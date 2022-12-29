«Барса», «Реал», «ПСЖ», «МЮ», «Милан», «Ливерпуль», «Интер», «Сити», «Арсенал» и другие клубы выразили соболезнования в связи со смертью Пеле

Футбольные клубы Европы выразили соболезнования в связи со смертью Пеле.

Бывший нападающий сборной Бразилии и трехкратный чемпион мира ушел из жизни в возрасте 82 лет.

« »: «Барса» выражает сожаление, узнав о смерти «Рея» Пеле, одного из величайших футболистов всех времен. Он сделал футбол лучше, чем когда-либо. Да упокоится он с миром».

«Реал»: «Мадридский « » хотел бы выразить свои соболезнования семье Пеле, его близким, клубам, бразильской конфедерации и всем футбольным болельщикам в Бразилии и по всему миру.

Пеле навсегда останется в памяти всех тех, кто любит этот вид спорта, и его наследие делает его одной из величайших легенд мирового футбола».

«Атлетико»: «Сегодня нас покинул Пеле. Мы хотели бы выразить наши соболезнования его семье и друзьям. Покойся с миром».

«ПСЖ»: «Вечный король футбола 👑 «Пари Сен-Жермен» выражает соболезнования друзьям, семье и всему бразильскому народу в это печальное время. Спасибо тебе за все ❤💙».

: «Покойся с миром, король! 👑».

« »: «Не стало Пеле. Одного из величайших футболистов в истории и кумира миллионов, в том числе и в нашей стране. Вечная память! 🙏🇧🇷».

«Динамо»: «Сегодня на 83-м году жизни скончался великий футболист Эдсон Арантис ду Насименту, более известный во всем мире как Пеле.

Легендарный бразильский игрок был хорошим другом великому динамовцу Льву Ивановичу Яшину. Они были принципиальными соперниками на футбольном поле, но всегда тепло общались за его пределами.

Это большая потеря для всего мирового футбола. Покойся с миром, король футбола».

«Боруссия»: «Боруссия» Дортмунд оплакивает потерю Эдсона Арантиса ду Насименту, известного как Пеле, которого всегда будут помнить как одного из величайших футболистов всех времен. Наши мысли с его семьей и всеми родственниками.

Покойся с миром, Пеле! 🙏».

«Интер»: «Клуб и весь мир «Интера» выражают соболезнования в связи с кончиной великого Эдсона Арантиса ду Насименту, вечного Пеле».

«Милан»: «Мы глубоко опечалены известием об уходе из жизни легенды футбола Пеле. Позвольте нам передать наши искренние соболезнования его друзьям и семье. Покойся с миром, король».

« »: «Легенда, икона и настоящий великий игрок, которого будут помнить всегда. Покойся с миром, Пеле».

«Манчестер Юнайтед»: «Покойся с миром, Пеле. Спасибо за радость, которую ты доставил любителям футбола по всему миру❤».

«Манчестер Сити»: «Манчестер Сити» опечален известием о кончине легенды Бразилии Пеле, одного из величайших игроков всех времен, который так много сделал для прекрасной игры. Да упокоится он с миром 💙».

«Челси»: «Прощание с королем. Мастер красивой игры. Покойся с миром, Пеле 💙».

«Арсенал»: «Мы искренне опечалены известием о кончине Пеле. Как клуб, мы имели честь принимать Пеле в 1981 году на «Хайбери». Воспоминание, которое мы всегда будем хранить. Наши мысли вместе со всем футбольным сообществом сегодня с близкими Пеле».

«Тоттенхэм»: «Клуб опечален известием о кончине одного из величайших футболистов всех времен Пеле. Наши мысли с его семьей и нашими фанатами по всей Бразилии в это печальное время «