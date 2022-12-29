Спикер Госсовета Татарстана: «Вы видели, сколько в Катаре было футболистов, с ног до головы разукрашенных татуировками? Что это за мода? Мы против татуировок у подростков»

Теги премьер-лига Россия ЧМ-2022 Фарид Мухаметшин Политика стиль Футбол

Спикер Госсовета Республики Татарстан раскритиковал моду на татуировки у футболистов. 

Ранее депутаты Госсовета Татарстана обсуждали внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях России, потребовав запретить набивать татуировки несовершеннолетним.

По их мнению, подобный запрет необходим, чтобы защитить несовершеннолетних от вреда здоровью.

«Вы видели, сколько в Катаре было футболистов, с ног до головы разукрашенных татуировками? Что это за мода? Видимо, кто-то зарабатывает на этом.

Мы в Госсовете выступили против татуировок у подростков. Вы, Эдуард, у себя смотрите – такая мода нам не подходит! Нечего гоняться за ней», – обратился Фарид Мухаметшин к главе Центрального района Эдуарду Фаттахову, выступая на партконференции «Единой России». 

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58 комментариев

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Jordan95
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Месси стирай татухи, отдавай кубок, тобой недовольны.
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Mukunku 64
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Ответ Data Architector
"Такой футбол нам не нужен"
Замени слово футбол на слово спикер
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Павел Светлов
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Ответ Любинко Друловича дрель
Согласен, дешевый лубок какой-то. Не люди, а карикатуры ходячие
глупости тоже запретим говорить?
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Алексей Мирутко
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Ответ Eduard Rastryopin
К станции "Совок" уже почти подъехали.
Станция конечная, поезд дальше не идет
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Mukunku 64
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Ответ Edgars Skaubits
"Что это за мода? Видимо, кто-то зарабатывает на этом." Возможно, татуировщики?
На Мамаеве кто то озолотился
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Павел Светлов
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Вы видели сколько в Казани женщин ходит в джинсах? Что это за мода? Мы против, это же прямой вред здоровью, у женщин не должно нигде натирать!
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filippa
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Ответ Добрый Ретроград
Официально нельзя до 18-ти, предписание. Но до фига малолеток забитых профессионально.
ну так таким мастерам надо дулей вкатывать.
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Mukunku 64
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Вопрос спикеру:
Можно ли подростку- юнармейцу наколоть на
Груди российский флаг , знак любви к Родине?
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Eduard Rastryopin
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Ответ Влад Путман
Превосходно, с дикой скоростью несёмся в гибрид совка, средневековья и шариата.
К станции "Совок" уже почти подъехали.
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Алексей Полиенков
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
Мы против тупых депутатов
А вот это, батенька, уже экстремизм!
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Алексей Полиенков
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А они разве разрешены?
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Добрый Ретроград
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Ответ Maxim Vasnechov
Да нет, весь бывший СССР, это чистая страна непрошенных советов. Даже в странах Балтии. Всегда найдутся многочисленные умники, которые начнут распрягать что тебе делать, и как жить. PS. В самом СССР разумеется такого не было, были вполне себе хиппи, и другие полуподпольные движение. Вот после, возникла данная деятельность.
были вполне себе хиппи, и другие полуподпольные движение - так отлично, что были. А на трибалтов мне плевать.
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Добрый Ретроград
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Ответ евГений
В смысле не причем? У большинства современной политической верхушки неосовковые взгляды и воздыхание по совку как у типичного 80-летнего деда, у которого в молодости член стоял и девки давали, а сейчас нет.
Да, они комсомольские вожаки и карьеристы+номенклатура. Но взгляды и жажда наживы у них исключительно неолиберальные. Вообще, вся экономическая система - это олигархическая неолиберальная клептократия. Ничего подобного и близко не было в моей Родине.
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Lionel Van Damme
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Ответ Anton Bogner
Традиция раскрашивать тело существует в традиционных сообществах тогда, когда нет возможности подчеркнуть социальный статус иным образом - либо жарко (племена юга), либо все одеты одинаково (моряки, зеки, десантура и т.п.). Там, где появляется возможность отразить социальный статус одеждой - традиция партаков отмирает. В современном обществе это, скорее ,способ самовыражения, но, как по мне, довольно примитивный - не умеешь "умом выделиться", набей картинку... Впрочем - правильно тут сказали - не затрагивает другого, так делай, если хочется, это и есть право человека.
Это где такое написано? В книге традиций народов южной Америки? Есть татуировки статусные, а есть приуроченные к событиям, т.е. татуировки для охотников и прочие, не будете же сравнивать тату с зоны с другими тату? Нет. Вот и не имеет смысла сравнивать тату индейцев, ацтеков, испанцев, латиносов, японцев с российскиси и прочими традициями
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Maxim Vasnechov
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Ответ Добрый Ретроград
Да страна Советов тут вообще ни при чём.
Да нет, весь бывший СССР, это чистая страна непрошенных советов. Даже в странах Балтии. Всегда найдутся многочисленные умники, которые начнут распрягать что тебе делать, и как жить.
PS. В самом СССР разумеется такого не было, были вполне себе хиппи, и другие полуподпольные движение. Вот после, возникла данная деятельность.
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krendelone1
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прочитал: против татуировок и подростков
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м м
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Правильно сказал: до 18 запретить. Потом делай с собой, что хочешь.
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евГений
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Ответ Добрый Ретроград
Да страна Советов тут вообще ни при чём.
В смысле не причем? У большинства современной политической верхушки неосовковые взгляды и воздыхание по совку как у типичного 80-летнего деда, у которого в молодости член стоял и девки давали, а сейчас нет.
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шампион
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"новости спорта"-2022
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Olenyuksi
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Когда же уже начнут забивать камнями! Сколько можно либеральничать!! Вон талибы-адекватные мужики!!!
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Rammstein2010
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Моё тело - моё дело
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#nikon
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Некоторые набивают тату потому что они потомки южно-американских индейцев и для них это в порядке вещей.
А кто-то от недалёкого ума.
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Добрый Ретроград
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Ответ Maxim Vasnechov
Достали эти люди, которые указывают другим как им выглядеть. Страна советов во всей её красе, всем одеть одинаковые джинсы.
Да страна Советов тут вообще ни при чём.
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Alexander Kochet
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100 процентов это вор и взяточник, а может и убийца - подобный депутат
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Добрый Ретроград
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Ответ filippa
а кто бьет татузи до 18ти ? ни один нормальный мастер не согласитться
Официально нельзя до 18-ти, предписание. Но до фига малолеток забитых профессионально.
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