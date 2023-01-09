«Соседи Украины вполне могут бойкотировать Олимпийские игры». Бывший член МОК из Норвегии о возможном допуске России

Бывший член Международного олимпийского комитета (МОК) норвежец Герхард Хейберг считает, что европейские страны могут бойкотировать Олимпийские игры в случае допуска России.

«План по разработке приемлемых условий для участия российских спортсменов пока слишком преждевременный. В союзниках у Украины – вся Европа, и их обеспокоенность вполне обоснованна.

Руководителям из Олимпийского совета Азии еще слишком рано искать возможные лазейки для интеграции России.

Да, соседи Украины вполне могут прибегнуть к бойкоту», – цитирует Хейберга Inside the Games.

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