Игорь Семшов: «Поставь Клоппа в клуб нижней части РПЛ, как бы он работал? Наши тренеры не хуже, но почему-то их не зовут в Европу. Очень странно»

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Игорь Семшов высказался об уровне российских тренеров.

– Почему у нас не появляются тренеры уровня, например, немецкой школы – Клопп, Тухель, Флик? Или испанской – Хави, Энрике, Гвардиола?

– У нас достаточно хорошая тренерская школа, просто мы иногда слишком засматриваемся на европейских тренеров. Хотя наши не менее продуктивны в работе, как мне кажется. За карьеру сталкивался и с русскими тренерами, и с зарубежными. Наши на уровне.

У нас есть тренеры, которые многое способны делать. Они любят футбол, не стоят на месте, хотят учиться, прогрессировать, впитывать новое. Дайте им чуть больше доверия, и все будет хорошо.

– Появятся свои тренеры уровня Клоппа и Тухеля?

– Если поставить Тухеля или Клоппа в команду нижней восьмерки Мир РПЛ, не обижая наши клубы, мы бы еще посмотрели, как бы они работали. Может, тот же Клопп немного смажет свое имя.

Когда у тебя собраны лучшие футболисты мира, сами понимаете, проще донести свои идеи. Многие из футболистов с ними уже знакомы.

Плюс снова вопрос доверия. Они немного засветились в Германии, им доверяли, приглашали выше. Тут тяжело сравнивать, потому что российских тренеров в Европу практически не приглашают.

Вот Черчесов в «Ференцвароше». О нем говорят. Но опять-таки, это Венгрия. А поставь какого-нибудь тренера в Испанию или Италию, и он, может, будет лучше всяких Клоппов и Тухелей. Но нас же не зовут.

Думаю, у нас тренеры не хуже. Просто мы не работаем в Европе, варимся в своем соку и из-за этого думаем, что хуже.

– Почему не зовут? Языковой и культурный барьер?

– Не знаю. У нас есть тренеры, которые поиграли за рубежом, знают хорошо языки, своей работой доказывают. Но почему-то их не зовут. Это очень странно.

Потому что к нам едут даже тренеры маленьких стран, а мы такая огромная страна, с такой культурой, с не самым плохим футболом никуда не едем. Чемпионат мира провели в 2018-м великолепно, но и после него не звали. Не понимаю этого, – заявил главный тренер «Чайки».

Семшов возглавил «Чайку» из Второй лиги в декабре этого года. До этого 44-летний специалист работал в тренерских штабах тульского «Арсенала», «Химок» и «Химика» из Новомосковска.

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142 комментария

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Дмитрий Худницкий
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Он правда не понимает что мелет???
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Санитар-волк
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Комики недоученные. Умеем только полоумному начальству подпевать.
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no_one_perfect
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Игорек, если ты выйдешь на бровку и начнешь кричать своим фальцетом-все станет на свои места, безусловно
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vdm23
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меня удивляет.. неужели Россия так прогнила что полоумных и неадыкватных в ней каждый второй-третий ?
Как можно говорить такую чепуху ?!
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Dinamik1
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Да и игроки такие же как тренера.Да только ни кто не зовет их в приличные клубы.Что то Игорек ляпнул не по думав.
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DrunkSailor
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Ответ Carver
Ну вот Слуцкого по рекомендации устроили в пару очень качественных европейских клубов. Один из лучших представителей российской тренерской школы, многократный чемпион страны. И что в итоге? Он в обоих облажался при полнейшем доверии руководства.
Прямо таки облажался? А где там Халл сейчас после Слуцкого, высоко поднялись? Или Витесс
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фанид
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А в чем наша тренерская школа заключается, умение с губером подпилить бюджет?
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леша коваленко
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Тренерский уровень определяется по уровню футбола в стране и пример Слуцкого. Советские специалисты были востребованы в Азии и Африке, но это уже другой футбол.
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Alexander Lyakhov
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Ответ Трент 66
Клопп вытащил Майнц со дна 2 девизиона в середняки Бундеслиги.
И даже тренер, при котором Майнц колыхался между середняком и аутсайдером, очень неплохо всколыхнул РПЛ.
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Ivan Ivanych
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Сказочный семшов
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bosh.the.machine
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Игорь Смешнов
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Дима Берин
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Ответ Carver
Ну вот Слуцкого по рекомендации устроили в пару очень качественных европейских клубов. Один из лучших представителей российской тренерской школы, многократный чемпион страны. И что в итоге? Он в обоих облажался при полнейшем доверии руководства.
Ну начнем с того, что качественный европейский клуб это не то, что он возглавлял. Ну и плюс, есть действительно качественные клубы, в которых тренеров меняют по два три раза за сезон.
Не вижу никакой проблемы в том, что у Слуцкого не получилось в этих клубах. Считаю, что нужно было оставаться в Европе.

