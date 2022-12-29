Роналду о Пеле: «Вдохновение для миллионов, эталон вчера, сегодня, всегда. Простого «прощай» будет недостаточно, чтобы выразить боль, которая охватывает весь футбольный мир»
Криштиану Роналду выразил соболезнования в связи со смертью Пеле.
Трехкратный чемпион мира ушел из жизни в возрасте 82 лет.
«Мои глубочайшие соболезнования всей Бразилии и, в частности, семье мистера Эдсона Арантиса ду Насименту. Простого «прощай» вечному королю Пеле будет недостаточно, чтобы выразить боль, которая охватывает в этот момент весь футбольный мир.
Вдохновение для стольких миллионов, эталон вчера, сегодня, всегда. Привязанность, которую он всегда проявлял ко мне, была взаимной во всех моментах, которые мы разделяли, даже на расстоянии.
Он никогда не будет забыт, и память о нем будет вечно жить в каждом из нас, любителей футбола. Покойся с миром, король Пеле. 🙏🏽 ⚽️ 🇧🇷» – написал форвард сборной Португалии.
А как что то хорошее, то сразу " какой Роналду молодец 😍"
Вы уж определитесь,сам он наяривает либо пиарщики
Уникальный тип, конечно...