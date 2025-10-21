«Барселона» – «Олимпиакос». Онлайн-трансляция начнется в 19:45
«Барселона» сыграет с «Олимпиакосом» в 3-м туре Лиги чемпионов.
Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 19:45 по московскому времени.
Игра пройдет на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне.
В прямом эфире ее покажет Okko.
Лига чемпионов. 3 тур
21 октября 16:45, Олимпик Льюис Компанис
Не начался
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости