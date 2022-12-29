Роналду не получал предложений от участников ЛЧ. Арабский журналист, ссылавшийся на ESPN, извинился за дезинформацию

Данные о том, что получил предложение от участника ЛЧ, не подтвердились.

Арабский журналист Мохаммед Аль-Кааби, сотрудничающий с региональной версией Goal, 28 декабря со ссылкой на сотрудника ESPN написал о том, что 37-летний португалец и его агент приостановили переговоры с « » из-за того, что с ними связался участвующий в чемпионов клуб.

Позднее Аль-Кааби сообщил, что произошла ошибка: «Журналист извинился, он работает не с ESPN, а самостоятельно. Как бы там ни было, Роналду в ситуации с «Аль-Насром» ждет, когда ему поступит предложение от команды, участвующей в ЛЧ. Еще раз приношу свои извинения за ошибочную информацию».

Ранее сообщалось, что клуб из Саудовской Аравии запланировал медосмотр Роналду и хочет уладить формальности к открытию трансферного окна.

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