Месут Озил: «Уверен, что ФК «Рай» с Марадоной и Пеле всегда будет непобедимым»

Теги Месут Озил высшая лига Турция Диего Марадона Пеле Истанбул Футбол

Месут Озил отреагировал на новость о смерти Пеле.

Трехкратный чемпион мира ушел из жизни в возрасте 82 лет. 

«Покойся с миром, одна из величайших легенд игры 🖤⚽😥 Твое наследие будет жить вечно. 

Я уверен, что ФК «Рай» с Марадоной и Пеле всегда будет непобедимым», – написал полузащитник «Истанбула». 

Пеле умер. Он очень сильно болел

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27 комментариев

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Ответ Иван Петров
Добавлю один факт, хотя он не по теме. Самое смешное что рост мусульманского фанатизма связан не с местными убеждениями как вы тут пишите, а с тем что ЦРУ финансировало радикальные движения по всему миру, чтобы использовать ислам в пику коммунизму. Тоесть, не как религию, а как идеологию. До этого периода ислам был религией со всеми своими недостататками, но свой пик фанатизма давно прошел.
😂😂😂 Что ты знаешь об Исламе, чтоб определить что является идеологией, а что религией? Насмотрелся НТВ и думаешь что понял суть всех мировых движений😂😂😂
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Ответ Денис Давыдов
Выписан из муслимов? 😂
Не мне решать. Но мусульманин себе такое выражение не позволит. Не футбол определяет место человека в загробной жизни
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2ran
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Великий Пеле. Лучший!
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Иван Петров
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Ответ Insan
Ничего мусульмане не путают. Если б мусульмане не были, как ты выразился «упоротыми», то, как минимум, давно однополые браки оформляли бы в мечетях, как в церквях. Просто, ты сам понятия не имеешь что такое вероубеждение, потому и считаешь мусульман, которые преданы своей религии, фанатиками.
Добавлю один факт, хотя он не по теме. Самое смешное что рост мусульманского фанатизма связан не с местными убеждениями как вы тут пишите, а с тем что ЦРУ финансировало радикальные движения по всему миру, чтобы использовать ислам в пику коммунизму. Тоесть, не как религию, а как идеологию. До этого периода ислам был религией со всеми своими недостататками, но свой пик фанатизма давно прошел.
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Nightblackwolf
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Фк Рай - это имба.. с каждым годом, лишь сильнее..
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Денис Давыдов
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Ответ Insan
Такую ересь написал Месут с точки зрения Ислама🤦🏽‍♂️ Как мусульманин он сейчас себя серьезно дискредитировал
Выписан из муслимов? 😂
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Иван Петров
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Ответ Insan
Ничего мусульмане не путают. Если б мусульмане не были, как ты выразился «упоротыми», то, как минимум, давно однополые браки оформляли бы в мечетях, как в церквях. Просто, ты сам понятия не имеешь что такое вероубеждение, потому и считаешь мусульман, которые преданы своей религии, фанатиками.
Вероубеждения это не фанатизм. Ничего особенного в мусульманах и вообще фанатиках нет.
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Insan
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Ответ Иван Петров
Мусульмане путают вероубеждения с упоротостью. А потом обижаются когда говорят что все мусульмане фанатики.
Ничего мусульмане не путают. Если б мусульмане не были, как ты выразился «упоротыми», то, как минимум, давно однополые браки оформляли бы в мечетях, как в церквях. Просто, ты сам понятия не имеешь что такое вероубеждение, потому и считаешь мусульман, которые преданы своей религии, фанатиками.
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Иван Петров
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Ответ jackson_07
Ты не путай мусульман и религию ислам
В христианстве тоже есть куча таких людей, но когда человек христианин, но не ведет себя как фанатик,то никто не налетает с критикой, что вот он неправильный христианин.
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jackson_07
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Ответ Иван Петров
Мусульмане путают вероубеждения с упоротостью. А потом обижаются когда говорят что все мусульмане фанатики.
Ты не путай мусульман и религию ислам
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Bashibuzuck
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А я бы посмотрел на эту связку в атаке, эх... 😒
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jackson_07
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Ответ Insan
Такую ересь написал Месут с точки зрения Ислама🤦🏽‍♂️ Как мусульманин он сейчас себя серьезно дискредитировал
