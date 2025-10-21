  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лига чемпионов. «Барса» примет «Олимпиакос», «Кайрат» сыграет с «Пафосом», «Ман Сити» в гостях у «Вильярреала», «ПСЖ» – у «Байера», «Арсенал» против «Атлетико»
5

Лига чемпионов. «Барса» примет «Олимпиакос», «Кайрат» сыграет с «Пафосом», «Ман Сити» в гостях у «Вильярреала», «ПСЖ» – у «Байера», «Арсенал» против «Атлетико»

В Лиге чемпионов стартуют 3-го тура.

На общем этапе все 36 команд сведены в одну таблицу и проведут по 8 игр.

Во вторник «Кайрат» примет «Пафос», «Барселона» сыграет с «Олимпиакосом», «Манчестер Сити» проведет гостевой матч с «Вильярреалом», «ПСЖ» – с «Байером», «Арсенал» будет противостоять «Атлетико». 

Лига чемпионов

3-й тур

Лига чемпионов. 3 тур
21 октября 16:45, Орталык Алматы
Кайрат
Не начался
Пафос
Лига чемпионов. 3 тур
21 октября 19:00, Эмирейтс
Арсенал
Не начался
Атлетико
Лига чемпионов. 3 тур
21 октября 19:00, Бай-Арена
Байер
Не начался
ПСЖ
Лига чемпионов. 3 тур
21 октября 19:00, Филипс Стадион
ПСВ
Не начался
Наполи

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
