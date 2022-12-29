Спикер Госсовета Татарстана: «Вы видели, сколько в Катаре было футболистов, с ног до головы разукрашенных татуировками? Что это за мода? Мы против татуировок у подростков»
Спикер Госсовета Республики Татарстан раскритиковал моду на татуировки у футболистов.
Ранее депутаты Госсовета Татарстана обсуждали внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях России, потребовав запретить набивать татуировки несовершеннолетним.
По их мнению, подобный запрет необходим, чтобы защитить несовершеннолетних от вреда здоровью.
«Вы видели, сколько в Катаре было футболистов, с ног до головы разукрашенных татуировками? Что это за мода? Видимо, кто-то зарабатывает на этом.
Мы в Госсовете выступили против татуировок у подростков. Вы, Эдуард, у себя смотрите – такая мода нам не подходит! Нечего гоняться за ней», – обратился Фарид Мухаметшин к главе Центрального района Эдуарду Фаттахову, выступая на партконференции «Единой России».
Ди Мария сделал татуировку с кубком мира на бедре
Эмилиано Мартинес сделал татуировку с Кубком мира на левой ноге
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Можно ли подростку- юнармейцу наколоть на
Груди российский флаг , знак любви к Родине?
PS. В самом СССР разумеется такого не было, были вполне себе хиппи, и другие полуподпольные движение. Вот после, возникла данная деятельность.
А кто-то от недалёкого ума.