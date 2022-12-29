Мбаппе о поведении Эмилиано Мартинеса: «Не моя проблема. Не хочу тратить энергию на пустяки»

Теги ПСЖ Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Эмилиано Мартинес Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе высказался о поведении Эмилиано Мартинеса после финала ЧМ-2022.

Вратарь сборной Аргентины после победы над Францией объявил в раздевалке минуту молчания «для Мбаппе, который умер», а на чемпионском параде показал куклу с лицом форварда «ПСЖ».

«Это не моя проблема. Не хочу тратить энергию на пустяки», – сказал Мбаппе.

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49 комментариев

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Джонни Сэк
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Емеля реально дурак
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Jeicob Harlon
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На заметку редакторам спортс
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Иван1984
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Тут ниндзя прав абсолютно!! Аргентина отвратительные чемпионы!!!
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Гегенпрессинг Рангника
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Ответ Haci Ceferli
Мбаппе очередной идол для Великого Алонсо, Декард Шоу, на войне как на войне и прочих фанатиков))
Им не привыкать. Идолами уже были даже Жоржиньо и Левандовски. Теперь Мбаппе 😁
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atomio
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Слова не мальчика а мужа
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Я Гражданин Мира
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Ответ Мансур Мадаев
Когда просился в Реал
А почему он тогда не был адекватным ?
Вполне адекватное поведение, парень хочет расти и псж это не возможно.
А реале самый раз
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Blaumerc
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Правильно делает Мбаппе.
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Я Гражданин Мира
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Один Мбпапе адекватно реагировал на поведение Мартинеса.
Ключевое слова ""пустяки ""
А все остальные чуть межднародный судь не хотели устроить над Мартинесом.
Это футбол, эта эмоции.
Я конечно не оправдываю Мартинеса но и не хочу полит грязю Мартинеса.
Я уверен что поступок Мартинеса когда он после игры подошёл к Мбпапе что бы успокоит его , это было искренно.
А всё остальное я в расчёт не беру, так как это были эмоции.
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Социо Пат
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Ответ stryder
Поклонение - это про вас. Кто выигрывает, тому и поклоняетесь. И нетерпимы к тем, кто претендует на место вашего объекта поклонения
А теперь посмотри на свой аватар и прочитай что ты написал)
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stryder
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Ответ Социо Пат
Ты что сменил прописку? Я думал ты поклоняешься одному богу😂
Поклонение - это про вас. Кто выигрывает, тому и поклоняетесь. И нетерпимы к тем, кто претендует на место вашего объекта поклонения
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5rnk2r9wwp
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Вот за это респект.
Ещё бы уйти из псж, чтобы закончились все эти токсичные слухи о внутренней кухне - и будем считать, что парень исправился. 👍
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Руслан Бекух
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Парень не дурак, молодец. А Мартинес - жалкий персонаж.
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Aleksandr S
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Мартинес красава столько жoп подорвал :)
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Мансур Мадаев
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Ответ Aleus Marcus
а когда он был неадекватным?
Когда просился в Реал
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Добрый_Ээх
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достойно ответил
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Владимир Ожигнед
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Здраво
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2vdhrvmmzf
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Ответ vrisimo
Комментарий удален модератором
Месси тут вообще причём? 🤦‍♂️
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bengalsckyzh
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Как бы не пытались споганить лидера французов, а ничего не выйдет!))). Удачи тебе Килиан! Им тебя не сломать!
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tolstiy
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Первый взрослый и адекватный поступок черепашки....
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Социо Пат
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Ответ Александра Александрова
Его бог обосрался конкретно , теперь приходится искать нового )))
Саша ты ювелир)
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Александра Александрова
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Ответ Социо Пат
Ты что сменил прописку? Я думал ты поклоняешься одному богу😂
Его бог обосрался конкретно , теперь приходится искать нового )))
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almatbarsa
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Ответ vrisimo
Комментарий удален модератором
Как мессифан плюсанул все топ комменты кроме твоего потому что обобщать нехорошо:/
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CSKA\LAZIO\Netherlands
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Хорошо сказал👍 и правильное ключевое слово подобрал "проблема" 👆. С воспитанием, да и головой в целом, просто браво👏
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Александра Александрова
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Ответ Haci Ceferli
Мбаппе очередной идол для Великого Алонсо, Декард Шоу, на войне как на войне и прочих фанатиков))
А их кумирчик теперь работает в бассейне , дамой с социально низкой ответственностью , теперь его арабы будут купать )))
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Aleus Marcus
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Ответ Никита Самарин
Мбаппе в последние время, стал очень адекватным парнем.
а когда он был неадекватным?
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