«Соседи Украины вполне могут бойкотировать Олимпийские игры». Бывший член МОК из Норвегии о возможном допуске России
Бывший член Международного олимпийского комитета (МОК) норвежец Герхард Хейберг считает, что европейские страны могут бойкотировать Олимпийские игры в случае допуска России.
«План по разработке приемлемых условий для участия российских спортсменов пока слишком преждевременный. В союзниках у Украины – вся Европа, и их обеспокоенность вполне обоснованна.
Руководителям из Олимпийского совета Азии еще слишком рано искать возможные лазейки для интеграции России.
Да, соседи Украины вполне могут прибегнуть к бойкоту», – цитирует Хейберга Inside the Games.
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