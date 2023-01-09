«Соседи Украины вполне могут бойкотировать Олимпийские игры». Бывший член МОК из Норвегии о возможном допуске России

Теги МОК Олимпийская сборная России Олимпийский совет Азии Биатлон

Бывший член Международного олимпийского комитета (МОК) норвежец Герхард Хейберг считает, что европейские страны могут бойкотировать Олимпийские игры в случае допуска России.

«План по разработке приемлемых условий для участия российских спортсменов пока слишком преждевременный. В союзниках у Украины – вся Европа, и их обеспокоенность вполне обоснованна.

Руководителям из Олимпийского совета Азии еще слишком рано искать возможные лазейки для интеграции России.

Да, соседи Украины вполне могут прибегнуть к бойкоту», – цитирует Хейберга Inside the Games.

Ого, России предложили перейти в азиатский спорт – так мы можем отобраться на Олимпиаду-2024!

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48 комментариев

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Ксения Бьорндален
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Запад с Россией пытался дружить. Приобщал к цивилизации, делился научными достижениями и технологиями, дал провести ОИ и ЧМ. Миндальничал, сюсюкался. Но как волка ни корми...
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dimitrii36
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спросите на sports, чей Рим,я даже ответ знаю...
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Maxim Vasnechov
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Ответ Andy93
В мире нет не у кого друзей - только вассалы и господа.
Опять эти БДСМ истории. Средневековье давно закончилось.
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Alexander X
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Ответ dimitrii36
оное и понятно, история ничему не учит, второй фронт в борьбе с нацизмом не сразу был открыт, Франция под ефрейтора в трёхдневный срок легла,"не то что Киев"., Россия учится воевать,да топорно, впрочем как и всегда, с количеством потерь неисчеслимых результатом, но когда Россия попрёт небратанов, всё изменится, сие есть факт...
кого вы сейчас на "второй фронт" ждёте??? Китай? Индию?... как бы они "второй фронт" не открыли, только который вам не понравится...
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Анатолий К
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Сосседи! Ха-ха, из-за океана. Земли хапнуть рассчитывают, как заехали к индейцам своим, так все инстинкты от предков остались.
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Andy93
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Ответ DAVID19-91
Все таки мне уже ясно чем вызвано то что нас отстранили от ОИ. Конечно никто Американцев не отстранял в войне с Ираком, но тут ещё раз доказательство, что Россия плохо заводит друзей.
В мире нет не у кого друзей - только вассалы и господа.
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Социо Пат
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Ответ DAVID19-91
Все таки мне уже ясно чем вызвано то что нас отстранили от ОИ. Конечно никто Американцев не отстранял в войне с Ираком, но тут ещё раз доказательство, что Россия плохо заводит друзей.
То есть ты согласен что нападение на Украину такая же ошибка как и нападение на Ирак?
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S9579745
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Норвегия 8 медалей на ОИ 2020, ну ну . ВБ 65 медалей таких заявлений не делает.
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dimitrii36
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Ответ Евгений Соболев
Если даже главного злодея вздёрнут ещё не факт что рассею допустят куда-либо!!
зеленский от передоза вскрикнет, не суди, ибо несудим будешь...
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Denis Spiridenock
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Ответ volga_olga
Соседи Украины из США?) Или Норвегия - соседи? Не стесняются прямо говорить, что опять всем фашистским фронтом с Россией воюют.
Ути бозе, бедненькие-то какие! А не напомните причину по которой весь мир сейчас (кроме Беларуси) против настроен?
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Евгений Соболев
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Если даже главного злодея вздёрнут ещё не факт что рассею допустят куда-либо!!
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Alexander X
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Ответ dimitrii36
оное и понятно, история ничему не учит, второй фронт в борьбе с нацизмом не сразу был открыт, Франция под ефрейтора в трёхдневный срок легла,"не то что Киев"., Россия учится воевать,да топорно, впрочем как и всегда, с количеством потерь неисчеслимых результатом, но когда Россия попрёт небратанов, всё изменится, сие есть факт...
вроде взрослые люди, а в чудеса верят😥
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dimitrii36
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Ответ Realist2022
Пропагандистские боты вас щедро плюсуют
боты sports пропагандируют совсем иное...
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DAVID19-91
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Все таки мне уже ясно чем вызвано то что нас отстранили от ОИ. Конечно никто Американцев не отстранял в войне с Ираком, но тут ещё раз доказательство, что Россия плохо заводит друзей.
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Realist2022
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Ответ volga_olga
Соседи Украины из США?) Или Норвегия - соседи? Не стесняются прямо говорить, что опять всем фашистским фронтом с Россией воюют.
Пропагандистские боты вас щедро плюсуют
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dimitrii36
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Ответ Ксения Бьорндален
У России богатый опыт побеждать только свой собственный народ
над кем одержана победа в столь почтенном возрасте, век с четвертиной...
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Realist2022
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Ответ Новый Орлеан
Комментарий удален пользователем
Достанется только выступление на внутрироссийских соревнованиях и возможности по ТВ и интернету смотреть ОИ
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Ксения Бьорндален
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Ответ Маргарита В Сафронова
Обыкновенная война. У России богатый опыт побеждать.
У России богатый опыт побеждать только свой собственный народ
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Ярик01
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Ответ volga_olga
Соседи Украины из США?) Или Норвегия - соседи? Не стесняются прямо говорить, что опять всем фашистским фронтом с Россией воюют.
Если воюют страны Запада с Россией, то зачем ноете по недопуску на соревнования, что там проводятся.
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Booligan
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Ответ volga_olga
Соседи Украины из США?) Или Норвегия - соседи? Не стесняются прямо говорить, что опять всем фашистским фронтом с Россией воюют.
Нам с такими союзниками как вы и пригожинских троллей не надо
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Pikachu Pikachu
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Ответ Маргарита В Сафронова
Обыкновенная война. У России богатый опыт побеждать.
И не менее богатый опыт поражений.
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Maxim Vasnechov
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Ответ Pikachu Pikachu
Ну зимние игры без Европы, США, Канады, Японии, Кореи и Австралии не имеют смысла от слова совсем. Летние - да, там вполне можно провести. Хотя тоже зрелище, например, в баскетболе, легкой атлетике и плавании будет унылым
Легкая атлетика и плаванье, как раз и генерируют основной кэш, так как популярны во всём мире.
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dimitrii36
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оное и понятно, история ничему не учит, второй фронт в борьбе с нацизмом не сразу был открыт, Франция под ефрейтора в трёхдневный срок легла,"не то что Киев"., Россия учится воевать,да топорно, впрочем как и всегда, с количеством потерь неисчеслимых результатом, но когда Россия попрёт небратанов, всё изменится, сие есть факт...
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Ответ Георгий Большаков
Если все страны, кроме 50, откажутся, то придётся с Россией проводить
Ну зимние игры без Европы, США, Канады, Японии, Кореи и Австралии не имеют смысла от слова совсем. Летние - да, там вполне можно провести. Хотя тоже зрелище, например, в баскетболе, легкой атлетике и плавании будет унылым
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brig_Mercury
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Ответ volga_olga
Соседи Украины из США?) Или Норвегия - соседи? Не стесняются прямо говорить, что опять всем фашистским фронтом с Россией воюют.
Точно выступят за бойкот Чехия, Польша, Швеция, Великобритания, 3 страны Прибалтики скорее всего Болгария, Финляндия... Ярких союзников РФ среди остальных стран ЕС пока не слышно.
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