Придурок он
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Иван Петров
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Ответ Insan
Я тоже удивился. Как и рождественской ёлочке Салаха😏 Пытаются оседлать волну хайпа. Только вот их вероубежжениям после этого грош цена.
Мусульмане путают вероубеждения с упоротостью. А потом обижаются когда говорят что все мусульмане фанатики.
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serbolthwatson
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Не хочу никого обидеть, но если Рай и Ад существуют (во что я как христианин верю), едва ли мы узнаем, куда попадёт Пеле, ибо за ним известно 3 великих греха: прелюбодеяние, зависть и гордыня, и мы не можем знать, раскаялся ли он перед Господом всей душой во всём. Царствия ему небесного, надеюсь, всё грехи будут ему прощены. В конце концов, у католиков есть и Чистилище (как Тоттенхэм), хоть мы в него и не верим, но кто знает… Зато совершенно очевидно, что если Пеле на небесах будет прощён, то никакого Марадоны он там никогда не встретит, ибо человек, не только поклонявшийся кумиру, но позволивший сделать кумиром себя самого, произнесший имя Господа напрасно, присвоив свою руку Ему, покусившийся на убийство журналистов, прелюбодействовавший, чревоугодничавщий самым гнусным способом и не сдерживавший свой гнев, не может наследовать Царствие Небесное. Пути Господни неисповедимы и не нам определять волю Его, но как можно верить в Рай и Ад, если Марадона, нарушивший добрую половину заповедей и смертных грехов, может попасть в Рай?
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EdgarDavids_13
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Ответ Джон Дон
Там ещё Кройф и Эйсебио есть, с Яшиным в воротах. Герд Мюллер на острие. Гарринча справа. На каждой позиции есть звёзды.
Воистину сказано ...
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Insan
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Ответ NMTEG
Забавно слышать такую популистскую речь от якобы верующего мусульманина
Я тоже удивился. Как и рождественской ёлочке Салаха😏
Пытаются оседлать волну хайпа. Только вот их вероубежжениям после этого грош цена.
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Insan
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Такую ересь написал Месут с точки зрения Ислама🤦🏽‍♂️ Как мусульманин он сейчас себя серьезно дискредитировал
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AlainProst
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Ответ Владимир Владимир
Твоего друга Эрдогана лучше бы забрали туда - тоже футболист же. Был бы президентом клуба.
Сатанe вход в рай воспрещён.
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Евгений Семенченко
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Ответ NMTEG
Мне очень жалко Вашего друга, примите мои соболезнования. Шутить не хочется, но от Озила веет противным популизмом
спасибо.на самом деле я не люблю Озила,но возможно он и правда думал это когда писал?как ни крути,а Эдсон был величайшим,королём...
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Жоржиньо Не Вейналдум
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Место Марадоны в ФК "Ад" за его похабные поступки и надругательство над детьми
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NMTEG
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Ответ Евгений Семенченко
так они за другую команду будут играть будучи христианами ))) на самом деле даже шутить не хочется сегодня.день смертей...Артемьев,Пеле,у меня друг умер,прекрасный добрый и светлый человек-Кирилл Сверчков....вечная память всем
Мне очень жалко Вашего друга, примите мои соболезнования.
Шутить не хочется, но от Озила веет противным популизмом
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Евгений Семенченко
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Ответ NMTEG
Забавно слышать такую популистскую речь от якобы верующего мусульманина
так они за другую команду будут играть будучи христианами ))) на самом деле даже шутить не хочется сегодня.день смертей...Артемьев,Пеле,у меня друг умер,прекрасный добрый и светлый человек-Кирилл Сверчков....вечная память всем
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Владимир Владимир
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Твоего друга Эрдогана лучше бы забрали туда - тоже футболист же. Был бы президентом клуба.
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Джон Дон
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Там ещё Кройф и Эйсебио есть, с Яшиным в воротах. Герд Мюллер на острие. Гарринча справа. На каждой позиции есть звёзды.
+35
-2
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NMTEG
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Забавно слышать такую популистскую речь от якобы верующего мусульманина
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