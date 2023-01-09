Феррану и Савичу грозит дисквалификация до 12 матчей в Ла Лиге за потасовку в игре «Барсы» и «Атлетико»

и могут быть дисквалифицированы за драку на срок до 12 матчей.

На 92-й минуте матча «Барселоны» и «Атлетико» (1:0) в 16-м туре Ла Лиги судья Хосе Мунуэро Монтеро удалил Торреса и Савича с поля после того, как их единоборство переросло в потасовку.

За этот инцидент обоим игрокам может грозить длительная дисквалификация в . Решающее значение будет иметь то, как Королевская испанская футбольная федерация будет трактовать их действия.

Если действия Савича и Торреса будут расценены как агрессия, наказание составит от 4 до 12 матчей. Однако если инцидент будет рассматриваться как игровой эпизод, срок дисквалификации не превысит трех матчей.

Феррана и Савича удалили в игре «Барсы» с «Атлетико». Защитник хватал Торреса за шею