так-то бчк будет в плюсе
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Бускетс это позиция
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Ответ Егор Зуев
Это матч Реал - Хетафе, где Пепе, явно, специально ударил игрока соперника?
Да, сначала уронил, а когда понял что пенальти не избежать так крышу снесло, что уже по лежачему сопернику бить начал)
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Shadow1882
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Удалили обоих по делу и разошлись. Куда ещё?
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NartApsua
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Савичу 2 матча. Торресу 12. И Левандовски ещё 5 надо добавить. А то уже три очка разницы от Мадрида.
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Егор Зуев
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Ответ Бускетс это позиция
Ну тем более, тогда эта ситуация ещё смешнее выглядит)
Это матч Реал - Хетафе, где Пепе, явно, специально ударил игрока соперника?
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Бускетс это позиция
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Ответ Большой Ко
Они футбольные правила с баскетбольными перепутали? Стандартная потасовка там красная с натяжкой
Скорее с шахматными, так как в баскете такие обнимашки в норме)
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ZaSvabody
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У Барсы за 3 последних матча 4 красных и 15 желтых карточек. Решили сделать из них самую грубую команду.
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NURI Galiev
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В игре мелком показывали как Савич борцовском стиле уронил Торреса тут скорее Ферран больше страдал. Возможно я упустил чего то еще до того момента.
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Егор Зуев
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Ответ Бускетс это позиция
Учитывая такую прогрессию, Реалу будет выгоднее тактически проиграть 2 матча, чтобы создать себе преимущество на следующий сезон)
Если Барселона выиграет в следующем туре, а реал проиграет, так гляди и вовсе удалят весь состав до 2030
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PREDATOR3000
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Диверсия против Барселоны.Все травмированные восстановились.Теперь буду устранять с помощью дисквалификации )))))
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Flow market Victor Mercedes
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Ну что мадридейцы, Кто тут ходит по кабинетам вы говорите???!
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Большой Ко
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Они футбольные правила с баскетбольными перепутали? Стандартная потасовка там красная с натяжкой
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Бускетс это позиция
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Ответ Guillermo
10 вроде было для Пепе
Ну тем более, тогда эта ситуация ещё смешнее выглядит)
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Ответ ▒▒▒▒▒
Я так понимаю что если реал не выиграет следующий матч в гостях у Атлетика, то игроков Барсы будут сразу дисквалифицировать на 24 игры после удаления....
Учитывая такую прогрессию, Реалу будет выгоднее тактически проиграть 2 матча, чтобы создать себе преимущество на следующий сезон)
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Guillermo
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Ответ Бускетс это позиция
Ахахаха, Ла Лига уже совсем поехала, то Левандовскому за касание носа накинули 2 лишних матча, то здесь из достаточно рядовой ситуации хотят чтобы игроки месяца на 2 без игры остались Насколько помню даже Пепе когда он сделал 2 контрольных удара по лежачему сопернику дали примерно столько же
10 вроде было для Пепе
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Я так понимаю что если реал не выиграет следующий матч в гостях у Атлетика, то игроков Барсы будут сразу дисквалифицировать на 24 игры после удаления....
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Егор Зуев
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Ответ Бускетс это позиция
Тут еще и отдельные индивиды умудряются говорить что зачинщиком был Ферран)
И не говори)
Это же Ферран специально заставил Савича схватиться за его половой орган)
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Егор Зуев
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На 12 матчей должны были только Савича.
За попытку удушья, хватания за половой орган Феррана
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NoName
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Да что за бред то. Они хотят, чтобы в футбол играли роботы? Это же эмоции. Ну немного потолкались на последних минутах, ну и что теперь. Лучше бы другие правила налаживали, а не дисциплинарные
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