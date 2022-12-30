Кузьменко забросил 15-ю шайбу в сезоне, набрав 1+1 с «Виннипегом». У него 32 очка в 34 играх

Теги Ванкувер НХЛ Виннипег Андрей Кузьменко Хоккей

Андрей Кузьменко забросил 15-ю шайбу в сезоне, набрав 1+1 с «Виннипегом».

Форвард «Ванкувера» отличился уже на 1-й минуте матча регулярного чемпионата НХЛ против «Джетс» (2:4). Также он поучаствовал и во второй шайбе своей команды. 

В активе россиянина стало 32 (15+17) очка в 34 матчах в дебютном сезоне в лиге. 

Сегодня Кузьменко (15:48, 0:31 – в большинстве, полезность «+2» – лучшая в команде) реализовал единственный бросок в створ. Также применил 1 силовой прием и сделал 1 перехват. 

3 комментария

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Андрей Герасимов
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Вот как прокатили парня мимо олимпиады,уму непостижимо.
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Странно, что с такими данными Андрей поздно пришел в НХЛ. На его старт обратили внимание многие в лиге. До гола и после комментаторы только и говорили о нем.
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Хороший бросок, мгновенно сработал.
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