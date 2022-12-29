Нападающий сборной Бразилии Неймар высказался после смерти Пеле.

«До Пеле 10 было просто числом». Когда-то я прочитал такие слова. Но это прекрасное предложение неполное. Я бы сказал, что до Пеле футбол был просто спортом. Пеле изменил все.

Он превратил футбол в искусство и в развлечение. Он дал голос бедным, темнокожим. И, что особенно важно, он показал всем Бразилию. Статус футбола и Бразилии вырос благодаря Королю.

Он ушел, но его магия остается. Пеле вечен!» – написал форвард « ».