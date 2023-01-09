«ПСЖ» подтвердил, что сыграет с командой звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля». Месси и Роналду не встречались с 2020-го
Лионель Месси и Криштиану Роналду могут вновь сыграть друг против друга.
«ПСЖ» подтвердил, что 18-19 января посетит Доху и Эр-Рияд. В рамках тура по Ближнему Востоку команда Кристофа Гальтье проведет матч с командой звезд саудовских команд «Аль-Хилаль» и «Аль-Наср», за которую с недавних пор выступает Криштиану Роналду.
Матч состоится 19 января на Международном стадионе имени Короля Фахда. После игры «ПСЖ» вернется в Париж.
Месси и Роналду не играли друг против друга с декабря 2020 года. Тогда «Ювентус» разгромил «Барселону» (3:0) в матче Лиги чемпионов, а Роналду сделал дубль.
19 января – дата последней битвы Месси и Криша? «ПСЖ» сыграет со звездами «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля»
"А не будут брать - отключим газ" (с) БР
При этом Месси, если и приедет, то будет играть на тотальном расслабоне. Чисто в свой кайф и с улыбкой)
это намного выше каких-то там Месси и Роналду. что им там нужно или не нужно - никого не колышет. как хозяева скажут, так и сделают: будут играть, и никуда не денутся.