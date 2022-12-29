Роналду не получал предложений от участников ЛЧ. Арабский журналист, ссылавшийся на ESPN, извинился за дезинформацию

Теги Криштиану Роналду Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы Жорже Мендеш высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд агенты Футбол

Данные о том, что Криштиану Роналду получил предложение от участника ЛЧ, не подтвердились.

Арабский журналист Мохаммед Аль-Кааби, сотрудничающий с региональной версией Goal, 28 декабря со ссылкой на сотрудника ESPN написал о том, что 37-летний португалец и его агент Жорже Мендеш приостановили переговоры с «Аль-Насром» из-за того, что с ними связался участвующий в Лиге чемпионов клуб.

Позднее Аль-Кааби сообщил, что произошла ошибка: «Журналист извинился, он работает не с ESPN, а самостоятельно. Как бы там ни было, Роналду в ситуации с «Аль-Насром» ждет, когда ему поступит предложение от команды, участвующей в ЛЧ. Еще раз приношу свои извинения за ошибочную информацию».

Ранее сообщалось, что клуб из Саудовской Аравии запланировал медосмотр Роналду и хочет уладить формальности к открытию трансферного окна.

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!

Материалы по теме

41 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Терминатор///Айлбибекович
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ на войне как на войне
Судя по последним результатам Месси, фармакология получила новый гормон и удачно испытала. А пройти допингкомиссию помогли шейхи, за что в благодарность месси и обнимал шейховский животик
На расстоянии чувствуется,как тебе и таким же убогим как
ты Лео Месси кровь свернул(честь и хвала ему за это).После победы на Мундиале Лео официально попал в пантеон Королей Футбола.Ну а твой Кринж тоже делает полезное дело-нам нормальным болельщикам футбола хоть посмеяться.То он чуть волосами не дотянулся и со слезами умоляет,что бы на него гол переписали(кстати Золотой Мяч у Рибери отобрали и отдали Кринжу(потому что соплями чуть не залил УЕФА),то интервью даст над которым месяц все смеются.В общем такие персонажи тоже нужны.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
на войне как на войне
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Игорь Климов
Если только управляющим бани и бассейном.
Тебе виднее. Твоя профессия
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Tazemyrat Kemalow
Её только сборная Марокко возьмёт! 😂
Если только управляющим бани и бассейном.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
на войне как на войне
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Tazemyrat Kemalow
Её только сборная Марокко возьмёт! 😂
Не хорошо о себе в 3 лице
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tazemyrat Kemalow
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Её только сборная Марокко возьмёт! 😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dexter Dallas
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Haci Ceferli
А я уже гадать начал, кто это с 1/8 вылететь захотел😂
есть 1 клуб в каталонии. последние 2 года это их конек
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
на войне как на войне
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Игорь Климов
Можно предположить, что тем "арабским журналистом" был сам - Пирс Морган)
Нет. Ты, родимый
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Можно предположить, что тем "арабским журналистом" был сам - Пирс Морган)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Men77
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ зак
Роналду переходит в Реал, уже Перес потвердил это, что готов подписать его до конца сезона и потом предложить контракт 1+1, в зависимости от его результатов..
Ержан, вставай. Просыпайся, Ержан.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
на войне как на войне
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Oleg
Ну Катерину я знаю и это ни разу не Горячкина😂
Всё. Разберутся. Жди
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleg
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ на войне как на войне
Марина Горячкина, она же Александра Александрова, она же Caterina, она же Oleg, и пр. пр. Сколько эта личность будет плясать на Спортсе?
Ну Катерину я знаю и это ни разу не Горячкина😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
justbored
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
"Журналист извинился" [не то чтобы журналист, а фрилансер и вообще араб]. Не поставщики, переводчики и распространители low-quality контента. Never!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
на войне как на войне
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Oleg
Вроде взрослая женщина а за Роналду будто он родной))) Так обычно девчонки подростки делают, сотворят себе кумира, нарисуют в мечтах то , чего нет и фанатеют. Но с возрастом это проходит.
Марина Горячкина, она же Александра Александрова, она же Caterina, она же Oleg, и пр. пр. Сколько эта личность будет плясать на Спортсе?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleg
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ на войне как на войне
Горячкина, уймись
Мне даже интересно стало, Горячкина это кто?)
Просто я не первый раз вижу как вы разным пользователям пишете что это Горячкина?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
на войне как на войне
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ AllenatoreFirenze
Ну хоть одного журналиста приструнили. А то взяли моду высасывать новости из своих пальцев. Пусть извиняется, хотя пальцы всё равно отрубят
Никто никого не приструнил
Сам написал, попал в инфопространство на имени Роналду
Затем сам опроверг
И вновь оказался в том же инфопространстве на имени Роналду
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Men77
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А он хочет, чтобы еще команда из плей офф была?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
на войне как на войне
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Oleg
Вроде взрослая женщина а за Роналду будто он родной))) Так обычно девчонки подростки делают, сотворят себе кумира, нарисуют в мечтах то , чего нет и фанатеют. Но с возрастом это проходит.
Горячкина, уймись
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гусейн Магомедрасулов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Роналду не получал предложений даже от клубов Лиги чемпионов АФК , забыл сказать журналист
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleg
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ на войне как на войне
Воистину журналистика древнейшая профессия наряду с… Сами придумываем, сами опровергаем
Вроде взрослая женщина а за Роналду будто он родной)))
Так обычно девчонки подростки делают, сотворят себе кумира, нарисуют в мечтах то , чего нет и фанатеют.
Но с возрастом это проходит.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AllenatoreFirenze
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну хоть одного журналиста приструнили. А то взяли моду высасывать новости из своих пальцев. Пусть извиняется, хотя пальцы всё равно отрубят
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
на войне как на войне
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Игорь Климов
Очень будет потешно за ним всем наблюдать, если перейдёт)
Ты тоже за ним собрался?
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ на войне как на войне
Смотри не суицидничай потом, если перейдет в топ 5
Очень будет потешно за ним всем наблюдать, если перейдёт)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
на войне как на войне
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Воистину журналистика древнейшая профессия наряду с… Сами придумываем, сами опровергаем
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Эдвард Джеймс Кенуэй
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Конечно не получал, это было очевидно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
на войне как на войне
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Игорь Климов
Топ-командам из топ-5 Европы, которые продолжают выступают в Лиге Чемпионов, не нужен такой токсичный и посредственный игрок как Кринж7.
Смотри не суицидничай потом, если перейдет в топ 5
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий