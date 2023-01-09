«Сантуш пытался унизить величайшего игрока в истории Португалии. В Китае или Индии никто не знает нашего президента, но все знают Роналду». Глава правительства Мадейры о Криштиану в сборной
Португальский политик высказался о назначении Роберта Мартинеса в национальную сборную.
Напомним, испанский специалист возглавил португальскую команду, сменив на посту главного тренера Фернанду Сантуша.
«Пока Португалия побеждает, а Криштиану Роналду не унижают, я доволен.
Фернанду Сантуш пытался унизить величайшего игрока в истории Португалии. Самый известный португалец в мире, которого знают в Китае, в Индии, – это Роналду, который родом с Мадейры и является человеком, который сделал больше всего для португальского футбола!
Никто в Китае или Индии не знает, кто премьер-министр или президент республики, но все знают Роналду.
Он человек, который больше всего привлекает внимание к Мадейре и Португалии! И эта идея посадить лучшего игрока в мире на скамейку запасных только для того, чтобы унизить его, ни у кого не укладывается в голове», – сказал президент регионального правительства Мадейры Мигел Албукерке.
Роберто Мартинес – новый тренер Португалии. Хочет быстрее выучить язык и верит в Роналду
Какие же вы ???
Значить до 18 они рядом были !?
Вы сами не понимаете когда унижайте Роналду , вы одновременно тоже самое делаете и Месси
Вам конечно этого не понять.
Месси и до 18 число лучшим, хочу вам сказать.
Если вы так сильно болейте за Месси будьте тогда объективным.
Оба понимали, что присутствие Роналду на поле с этими целями малосовместимо.