Лига чемпионов. «Барса» примет «Олимпиакос», «Кайрат» сыграет с «Пафосом», «Ман Сити» в гостях у «Вильярреала», «ПСЖ» – у «Байера», «Арсенал» против «Атлетико»
В Лиге чемпионов стартуют 3-го тура.
На общем этапе все 36 команд сведены в одну таблицу и проведут по 8 игр.
Во вторник «Кайрат» примет «Пафос», «Барселона» сыграет с «Олимпиакосом», «Манчестер Сити» проведет гостевой матч с «Вильярреалом», «ПСЖ» – с «Байером», «Арсенал» будет противостоять «Атлетико».
Лига чемпионов
3-й тур
21 октября 16:45, Олимпик Льюис Компанис
Не начался
21 октября 16:45, Орталык Алматы
21 октября 19:00, Эмирейтс
21 октября 19:00, Эстадио де ла Серамика
Не начался
21 октября 19:00, Бай-Арена
21 октября 19:00, Паркен
Не начался
21 октября 19:00, Сент-Джеймс Парк
21 октября 19:00, Филипс Стадион
21 октября 19:00, Констант Ванден Сток
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
