Роналду не получал предложений от участников ЛЧ. Арабский журналист, ссылавшийся на ESPN, извинился за дезинформацию
Данные о том, что Криштиану Роналду получил предложение от участника ЛЧ, не подтвердились.
Арабский журналист Мохаммед Аль-Кааби, сотрудничающий с региональной версией Goal, 28 декабря со ссылкой на сотрудника ESPN написал о том, что 37-летний португалец и его агент Жорже Мендеш приостановили переговоры с «Аль-Насром» из-за того, что с ними связался участвующий в Лиге чемпионов клуб.
Позднее Аль-Кааби сообщил, что произошла ошибка: «Журналист извинился, он работает не с ESPN, а самостоятельно. Как бы там ни было, Роналду в ситуации с «Аль-Насром» ждет, когда ему поступит предложение от команды, участвующей в ЛЧ. Еще раз приношу свои извинения за ошибочную информацию».
Ранее сообщалось, что клуб из Саудовской Аравии запланировал медосмотр Роналду и хочет уладить формальности к открытию трансферного окна.
Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!
ты Лео Месси кровь свернул(честь и хвала ему за это).После победы на Мундиале Лео официально попал в пантеон Королей Футбола.Ну а твой Кринж тоже делает полезное дело-нам нормальным болельщикам футбола хоть посмеяться.То он чуть волосами не дотянулся и со слезами умоляет,что бы на него гол переписали(кстати Золотой Мяч у Рибери отобрали и отдали Кринжу(потому что соплями чуть не залил УЕФА),то интервью даст над которым месяц все смеются.В общем такие персонажи тоже нужны.
Просто я не первый раз вижу как вы разным пользователям пишете что это Горячкина?)
Сам написал, попал в инфопространство на имени Роналду
Затем сам опроверг
И вновь оказался в том же инфопространстве на имени Роналду
Так обычно девчонки подростки делают, сотворят себе кумира, нарисуют в мечтах то , чего нет и фанатеют.
Но с возрастом это проходит.