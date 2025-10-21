Лига чемпионов. «Барса» примет «Олимпиакос», «Кайрат» сыграет с «Пафосом», «Ман Сити» в гостях у «Вильярреала», «ПСЖ» – у «Байера», «Арсенал» против «Атлетико»

В Лиге чемпионов стартуют 3-го тура.

На общем этапе все 36 команд сведены в одну таблицу и проведут по 8 игр.

Во вторник «Кайрат » примет «Пафос », «Барселона » сыграет с «Олимпиакосом », «Манчестер Сити » проведет гостевой матч с «Вильярреалом », «ПСЖ » – с «Байером », «Арсенал » будет противостоять «Атлетико».

Лига чемпионов

3-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

