Овечкин забил 803-й гол в НХЛ. До Гретцки – 91 шайба

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Хоккей

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин открыл счет в матче с «Оттавой» (3:1, идет 2-й период).

Россиянин забросил 803-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и по-прежнему занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории лиги. Впереди только Уэйн Гретцки (894).

Всего в 1312 играх за карьеру в НХЛ на счету Овечкина 1452 (803+649) очка.

В 38 матчах текущего сезона форвард набрал 42 (23+19) балла.

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20 комментариев

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Jet 89
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Новогодняя статистика от духа уже в пути?
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Кагов
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Овечкин в этом сезоне идёт в карьерном графике по забитым шайбам (3 в 5ти матчах)! Значит может быть 10й рекордный сезон с голами 50+! И по очкам 1+ за игру может оформить 13й сезон!
Сейчас в карьере:
Матчи - 1312
Броски в створ - 6224- рекорд! (4,75 броска за матч)
Голы - 803! (0,6 за матч, в среднем в 5ти матчах 3 шайбы)
Эффективность: броски/голы - 7,8 (в среднем каждый восьмой бросок - гол!)
Прогноз через 4 сезона:
Матчи ~ 1570
Броски ~ 7400 (~4,7)
Голы ~ 920-930!(~0,6)!
Болеем за Ови и следим за его рекордами!
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Bdv68
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Ответ Osik92
Так и будет если травм не будет еще и пол сезона не сыграли а уже 23 шайба так что может 825 шайбу забить и даже больше по окончании
Дно, а не пол ☝️
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Osik92
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Ответ KirGre
Месси за год столько забивал ))))
У мессибольше года за игру в том сезоне было.. В современном хоккее этот невозможно
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Osik92
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Ответ igoraks24_2003@mail.ru
Ну это явно не проблемы Овечкина, низкая травматичность это тоже показатель хороший
Согласен но сид еще и моложе так что обогнать успеет еще
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Osik92
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Ответ SiberMK
91 гол, это вроде и не много, но в то же время понятно, что на покорение уйдут годы
Конечно в лучшем случае это будет 25 год
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морковный хруст
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Пусть голы Ови помимо рекорда принесут победы в кубке Стэнли.
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Павел Мальцев
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Поезд G8 отправляется со второго пути до станции Great One. Конечная! Поезд следует без остановок
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Osik92
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Правильно дома тоже забивать надо чтобы были рекорды по гостевым и домашним играм
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KirGre
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Ответ SiberMK
91 гол, это вроде и не много, но в то же время понятно, что на покорение уйдут годы
Месси за год столько забивал ))))
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KirGre
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Величайший
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Новый Орлеан
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Ответ Osik92
Только у Кросби игр гораздо меньше
Это проблема Кроссби.
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SiberMK
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91 гол, это вроде и не много, но в то же время понятно, что на покорение уйдут годы
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igoraks24_2003@mail.ru
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Ответ Osik92
Только у Кросби игр гораздо меньше
Ну это явно не проблемы Овечкина, низкая травматичность это тоже показатель хороший
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Osik92
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Ответ igoraks24_2003@mail.ru
Овечкин VS Кросби Этот сезон: Кросби 43 очка Овечкин 42 очка За всю карьеру: Кросби 1452 очка Овечкин 1452 очка
Только у Кросби игр гораздо меньше
0
-4
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Osik92
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Ответ Дмитрий Шелема
к концу регулярки желательно чтоб оставалось около 70 голов до рекорда и тогда точно уверенность будет чуть ли не стопроцентная
Так и будет если травм не будет еще и пол сезона не сыграли а уже 23 шайба так что может 825 шайбу забить и даже больше по окончании
+3
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igoraks24_2003@mail.ru
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Овечкин VS Кросби

Этот сезон:
Кросби 43 очка
Овечкин 42 очка

За всю карьеру:
Кросби 1452 очка
Овечкин 1452 очка
+11
-1
+10
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Дрищ тим
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Ждем Андрея Духа )))
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Максим Фомин
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Стабильность-признак мастерства🤟
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Дмитрий Шелема
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к концу регулярки желательно чтоб оставалось около 70 голов до рекорда и тогда точно уверенность будет чуть ли не стопроцентная
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