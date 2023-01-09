«Сантуш пытался унизить величайшего игрока в истории Португалии. В Китае или Индии никто не знает нашего президента, но все знают Роналду». Глава правительства Мадейры о Криштиану в сборной

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Фернанду Сантуш Роберто Мартинес Политика Футбол

Португальский политик высказался о назначении Роберта Мартинеса в национальную сборную. 

Напомним, испанский специалист возглавил португальскую команду, сменив на посту главного тренера Фернанду Сантуша. 

«Пока Португалия побеждает, а Криштиану Роналду не унижают, я доволен.

Фернанду Сантуш пытался унизить величайшего игрока в истории Португалии. Самый известный португалец в мире, которого знают в Китае, в Индии, – это Роналду, который родом с Мадейры и является человеком, который сделал больше всего для португальского футбола!

Никто в Китае или Индии не знает, кто премьер-министр или президент республики, но все знают Роналду. 

Он человек, который больше всего привлекает внимание к Мадейре и Португалии! И эта идея посадить лучшего игрока в мире на скамейку запасных только для того, чтобы унизить его, ни у кого не укладывается в голове», – сказал президент регионального правительства Мадейры Мигел Албукерке. 

Роберто Мартинес – новый тренер Португалии. Хочет быстрее выучить язык и верит в Роналду

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100 комментариев

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Karamazoff
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Это красное платье, да бутылка мадейры...
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Честный контроль
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Портвейн знаю, пил. Рональду не пил.
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Гегенпрессинг Рангника
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Ответ Temp LC
Что Роналду делит с Лукаку по упущенным моментам? Для Лукаку в последнем матче создали моментов больше чем для Роналду за всю ЧМ. Ещё и лаутаро рядом ставишь, вообще чуд#к .
Так зайди статистику посмотри, лол. 4 упущенных больших шанса, Роналду на групповом этапе напорол кучу моментов
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Azamat Abutalipov
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Ну не тянул же Роналду на ЧМ. Было видно невооружённым взглядом. Вспомните хотя бы один момент, где он сыграл ярко? Не было. И не разу он не тащил. И не о его игре все говорили, когда он давал о себе говорить. Постоянные скандалы, постоянные терки. Одним словом и был он тем токсиком. Самое верное было его вообще не брать в команду. Прошли бы дальше.
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Spaten
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Ничто так не привлекает внимание к Мадейре и не прославляет ее, как мадера!
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alexis2020
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Ответ Великий Алонсо
Все по факту. Черкаш с трусов Криштиану > Сантуш
Ну ты то только о черкашах и думаешь, наверное фетиш такой?
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jxmazefan
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Не повезло португалам с Роналду, могли бы побольше выиграть, но приходится с ним возиться
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Arman FCSM
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Ответ Aleksandr Dubovik
Так вы такие же шакалы накинувшиеся на Роналду когда тот стал сдавать, чем вы лучше?
Ты сам признаешь, что он сдал. В чем противоречие?
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Bullship
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В палату к Пирсу этого!)
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Павел Гребнев
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Популизм по португальски.
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Рустик Исхаков
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Чтобы узнать имя президента Португалии можно загуглить. Не думаю, что где-то в отдалённом уголке Индии, где про интернет и не слыхали - будет интересен что Роналду, что президент далёкой страны)
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Салмоншох Рахмонов
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Ответ Я Гражданин Мира
И что дальше сделал рамош? В одной конкретной игре и Дзюба может выстрелить. А почему тот же Рамуш не видно был с Марокко. Что тренер добился без Роналду? Ничего
Обидели красивого мальчика. Не пустили его играть . А теперь ответный вопрос. Что делал Красивый футболист в групповом этапе ? Эту сборную тащил Бруно. Даже все статистки об этом говорят
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ẞADIM TM
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Ответ Леван Мкртчян
Президент-то региональный, впрочем как и его "GOAT" . После отъезда Абубакара Криш , возможно, даже , сильнейший игрок чемпионата Саудовской Аравии
Талиска тоже конкурент
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Игорь Климов
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Меня в этом вопросе интересует только мнение Моргана и сестёр Авейру!
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Я Гражданин Мира
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Ответ Oleg
Месси и Роналду в одном предложении это унизительно для Лео. Месси 18 декабря поставил точку. Нет больше Месси и Роналду. Есть Месси.
Ха ха ха
Какие же вы ???
Значить до 18 они рядом были !?
Вы сами не понимаете когда унижайте Роналду , вы одновременно тоже самое делаете и Месси
Вам конечно этого не понять.
Месси и до 18 число лучшим, хочу вам сказать.
Если вы так сильно болейте за Месси будьте тогда объективным.
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Hrenus Cazzius
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Сантуш не унижал Эусебио
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Максим Кутузов
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Ответ Я Гражданин Мира
Как же без него ? Он же забивал голы решающие в групповом турнире. И до прихода в реал долга не мог выиграть лигу чемпионов, а тут сразу 4 раза причём трижды подряд. И здесь тоже Роналду не причём. Я проста не понимаю таких людей как вы . Насколько вы не объективный!
А кроме него никто не забивал голы? Вообще никто? Мы говорим про 🇵🇹, а не про реал, гражданин
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Temp LC
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
Больные, серьезно. Я президента Бразилии не знаю, но зато знаю Роналдо и Роналдиньо. Почему на мундиаль не вызывали их? Типа если кринж на скамейке это унижение? А это не унижение для Леау что играет фруктовый безработный вместо МВП Серии А? Кришти лидер по упущенным шансам после Лаутаро и делит второе место с Лукаку на ЧМ. 0 голов с игры при этом
Что Роналду делит с Лукаку по упущенным моментам? Для Лукаку в последнем матче создали моментов больше чем для Роналду за всю ЧМ. Ещё и лаутаро рядом ставишь, вообще чуд#к .
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Максим Кутузов
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Ответ Гильяно
именно Роналду протащил мяч на 90-й мин с хорватамм, когда забил Куарежма. Именно Роналду вывел команду в финал
А Нани не хотите упомянуть? А Эдера? Чего сборная достигла бы без них?
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Игорь Климов
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Ответ Cantstoped
Вперед Великий Криштиану Роналду!
Вперёд - это значит в дворовый чемпионат Саудовской Аравии?
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corazón blanco
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Ответ мс-мешок
Он что любовник его сестры?
Да все намного проще. Роналду - уроженец Мадейры, своими достижениями в мире футбола привлек очень много туристов и инвесторов в туристический бизнес на этот остров и это своя рода такая "благодарность" от руководства острова. Мол смотри, Криштиану, мы за тебя горой!
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lerno
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Дерьмовая работа тренер сборной....выпускал бы Роналду постоянно и проиграть объявили что "тренер слабак".....
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AminO2
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Бедняга Сантуш пытался всего лишь выиграть ЧМ, а Тен Хаг попасть в ЛЧ.
Оба понимали, что присутствие Роналду на поле с этими целями малосовместимо.
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Kirkoroff
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
Больные, серьезно. Я президента Бразилии не знаю, но зато знаю Роналдо и Роналдиньо. Почему на мундиаль не вызывали их? Типа если кринж на скамейке это унижение? А это не унижение для Леау что играет фруктовый безработный вместо МВП Серии А? Кришти лидер по упущенным шансам после Лаутаро и делит второе место с Лукаку на ЧМ. 0 голов с игры при этом
Плюсую. За Леау тоже очень обидно
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Saint Blond
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Политикан конечно, щас бы говорить что главный тренер не прав не выпуская популярного но безпантового игрока, хахаах давайте тогда в англии вместо кейна акинфенва вон будет
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