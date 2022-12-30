Василевский отразил 45 из 46 бросков «Рейнджерс», выиграл серию буллитов из 6 раундов и стал 1-й звездой матча

отразил 45 из 46 бросков « » и стал 1-й звездой матча.

« » обыграла «Рейнджерс» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата .

Российский вратарь «Лайтнинг» добавил к 45 сэйвам в основное и дополнительное время победу в серии буллитов из 6 раундов, где пропустил только 1 раз (после броска Артемия Панарина).

Василевский одержал 6-ю победу в последних 7 матчах. Всего в сезоне у него 15 побед и 10 поражений (92,2% сэйвов, коэффициент надежности 2,40).