Игорь Семшов: «Поставь Клоппа в клуб нижней части РПЛ, как бы он работал? Наши тренеры не хуже, но почему-то их не зовут в Европу. Очень странно»
Игорь Семшов высказался об уровне российских тренеров.
– Почему у нас не появляются тренеры уровня, например, немецкой школы – Клопп, Тухель, Флик? Или испанской – Хави, Энрике, Гвардиола?
– У нас достаточно хорошая тренерская школа, просто мы иногда слишком засматриваемся на европейских тренеров. Хотя наши не менее продуктивны в работе, как мне кажется. За карьеру сталкивался и с русскими тренерами, и с зарубежными. Наши на уровне.
У нас есть тренеры, которые многое способны делать. Они любят футбол, не стоят на месте, хотят учиться, прогрессировать, впитывать новое. Дайте им чуть больше доверия, и все будет хорошо.
– Появятся свои тренеры уровня Клоппа и Тухеля?
– Если поставить Тухеля или Клоппа в команду нижней восьмерки Мир РПЛ, не обижая наши клубы, мы бы еще посмотрели, как бы они работали. Может, тот же Клопп немного смажет свое имя.
Когда у тебя собраны лучшие футболисты мира, сами понимаете, проще донести свои идеи. Многие из футболистов с ними уже знакомы.
Плюс снова вопрос доверия. Они немного засветились в Германии, им доверяли, приглашали выше. Тут тяжело сравнивать, потому что российских тренеров в Европу практически не приглашают.
Вот Черчесов в «Ференцвароше». О нем говорят. Но опять-таки, это Венгрия. А поставь какого-нибудь тренера в Испанию или Италию, и он, может, будет лучше всяких Клоппов и Тухелей. Но нас же не зовут.
Думаю, у нас тренеры не хуже. Просто мы не работаем в Европе, варимся в своем соку и из-за этого думаем, что хуже.
– Почему не зовут? Языковой и культурный барьер?
– Не знаю. У нас есть тренеры, которые поиграли за рубежом, знают хорошо языки, своей работой доказывают. Но почему-то их не зовут. Это очень странно.
Потому что к нам едут даже тренеры маленьких стран, а мы такая огромная страна, с такой культурой, с не самым плохим футболом никуда не едем. Чемпионат мира провели в 2018-м великолепно, но и после него не звали. Не понимаю этого, – заявил главный тренер «Чайки».
Семшов возглавил «Чайку» из Второй лиги в декабре этого года. До этого 44-летний специалист работал в тренерских штабах тульского «Арсенала», «Химок» и «Химика» из Новомосковска.
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Как можно говорить такую чепуху ?!
Не вижу никакой проблемы в том, что у Слуцкого не получилось в этих клубах. Считаю, что нужно было оставаться в Европе.
Знаете, один тренеришка обделался жиденько в Спартаке, а потом стал грозой ЛЕ. Так что раз на раз не приходитс
Вот она ключевая фраза этого тренеришки...вот, если бы понимал, что надо уметь тренировать, а не на национальность смотреть, то может и у Слуцкого в Нидерландах получилось бы...
не в супер-клубе.
и уже прошел,
этот начальный уровень.
в этой игре, все движутся
только вперед.
А еще после Маура пришле Ди Маттео и тоже поганым автобусом выиграл лигу чемпионов. И где он теперь?! твой супер тренер Ди Маттео, бравший ЛЧ?!
Ты не шаришь в футболе! Ё !