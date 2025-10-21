4

«Барселона» – «Олимпиакос». Онлайн-трансляция начнется в 19:45

«Барселона» сыграет с «Олимпиакосом» в 3-м туре Лиги чемпионов.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 19:45 по московскому времени. 

Игра пройдет на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. 

В прямом эфире ее покажет Okko.

Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoОлимпиакос
logoБарселона
logoЛига чемпионов УЕФА
онлайны
