Неймар: «Когда-то я прочитал, что до Пеле 10 было просто числом. Я бы сказал, что до Пеле футбол был просто спортом. Он изменил все»

Теги ПСЖ Сборная Бразилии по футболу лига 1 Франция Пеле Неймар Футбол

Нападающий сборной Бразилии Неймар высказался после смерти Пеле.

«До Пеле 10 было просто числом». Когда-то я прочитал такие слова. Но это прекрасное предложение неполное. Я бы сказал, что до Пеле футбол был просто спортом. Пеле изменил все.

Он превратил футбол в искусство и в развлечение. Он дал голос бедным, темнокожим. И, что особенно важно, он показал всем Бразилию. Статус футбола и Бразилии вырос благодаря Королю.

Он ушел, но его магия остается. Пеле вечен!» – написал форвард «ПСЖ».

Материалы по теме

23 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Айдар Ахмеров
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Сегодня, к сожалению, умер величайший в мире
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кепка Клоппа
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
глупость и ошибка писать в заголовке: "Он изменил все", вместо правильного "Он изменил всё".
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nogoi89
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Конечно, легендарный мужик. 3 ЧМ у него, это надо очень сильно постараться, да и ещё, чтобы повезло. Покойся с миром
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ира15577
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ DolJun
как же все плохо с бразильским футболом, если сейчас легенда бразильской нации - такие пернатые типа неймара
Неймар очень талантливый футболист!!! Очень техничный!!! Если Вы этого не видите, значит извините, но Вы не разбираетесь в футболе!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Artur Turik
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Автомобилист Зажопинск
Думаешь, Неймар сам не мог бы это написать? Тут же не поэма какая-нибудь
Ты не представляешь, насколько футболисты не умные люди...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Яковлев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Вот по этому он и величайший. А остальные боролись за его номер. Некоторые его получали.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
жирный кот
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Автомобилист Зажопинск
Думаешь, Неймар сам не мог бы это написать? Тут же не поэма какая-нибудь
не похож он на того, кто даже сам такое может из себя выдавить. у этих ребят десятки личных помощников, в т.ч. по ведению соцсетей и написанию подобных вещей.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nolan_90
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Пеле и Сенна - это и есть Бразилия
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
жирный кот
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Booligan
Неймар неглупый пацан, по сравнению с Месси и Криштиану и вовсе эрудит
на одном уровне с рамзаном!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Booligan
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ жирный кот
красивые слова. правильные. но не верится, что неймар сам сложил их в текст. пиар-служба бразильца работает.
Неймар неглупый пацан, по сравнению с Месси и Криштиану и вовсе эрудит
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Автомобилист Зажопинск
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ жирный кот
красивые слова. правильные. но не верится, что неймар сам сложил их в текст. пиар-служба бразильца работает.
Думаешь, Неймар сам не мог бы это написать? Тут же не поэма какая-нибудь
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
жирный кот
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
красивые слова. правильные. но не верится, что неймар сам сложил их в текст. пиар-служба бразильца работает.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Fenek
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Красиво сказал.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Yusa Naza
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Эстетика и грация футбола. Самый лучший в мире художник, композитор, хореограф мечтал бы и мечтает воплотить это в своё произведение.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
bel01
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
В 17 лет поднял Кубок Мира над головой.
В 19 - лучший футболист мира.
В 22-29 - футбольное божество.
Трёхкратный чемпион мира.

Такого никогда больше не будет.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Caterina
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
От души Ней сказал.
Пеле вечен.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
bel01
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Никто в истории так высоко не стоял над своей футбольной эпохой.
И не будет.
Господи, упокой душу Короля.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bashibuzuck
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Сильные слова, аж до мурашек
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mr@k
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
хорошо сказал
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
как же все плохо с бразильским футболом, если сейчас легенда бразильской нации - такие пернатые типа неймара
+1
-8
-7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nightblackwolf
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Красивые слова от Джуниора!
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ivchev
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Хорошо написал Неймар.
Пеле король, RIP.
+48
-2
+46
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
консультант_ральф
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Вечная память и он точно никогда не будет забыт
+22
-1
+21
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий