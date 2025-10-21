  • Спортс
  • Юрий Семин: «Я раньше был за ВАР – а теперь непонятно, где есть пенальти, а где нет. Оставил бы только определение офсайда»
Юрий Семин: «Я раньше был за ВАР – а теперь непонятно, где есть пенальти, а где нет. Оставил бы только определение офсайда»

Юрий Семин заявил о претензиях к работе арбитров в РПЛ.

– С этого сезона ввели новое правило – тренеры жмут руку судье перед началом матча. И чаще всего уже через несколько минут эти же люди орут друг на друга.

– К судьям претензий очень много.

Например?

– Мы много говорим об интенсивности нашего чемпионата. И в этом смысле особенно важно, чтобы судьи понимали, когда падение серьезное, а когда – нет.

Ведь очень много имитации. Решил я разок посчитать – восемь падений за тайм, и каждый раз выходили врачи! Это снижает темп и не нравится болельщикам.

– Как с этим бороться?

– Есть один вариант. Если игрок лежит – значит, должен выйти за бровку, и команда три минуты играет без него. Поверьте, падений станет меньше.

Тренер обязательно скажет: «Ты чего валяешься? Мы играем в меньшинстве».

– Еще сильнее, чем падения, темп игры замедляет ВАР.

– Я раньше был за ВАР – а теперь вообще непонятно, где есть пенальти, а где нет. Оставил бы только определение офсайда.

А решения в поле пусть судья принимает сам, – сказал бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
logoпремьер-лига Россия
logoЛокомотив
logoЮрий Семин
logoсудьи
видеоповторы
