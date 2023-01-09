«ПСЖ» подтвердил, что сыграет с командой звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля». Месси и Роналду не встречались с 2020-го

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Лионель Месси лига 1 Франция товарищеские матчи (клубы) высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Лионель Месси и Криштиану Роналду могут вновь сыграть друг против друга.

«ПСЖ» подтвердил, что 18-19 января посетит Доху и Эр-Рияд. В рамках тура по Ближнему Востоку команда Кристофа Гальтье проведет матч с командой звезд саудовских команд «Аль-Хилаль» и «Аль-Наср», за которую с недавних пор выступает Криштиану Роналду.

Матч состоится 19 января на Международном стадионе имени Короля Фахда. После игры «ПСЖ» вернется в Париж.

Месси и Роналду не играли друг против друга с декабря 2020 года. Тогда «Ювентус» разгромил «Барселону» (3:0) в матче Лиги чемпионов, а Роналду сделал дубль.

19 января – дата последней битвы Месси и Криша? «ПСЖ» сыграет со звездами «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля»

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77 комментариев

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Товарищ Бразаускас
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Ответ Игорь Климов
Так под этого Кринжа7 ещё и правила футбола в дворовом чемпионате Саудовской Аравии перепишут.
Каждый гол КР в Саудовской Аравии по закону будет считаться хет-триком.
"А не будут брать - отключим газ" (с) БР
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Игорь Климов
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Ответ Вячеслав Шишкин
И не сыграют, потомучто Роналду не попадет в состав своей команды.
Будет Кринж7 на бровке ручками размахивать как обычно)
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Товарищ Бразаускас
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Ответ Ovsyankin
Олдскулы свело
Недурно сказано)))
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Игорь Климов
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Ответ Дядя Артем
Действительно,ранальда не сыграет,потому что я даже не знаю кто это. А вот Криштиану Роналду сыграет,из за него даже законы переписывают в Аравии
Так под этого Кринжа7 ещё и правила футбола в дворовом чемпионате Саудовской Аравии перепишут.
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Вячеслав Шишкин
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И не сыграют, потомучто Роналду не попадет в состав своей команды.
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Игорь Климов
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Ответ ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Я так понял, ранальда играть не будет, ведь как можно стать звездой клуба, не проведя ни одного матча за него.
Ты совершенно прав.
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Zidan GOAT
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Ответ Экспертное мнение
Какое вообще это имеет значение? Месси не должен ехать на этот никому ненужный товарняк, лучше поберечь силы к ЛЧ
Зато на кубок Гампера приезжал с удовольствием
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Владимир Владимирович
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Ответ Экспертное мнение
Какое вообще это имеет значение? Месси не должен ехать на этот никому ненужный товарняк, лучше поберечь силы к ЛЧ
А то можно подумать что Месси в этом товарняке будет вон из кожи лезть что на последующие матчи сил не останется. По сути это тренировка
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Ascar Shatmanov
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Ответ Экспертное мнение
Какое вообще это имеет значение? Месси не должен ехать на этот никому ненужный товарняк, лучше поберечь силы к ЛЧ
Смысл беречь силы если все равно отскочат от более сильной команды?
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Игорь Климов
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Ответ Tollie
по доброй традиции, лучший игрок мира накидает полную авоську пэ сэ жэ, а их дутый гоат убежит в слезах с поля
Не думаю, что ПСЖ будет полную авоську накидывать в ворота Аль-Насра, скорее всего Месси, Мбаппе и Неймар, три-четыре гола забьют, а этому Кринжу7 не впервой убегать с поля в слезах)
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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
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Ответ Дядя Артем
Действительно,ранальда не сыграет,потому что я даже не знаю кто это. А вот Криштиану Роналду сыграет,из за него даже законы переписывают в Аравии
Ты дважды о ранальде написал. То сыграет, то не сыграет. Определись, кринжебот.
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СынМилосердова
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А Роналду пройдёт в состав?
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zer
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эль Газико мирового масштаба)))
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NartApsua
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Уже вижу, как португальская принцесса рвёт всё, что рвётся ради гола именно в этом матче. Наверняка ещё и пенальти назначят, героически пойдёт к точке и потом сииииу. Ещё майку снимет, чтобы пресс продемонстрировать. В общем, радоваться будет по полной)
При этом Месси, если и приедет, то будет играть на тотальном расслабоне. Чисто в свой кайф и с улыбкой)
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Azat Manzhuev
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Ответ Митрандир цвета хаки
Мощный ход. Заполучили в себе команду одного гения всех времён, и одного из самых раскрученных медиа футболистов. Терь во всю пользуются арабы🤙🏻.
Арабы заполучив медиакоманды Европы, пользуются во всю...
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Никого_нет
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Звезды в контракте прописаны, никто не даст им просто так молодецкой приехать, это не имеет смысла тогда
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Любезный Коссутий
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эти демонстрационные матчи наверняка призваны продемонстрировать нормализацию отношений между С. Аравией и Катаром.
это намного выше каких-то там Месси и Роналду. что им там нужно или не нужно - никого не колышет. как хозяева скажут, так и сделают: будут играть, и никуда не денутся.
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Наталия Байдакова
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
Сыграет наверняка. У ПСЖ идиотский календарь где в январе с 15 по 29 0 матчей, зато с 29 января по 14 февраля 5 игр
ну так-то там 20-22 числа ещё Кубок Франции
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ariuntrius
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Ответ Экспертное мнение
Какое вообще это имеет значение? Месси не должен ехать на этот никому ненужный товарняк, лучше поберечь силы к ЛЧ
Приедет, наверняка в условиях есть пункт что звёзды должны отыграть минимум тайм. Из же не по приколу матают в пески зимой
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Наталия Байдакова
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Ответ Winterburn
Для ПСЖ я только вижу потенциальный коммерческий интерес к таком матчу, если саудиты отвалят им кучу денег. Никакого спортивного интереса для парижан в товорняке с командой уровня французской Лиги 3 разумеется нет и быть не может
Там коммерческий, да, причём договор был на прошлый январь, но из-за вспышки ковида поездка отменилась. А теперь, заполучив Роналду, арабы сообразили, что к чему, и сказали "должоооок")))
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Николай Горнаков
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Матч комерческий однозначно. Права на трансляцию будут стоить очень дорого, многие хотят увидеть матч двух лучших игроков. последних 20 лет. Главное без травм.
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Дядя Артем
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Ответ ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Я так понял, ранальда играть не будет, ведь как можно стать звездой клуба, не проведя ни одного матча за него.
Действительно,ранальда не сыграет,потому что я даже не знаю кто это. А вот Криштиану Роналду сыграет,из за него даже законы переписывают в Аравии
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Gunther86
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Сразу представляется сцена встречи Штирлица с женой
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Дядя Артем
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Ответ Экспертное мнение
Какое вообще это имеет значение? Месси не должен ехать на этот никому ненужный товарняк, лучше поберечь силы к ЛЧ
Месси будет делать то,что скажет ему тренер. Если он скажет не ехать,не поедет . Если скажет ехать,поедет. А то какие то двойные стандарты у вас,одному нельзя тренеру перечить,другому можно?
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Человек1991
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Роналду не попадёт в состав лучших игроков Аль Насра и Аль Хиляля )
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