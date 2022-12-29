Мбаппе о поведении Эмилиано Мартинеса: «Не моя проблема. Не хочу тратить энергию на пустяки»

высказался о поведении после финала .

Вратарь сборной после победы над Францией объявил в раздевалке минуту молчания «для Мбаппе, который умер», а на чемпионском параде показал куклу с лицом форварда « ».

«Это не моя проблема. Не хочу тратить энергию на пустяки», – сказал Мбаппе.

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