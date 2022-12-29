Месси, Мбаппе, Бензема, Холанд, Куртуа – в топ-10 лучших игроков 2022-го по версии Diario Sport
Испанское издание Diario Sport составило список лучших футболистов 2022 года.
В топ-10 по версии журналистов попали следующие игроки:
Тибо Куртуа («Реал», Бельгия), Рубен Диаш («Манчестер Сити», Португалия), Джамал Мусиала («Бавария», Германия), Гави («Барселона», Испания), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», Бельгия), Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд, Англия), Лионель Месси («ПСЖ», Аргентина), Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция), Карим Бензема («Реал», Франция), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия).
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А ЗМ получит лучший футболист.
Пенки в финале в ворота Аргентины куплены.
Комана и Тчуамени купили, что бы они не забили в серии пенальти.
На 123 минуте француза тоже купили, что бы он попал в ногу Мартинесу.
Фанаты клубники знают точно, у них шапочки из фольги есть)
Но как мы знаем, Месси не забьёт больше голов. Так как он не играет наконечника, он больше опускается в центр поля, создаёт моменты, обостряет, продвигает мячик вперёд ради того что бы Мбапе забил.
А фанаты роналду будут кричать а Мбапе забивает больше. Забывая о том, у кого какая функция на поле.
ЧМ в исполнении Месси и насколько это стало триумфальным, ничто не перекроет.
Как сказал Паскаль Ферре ( главред ФФ) - ЗМ был разыгран в Катаре.
Почему такой вопрос - да заслуги за 21/22 как и ЗМ заслуженно, но даже если брать уже суммарно календарный 2022 год - на место Бензема явно есть лучше претенденты.
Гави статистика Ла Лиги 22/23:
Гол+пас: 0+1 (феноменально!!!)
Среднее количество передач: 29,7 (15 место Барсе)
Точность передач: 90,6% (норм)
Ключевые передачи: 1,2 (7 место в Барсе)
Успешные обводки: 0,8 (11 место в Барсе)
Фолы: 2,4 (с отрывом первый, кто бы сомневался)
Отборы: 1 (11 место в Барсе)
Перехваты: 0,6 (8 место в Барсе)
Потери мяча: 1,8 (хуже только у вингеров и форвардов)
Итого имеем, что Гави даже в клубе играет как дно, а уж если взять весь еврофутбол, то он там в Марианском желобе находится. Кроме фолов, естественно, здесь он передовик.
Мы уже привыкли к этому. Так что пусть кого угодно приведут в соперники.
Оценивается год, а не сезон.