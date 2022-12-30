Овечкин забил 803-й гол в НХЛ. До Гретцки – 91 шайба

Капитан « » открыл счет в матче с «Оттавой» (3:1, идет 2-й период).

Россиянин забросил 803-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и по-прежнему занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории лиги. Впереди только (894).

Всего в 1312 играх за карьеру в на счету Овечкина 1452 (803+649) очка.

В 38 матчах текущего сезона форвард набрал 42 (23+19) балла.