Месут Озил: «Уверен, что ФК «Рай» с Марадоной и Пеле всегда будет непобедимым»
Месут Озил отреагировал на новость о смерти Пеле.
Трехкратный чемпион мира ушел из жизни в возрасте 82 лет.
«Покойся с миром, одна из величайших легенд игры 🖤⚽😥 Твое наследие будет жить вечно.
Я уверен, что ФК «Рай» с Марадоной и Пеле всегда будет непобедимым», – написал полузащитник «Истанбула».
Пытаются оседлать волну хайпа. Только вот их вероубежжениям после этого грош цена.
Шутить не хочется, но от Озила веет противным популизмом