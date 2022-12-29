Роналду о Пеле: «Вдохновение для миллионов, эталон вчера, сегодня, всегда. Простого «прощай» будет недостаточно, чтобы выразить боль, которая охватывает весь футбольный мир»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Бразилии по футболу Пеле Футбол

Криштиану Роналду выразил соболезнования в связи со смертью Пеле.

Трехкратный чемпион мира ушел из жизни в возрасте 82 лет. 

«Мои глубочайшие соболезнования всей Бразилии и, в частности, семье мистера Эдсона Арантиса ду Насименту. Простого «прощай» вечному королю Пеле будет недостаточно, чтобы выразить боль, которая охватывает в этот момент весь футбольный мир.

Вдохновение для стольких миллионов, эталон вчера, сегодня, всегда. Привязанность, которую он всегда проявлял ко мне, была взаимной во всех моментах, которые мы разделяли, даже на расстоянии.

Он никогда не будет забыт, и память о нем будет вечно жить в каждом из нас, любителей футбола. Покойся с миром, король Пеле. 🙏🏽 ⚽️ 🇧🇷» – написал форвард сборной Португалии

Пеле умер. Он очень сильно болел

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38 комментариев

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gPk
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Ответ Ascar Shatmanov
Великий прощается с Великим. Умер король ="( Покойся с миром, Легенда! №1
Это не тот великий бразилец Роналдо написал если что))
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Nogoi89
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И тут про себя не забыл. Но, вообще, Пеле всех ярких игроков поддерживал и радовался новым легендам.
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Рамзан Азимов
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Для истинных почитателей Футбола, ты Король №1! и только после остальные.
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Айдар Ахмеров
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Сегодня, к сожалению, умер величайший в мире
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Охрана и безопасность
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Вроде все уже было понятно, но почему так грустно?😔 Покойся с миром, Король!👑
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Mbest77
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Ответ Spartakus1984
великий с Величайшим прощается.
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Arty K.
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ПЕЛЕ = ФУТБОЛ
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Direct free kick
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Лучший игрок XXI века (несмотря на козни сионистов) о лучшем игрока XX века
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Men77
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Фаны Рона такие смешные, как что то косячное напишет, то сразу " вы что думаете это,он сам пишет? Да за него пиар служба пишет".
А как что то хорошее, то сразу " какой Роналду молодец 😍"
Вы уж определитесь,сам он наяривает либо пиарщики
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Алексей Ненахов
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Ответ fourt
ну не верь. в искренность остальных тоже верится с трудом, но выразить соболезнования лишним не бывает никогда, тем более с фигурой такого масштаба
Этим кон..ным , персонажем вообще лучше не общаться , после его слов о смерти ребёнка Роналду
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Mironov Football
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Ответ Black UF
А Месси просто сказа: "Покойся с миром". Разница.
🤦‍♂️ «разница»,» в этом разница» и тд это коронка какая-то?)🤣🤣🤣🤣
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Гамарджоба Генацвале
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Ответ Владислав Козьминский
Зачем ты тогда прочитал эту новость мазохист что ли ?
Он перебухал перед нг, решил поделиться инфой.
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Амир Гапиров
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Ответ Я Антиспартаковец
Меня сейчас стошнит
С тобой все норм?
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Владислав Козьминский
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Ответ Я Антиспартаковец
Меня сейчас стошнит
Зачем ты тогда прочитал эту новость мазохист что ли ?
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Black UF
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А Месси просто сказа: "Покойся с миром". Разница.
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Я Антиспартаковец
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Меня сейчас стошнит
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ruslan989930@mail.ru
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Pele : see you later Ron
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на войне как на войне
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🙏🙏🙏
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Asier Illaramendi
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Вечная память Эдсон Арантес ду Насименту…
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Furyus
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Никогда не смотрел матчи с его участием, а только лучшие моменты. Жаль, очень жаль.
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Любезный Коссутий
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Криштиану абсолютно прав.
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arslankolesov71@gmail.com
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Офигеть,человек выразил соболезнования,что вы из этого трагедию сделали?
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badaboom
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Даже тут втулил привязанность к себе.
Уникальный тип, конечно...
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Владимир Владимирович
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Так и есть Рончик, истину глаголишь
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h9zbx6jdsd
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Грустно 😞 но это жизнь
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