Знаете, один тренеришка обделался жиденько в Спартаке, а потом стал грозой ЛЕ. Так что раз на раз не приходитс
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Ковид 07.10.52
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Не понимаю этого....
Вот она ключевая фраза этого тренеришки...вот, если бы понимал, что надо уметь тренировать, а не на национальность смотреть, то может и у Слуцкого в Нидерландах получилось бы...
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Виктор Бутко
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Ответ Алексей ПК
В западной Европе расизм - поэтому русских тренерами туда не возьмут, а игроков берут только в крайнем случае
Русские это отдельная раса?
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Виктор Войнов
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Слуцкий не даст соврать))
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ReneHoseman
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Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
Поставь Игоря Семшова главным тренером в Ливерпуль и через месяц клуб окажется в нижней части РПЛ.
точно. клопп начинал
не в супер-клубе.
и уже прошел,
этот начальный уровень.
в этой игре, все движутся
только вперед.
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atomio
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Когда у тебя собраны лучшие футболисты мира, сами понимаете, проще донести свои идеи. (с) боже мой, насколько эти рассуждения глупы и банальны, в духе "тренер это всего лишь 10%". просто без комментариев. Семшов - иди ботай матчасть
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Izokot
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Ответ dmon82
Это как с самолётами, российские самолёты не хуже боенгов и эйрбасов, просто их никто не покупает. Поэтому мы думаем что они хуже.))
Ну так и есть. Они хуже.
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goshforever
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Ответ Lionel Van Damme
Посади шумахера на ладу и что он покажет? Игорек, умение работать с алмазом и говном - это разные навыки
Шумахера на лыжи поставили. С известным итогом.
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goshforever
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Ответ Ole Gunor
Поражаюсь в очередной раз, насколько все таки образные Семшовы то ли однобокие, то ли делают из себя неких ораторов, того что в угоду. Вроде же сам играл на высоком уровне и все расклады понимает, хоть и не играл в Европе. Ну каким бы не был тренер в РПЛ, для того, чтобы работать в Европе этому тренеру нужно прежде всего что? Правильно- полное желание и стремление, причем не только , но и готовность при всей своей образной известности в своей стране, начать в европе с самых низов. Слуцкий по всей видимости оказался не готов, то есть держался сколько мог, потом эго собственное все-твки заиграло и вернулся снова в РФ на жирные контракты и славу местного топ тренера. А хватило его не надолго в европе, на пару лет и то, видимо, под невидимым крылом какого то опекуна из элиты, который живет в Англии. Иначе бы, если у него стояла бы задача остаться и работать в европе то он пер бы как танк, и пару лет его бы не остановило, а продолжал бы и дальше в середняках Голландии с прицелом на будущее. Это менталитет, это опыт. Вы посмотрите на тренера Крыльев, как дядька с рынкаЮ семечек только не хватает, батя такой. И посомтрите на Тен Хаага, который штрафной кросс побежал со всей командой. Наш тренер добежит хотя бы до выхода со стадиона? Вряд ли. Так что притянуто за ушы.
Лёня Слуцкий за время вояжа в Европу настолько деградировал, что даже в ФНЛ уже не смог работать.
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BeastI666I
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Ответ Алексей Тихонов
Двукратный обладатель ЛЧ не топ-тренер? Ты абсолютно не шаришь в футболе
я шарю. Греция тоже брала чемпионат Европы. Для меня Маур анти тренер, недотренер, португальский Слуцкий!
А еще после Маура пришле Ди Маттео и тоже поганым автобусом выиграл лигу чемпионов. И где он теперь?! твой супер тренер Ди Маттео, бравший ЛЧ?!
Ты не шаришь в футболе! Ё !
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Sergey Mikhaylenko
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Ответ Алексей ПК
Во-первых, там расизм, во-вторых, смысл? Что там делать нашим? Тренировать немцев? Зачем? Смысл? Хорошо натренируешь - наших будут обыгрывать. Плохо натренируешь - выгнать могут с позором. Зачем?
Ахахахах
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Олег Акимов
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Явно заговор и русофобия
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Isshin88
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Не хуже? У наших конечно самомнение жесть…
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Sarumian
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Клопп и Тухель выиграли бы РПЛ.
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