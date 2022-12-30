Василевский отразил 45 из 46 бросков «Рейнджерс», выиграл серию буллитов из 6 раундов и стал 1-й звездой матча

Теги Рейнджерс Тампа-Бэй НХЛ Андрей Василевский Хоккей

Андрей Василевский отразил 45 из 46 бросков «Рейнджерс» и стал 1-й звездой матча.

«Тампа» обыграла «Рейнджерс» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ

Российский вратарь «Лайтнинг» добавил к 45 сэйвам в основное и дополнительное время победу в серии буллитов из 6 раундов, где пропустил только 1 раз (после броска Артемия Панарина). 

Василевский одержал 6-ю победу в последних 7 матчах. Всего в сезоне у него 15 побед и 10 поражений (92,2% сэйвов, коэффициент надежности 2,40). 

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алекс Клиторман
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Вот уже и в 10-ке по основным показателям, только сухаря всё ещё не хватает. А если вспомнить где он был в первой четверти сезона...
Такими темпами можно и на Везину замахнуться.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пинающий Достоинства
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Василевс на проектной мощности
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кино Музыка
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Включил режим настоящего Василевского.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Сегодня с Игорем были лучшими по обе стороны поляны!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vitamin_B
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Здорово! Василевскому был нужен такой матч и такая победа!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий