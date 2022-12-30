Овечкин забил 803-й гол в НХЛ. До Гретцки – 91 шайба
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин открыл счет в матче с «Оттавой» (3:1, идет 2-й период).
Россиянин забросил 803-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и по-прежнему занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории лиги. Впереди только Уэйн Гретцки (894).
Всего в 1312 играх за карьеру в НХЛ на счету Овечкина 1452 (803+649) очка.
В 38 матчах текущего сезона форвард набрал 42 (23+19) балла.
Сейчас в карьере:
Матчи - 1312
Броски в створ - 6224- рекорд! (4,75 броска за матч)
Голы - 803! (0,6 за матч, в среднем в 5ти матчах 3 шайбы)
Эффективность: броски/голы - 7,8 (в среднем каждый восьмой бросок - гол!)
Прогноз через 4 сезона:
Матчи ~ 1570
Броски ~ 7400 (~4,7)
Голы ~ 920-930!(~0,6)!
Болеем за Ови и следим за его рекордами!
Этот сезон:
Кросби 43 очка
Овечкин 42 очка
За всю карьеру:
Кросби 1452 очка
Овечкин 1452 очка