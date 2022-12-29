Игорь Семшов: «Поставь Клоппа в клуб нижней части РПЛ, как бы он работал? Наши тренеры не хуже, но почему-то их не зовут в Европу. Очень странно»

Игорь Семшов высказался об уровне российских тренеров.

– Почему у нас не появляются тренеры уровня, например, немецкой школы – Клопп, , Флик? Или испанской – , Энрике, Гвардиола?

– У нас достаточно хорошая тренерская школа, просто мы иногда слишком засматриваемся на европейских тренеров. Хотя наши не менее продуктивны в работе, как мне кажется. За карьеру сталкивался и с русскими тренерами, и с зарубежными. Наши на уровне.

У нас есть тренеры, которые многое способны делать. Они любят футбол, не стоят на месте, хотят учиться, прогрессировать, впитывать новое. Дайте им чуть больше доверия, и все будет хорошо.

– Появятся свои тренеры уровня Клоппа и Тухеля?

– Если поставить Тухеля или Клоппа в команду нижней восьмерки Мир , не обижая наши клубы, мы бы еще посмотрели, как бы они работали. Может, тот же немного смажет свое имя.

Когда у тебя собраны лучшие футболисты мира, сами понимаете, проще донести свои идеи. Многие из футболистов с ними уже знакомы.

Плюс снова вопрос доверия. Они немного засветились в Германии, им доверяли, приглашали выше. Тут тяжело сравнивать, потому что российских тренеров в Европу практически не приглашают.

Вот Черчесов в «Ференцвароше». О нем говорят. Но опять-таки, это Венгрия. А поставь какого-нибудь тренера в Испанию или Италию, и он, может, будет лучше всяких Клоппов и Тухелей. Но нас же не зовут.

Думаю, у нас тренеры не хуже. Просто мы не работаем в Европе, варимся в своем соку и из-за этого думаем, что хуже.

– Почему не зовут? Языковой и культурный барьер?

– Не знаю. У нас есть тренеры, которые поиграли за рубежом, знают хорошо языки, своей работой доказывают. Но почему-то их не зовут. Это очень странно.

Потому что к нам едут даже тренеры маленьких стран, а мы такая огромная страна, с такой культурой, с не самым плохим футболом никуда не едем. Чемпионат мира провели в 2018-м великолепно, но и после него не звали. Не понимаю этого, – заявил главный тренер «Чайки».

Семшов возглавил «Чайку» из лиги в декабре этого года. До этого 44-летний специалист работал в тренерских штабах тульского «Арсенала», «Химок» и «Химика» из Новомосковска.

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