«ПСЖ» подтвердил, что сыграет с командой звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля». Месси и Роналду не встречались с 2020-го

и могут вновь сыграть друг против друга.

«ПСЖ» подтвердил, что 18-19 января посетит Доху и Эр-Рияд. В рамках тура по Ближнему Востоку команда Кристофа Гальтье проведет матч с командой звезд саудовских команд « » и «Аль-Наср», за которую с недавних пор выступает Криштиану Роналду.

Матч состоится 19 января на Международном стадионе имени Короля Фахда. После игры «ПСЖ» вернется в Париж.

Месси и Роналду не играли друг против друга с декабря 2020 года. Тогда «Ювентус» разгромил «Барселону» (3:0) в матче Лиги чемпионов, а Роналду сделал дубль.

19 января – дата последней битвы Месси и Криша? «ПСЖ» сыграет со звездами «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля»