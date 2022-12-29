Неймар: «Когда-то я прочитал, что до Пеле 10 было просто числом. Я бы сказал, что до Пеле футбол был просто спортом. Он изменил все»
Нападающий сборной Бразилии Неймар высказался после смерти Пеле.
«До Пеле 10 было просто числом». Когда-то я прочитал такие слова. Но это прекрасное предложение неполное. Я бы сказал, что до Пеле футбол был просто спортом. Пеле изменил все.
Он превратил футбол в искусство и в развлечение. Он дал голос бедным, темнокожим. И, что особенно важно, он показал всем Бразилию. Статус футбола и Бразилии вырос благодаря Королю.
Он ушел, но его магия остается. Пеле вечен!» – написал форвард «ПСЖ».
В 19 - лучший футболист мира.
В 22-29 - футбольное божество.
Трёхкратный чемпион мира.
Такого никогда больше не будет.
Пеле вечен.
И не будет.
Господи, упокой душу Короля.
Пеле король, RIP.