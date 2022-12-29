Месси, Мбаппе, Бензема, Холанд, Куртуа – в топ-10 лучших игроков 2022-го по версии Diario Sport

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Испанское издание Diario Sport составило список лучших футболистов 2022 года. 

В топ-10 по версии  журналистов попали следующие игроки: 

Тибо Куртуа («Реал», Бельгия), Рубен Диаш («Манчестер Сити», Португалия), Джамал Мусиала («Бавария», Германия), Гави («Барселона», Испания), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», Бельгия), Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд, Англия), Лионель Месси («ПСЖ», Аргентина), Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция), Карим Бензема («Реал», Франция), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия). 

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35 комментариев

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Wild91688
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Ответ Человек1991
Месси 2022 год : 35 голов , 32 голевые передачи. Выиграл Суперкубок Мира Финалиссима 2022 и Чемпионат Мира по футболу2022 ! Также выиграл Чемпионат Франции и СуперКубок Франции.
35 голов и 32 голевые,да но открой посмотри там максимум 5 действий против топов,а остальное это все шлак,типо 5голов Эстонцам 3 гола ямайке и 2 гола гондурасу
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Inside 88 LW
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Ответ Crawling
Весь плэй-офф ЛЧ это 2022 год. Чем перфоманс Бензема в ЛЧ хуже ЧМ Месси?
Тем что Месси показывает стабильность, а Бензема после ЛЧ и взятия ЗМа забил болт и новый сезон откровенно забил на футбол на клубном уровне, в сборной тоже ну 50 на 50.
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Машина Мощная
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Вот они, сильнейшие игроки планеты.
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мс-мешок
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Гави??? Фернандеш из маню??? Не плохо сыграл на ЧМ и в клубе тоже
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Пирс Морган
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Ответ Oleg
Да вообще все куплено) Пенки в финале в ворота Аргентины куплены. Комана и Тчуамени купили, что бы они не забили в серии пенальти. На 123 минуте француза тоже купили, что бы он попал в ногу Мартинесу. Фанаты клубники знают точно, у них шапочки из фольги есть)
Да все куплено, на стороне Месси иллюминаты и десептиконы
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Человек1991
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Месси 2022 год : 35 голов , 32 голевые передачи. Выиграл Суперкубок Мира Финалиссима 2022 и Чемпионат Мира по футболу2022 ! Также выиграл Чемпионат Франции и СуперКубок Франции.
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hett
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Ачхон Мачхоев 🤔
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Айлин 1990
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Ответ che kaif
Мбаппе вне конкуренции лучший бомбардир лч чм и л1
Лучший бомбардир по заслуге получит ЗБ.
А ЗМ получит лучший футболист.
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Oleg
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Ответ Пирс Морган
Ждем следующее вручение и серию постов заведомо до него по мотивам "все куплено"
Да вообще все куплено)
Пенки в финале в ворота Аргентины куплены.
Комана и Тчуамени купили, что бы они не забили в серии пенальти.
На 123 минуте француза тоже купили, что бы он попал в ногу Мартинесу.

