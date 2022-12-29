Месут Озил: «Уверен, что ФК «Рай» с Марадоной и Пеле всегда будет непобедимым»

отреагировал на новость о смерти Пеле.

Трехкратный чемпион мира ушел из жизни в возрасте 82 лет.

«Покойся с миром, одна из величайших легенд игры 🖤⚽😥 Твое наследие будет жить вечно.

Я уверен, что ФК «Рай» с и Пеле всегда будет непобедимым», – написал полузащитник « ».

Пеле умер. Он очень сильно болел