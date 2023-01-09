«Сантуш пытался унизить величайшего игрока в истории Португалии. В Китае или Индии никто не знает нашего президента, но все знают Роналду». Глава правительства Мадейры о Криштиану в сборной

Португальский политик высказался о назначении в национальную сборную.

Напомним, испанский специалист возглавил португальскую команду, сменив на посту главного тренера Фернанду Сантуша.

«Пока Португалия побеждает, а не унижают, я доволен.

пытался унизить величайшего игрока в истории Португалии. Самый известный португалец в мире, которого знают в Китае, в Индии, – это Роналду, который родом с Мадейры и является человеком, который сделал больше всего для португальского футбола!

Никто в Китае или Индии не знает, кто премьер-министр или президент республики, но все знают Роналду.

Он человек, который больше всего привлекает внимание к Мадейре и Португалии! И эта идея посадить лучшего игрока в мире на скамейку запасных только для того, чтобы унизить его, ни у кого не укладывается в голове», – сказал президент регионального правительства Мадейры Мигел Албукерке.

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