Фанаты клубники знают точно, у них шапочки из фольги есть)
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ZZRM
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В фильме «какого *рена тут делает Гави»
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Айлин 1990
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Ответ Харен Брогг
Не, ну так-то они оба уже играют на ЗМ, просто ЧМ сильный козырь и если Месси не провалит вторую половину сезона то его перекрыть нечем. Особенно в этом плане жаль Мбаппе, ведь его даже победа в ЛЧ не спасет, так как Месси с ним в одной команде)
Есть но, фанаты Роналду будут сравнивать по голам Мбапе и Месси.
Но как мы знаем, Месси не забьёт больше голов. Так как он не играет наконечника, он больше опускается в центр поля, создаёт моменты, обостряет, продвигает мячик вперёд ради того что бы Мбапе забил.
А фанаты роналду будут кричать а Мбапе забивает больше. Забывая о том, у кого какая функция на поле.
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Oleg
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Ответ Харен Брогг
Не, ну так-то они оба уже играют на ЗМ, просто ЧМ сильный козырь и если Месси не провалит вторую половину сезона то его перекрыть нечем. Особенно в этом плане жаль Мбаппе, ведь его даже победа в ЛЧ не спасет, так как Месси с ним в одной команде)
Месси может сейчас сесть в саду с павлинами и закурить сигару и ждать сентября, когда будет голосование.
ЧМ в исполнении Месси и насколько это стало триумфальным, ничто не перекроет.
Как сказал Паскаль Ферре ( главред ФФ) - ЗМ был разыгран в Катаре.
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Crawling
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Ответ Inside 88 LW
Я статью читал) Может не правильно выразился, за конкретно сезон 22/23 - кто из этой пары попадет в ТОП-10 (т.к. ЗМ же уже вручает за футбольный год.). Почему такой вопрос - да заслуги за 21/22 как и ЗМ заслуженно, но даже если брать уже суммарно календарный 2022 год - на место Бензема явно есть лучше претенденты.
Весь плэй-офф ЛЧ это 2022 год. Чем перфоманс Бензема в ЛЧ хуже ЧМ Месси?
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Человек1991
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Лучшие атакующие игроки 2022 : Месси , Неймар, Мбаппе , Холлан , Дэ Брюйне , Нкунку , Тареми , Левандовски , Кейн , Гакпо , Салах , Леау , Сон , Дарвин , Рамуш , Гнабри , Тадич , Осимен , Хвича , Вини , Ришарлисон .
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Пирс Морган
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Ответ Айлин 1990
Каждый раз когда Месси должен получить ЗМ, фанаты роналду ищут для Месси соперника. Так как аргументы в пользу своего кумира нет. Мы уже привыкли к этому. Так что пусть кого угодно приведут в соперники.
В прошлых сериях Жоржиньо, в новых сериях - Мбаппе и Холанд
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che kaif
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Мбаппе вне конкуренции лучший бомбардир лч чм и л1
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Inside 88 LW
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Ответ Crawling
Оба. Оценивается год, а не сезон.
Я статью читал) Может не правильно выразился, за конкретно сезон 22/23 - кто из этой пары попадет в ТОП-10 (т.к. ЗМ же уже вручает за футбольный год.).
Почему такой вопрос - да заслуги за 21/22 как и ЗМ заслуженно, но даже если брать уже суммарно календарный 2022 год - на место Бензема явно есть лучше претенденты.
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Winterburn
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
А где Роналду? Аж два гола Шерифу
Ты гол Гане с пенальти забыл. Ну и еще тот, который он забил волосами, но никто этого не увидел)
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Харен Брогг
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Ответ Oleg
Мбаппе и Холланд, отныне знайте, что вы главные на роль " кто угодно лишь бы не Месси"))) Месси - Чемпион Мира, лучший игрок ЧМ. 35 голов 30 ассистов в году. Фаворит на ЗМ и свою 8 - ю награду скорее всего получит. Но сколько нам предстоит прочитать бреда о том что Мбаппе заслужил или Холланд, ведь они больше забили))) Клубничная грядка сомкнуть ряды💪🤣
Не, ну так-то они оба уже играют на ЗМ, просто ЧМ сильный козырь и если Месси не провалит вторую половину сезона то его перекрыть нечем. Особенно в этом плане жаль Мбаппе, ведь его даже победа в ЛЧ не спасет, так как Месси с ним в одной команде)
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sᴇʀᴘɪᴇɴᴛᴇ
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Ответ Inside 88 LW
У тебя в слове Бензема - 7 ошибок.
Какие могут быть ошибки, сегодня же человек выкладывал

Гави статистика Ла Лиги 22/23:
Гол+пас: 0+1 (феноменально!!!)
Среднее количество передач: 29,7 (15 место Барсе)
Точность передач: 90,6% (норм)
Ключевые передачи: 1,2 (7 место в Барсе)
Успешные обводки: 0,8 (11 место в Барсе)
Фолы: 2,4 (с отрывом первый, кто бы сомневался)
Отборы: 1 (11 место в Барсе)
Перехваты: 0,6 (8 место в Барсе)
Потери мяча: 1,8 (хуже только у вингеров и форвардов)

Итого имеем, что Гави даже в клубе играет как дно, а уж если взять весь еврофутбол, то он там в Марианском желобе находится. Кроме фолов, естественно, здесь он передовик.
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Айлин 1990
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Ответ Oleg
Мбаппе и Холланд, отныне знайте, что вы главные на роль " кто угодно лишь бы не Месси"))) Месси - Чемпион Мира, лучший игрок ЧМ. 35 голов 30 ассистов в году. Фаворит на ЗМ и свою 8 - ю награду скорее всего получит. Но сколько нам предстоит прочитать бреда о том что Мбаппе заслужил или Холланд, ведь они больше забили))) Клубничная грядка сомкнуть ряды💪🤣
Каждый раз когда Месси должен получить ЗМ, фанаты роналду ищут для Месси соперника. Так как аргументы в пользу своего кумира нет.
Мы уже привыкли к этому. Так что пусть кого угодно приведут в соперники.
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Crawling
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Ответ Crawling
Ключевой игрок Реала с Ла Лигой и ЛЧ. Бронза ЧМ. Мимо десятки...
Издание каталонское. Вопрос снят.
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Crawling
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Ответ Inside 88 LW
Согласен. По НЫНЕШНЕМУ сезону, объективно - кто заслуживает быть в этом списке Модрич или Бензема?
Оба.
Оценивается год, а не сезон.
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Пирс Морган
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Ответ Oleg
Мбаппе и Холланд, отныне знайте, что вы главные на роль " кто угодно лишь бы не Месси"))) Месси - Чемпион Мира, лучший игрок ЧМ. 35 голов 30 ассистов в году. Фаворит на ЗМ и свою 8 - ю награду скорее всего получит. Но сколько нам предстоит прочитать бреда о том что Мбаппе заслужил или Холланд, ведь они больше забили))) Клубничная грядка сомкнуть ряды💪🤣
Ждем следующее вручение и серию постов заведомо до него по мотивам "все куплено"
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Moscwow
Ответ Oleg
Мбаппе и Холланд, отныне знайте, что вы главные на роль " кто угодно лишь бы не Месси"))) Месси - Чемпион Мира, лучший игрок ЧМ. 35 голов 30 ассистов в году. Фаворит на ЗМ и свою 8 - ю награду скорее всего получит. Но сколько нам предстоит прочитать бреда о том что Мбаппе заслужил или Холланд, ведь они больше забили))) Клубничная грядка сомкнуть ряды💪🤣
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