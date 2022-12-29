Мбаппе о поведении Эмилиано Мартинеса: «Не моя проблема. Не хочу тратить энергию на пустяки»
Килиан Мбаппе высказался о поведении Эмилиано Мартинеса после финала ЧМ-2022.
Вратарь сборной Аргентины после победы над Францией объявил в раздевалке минуту молчания «для Мбаппе, который умер», а на чемпионском параде показал куклу с лицом форварда «ПСЖ».
«Это не моя проблема. Не хочу тратить энергию на пустяки», – сказал Мбаппе.
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Вполне адекватное поведение, парень хочет расти и псж это не возможно.
А реале самый раз
Ключевое слова ""пустяки ""
А все остальные чуть межднародный судь не хотели устроить над Мартинесом.
Это футбол, эта эмоции.
Я конечно не оправдываю Мартинеса но и не хочу полит грязю Мартинеса.
Я уверен что поступок Мартинеса когда он после игры подошёл к Мбпапе что бы успокоит его , это было искренно.
А всё остальное я в расчёт не беру, так как это были эмоции.
Ещё бы уйти из псж, чтобы закончились все эти токсичные слухи о внутренней кухне - и будем считать, что парень исправился. 👍