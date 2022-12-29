Спикер Госсовета Татарстана: «Вы видели, сколько в Катаре было футболистов, с ног до головы разукрашенных татуировками? Что это за мода? Мы против татуировок у подростков»

Спикер Госсовета Республики Татарстан раскритиковал моду на татуировки у футболистов.

Ранее депутаты Госсовета Татарстана обсуждали внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях России, потребовав запретить набивать татуировки несовершеннолетним.

По их мнению, подобный запрет необходим, чтобы защитить несовершеннолетних от вреда здоровью.

«Вы видели, сколько в Катаре было футболистов, с ног до головы разукрашенных татуировками? Что это за мода? Видимо, кто-то зарабатывает на этом.

Мы в Госсовете выступили против татуировок у подростков. Вы, Эдуард, у себя смотрите – такая мода нам не подходит! Нечего гоняться за ней», – обратился Фарид Мухаметшин к главе Центрального района Эдуарду Фаттахову, выступая на партконференции «Единой России».

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