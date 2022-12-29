«Зенит» подпишет опорника «Коринтианс» Кейроса. Контракт – на 5 лет, игрок приедет летом («РБ Спорт»)
Опорный полузащитник «Коринтианс» Эдуардо Кейрос близок к переходу в «Зенит».
По сведениям «РБ Спорт», сделка уже согласована: петербуржцы получат 90% прав на футболиста, а контракт с игроком будет рассчитан на пять лет.
Предварительные документы подписаны. 22-летний бразилец присоединится к «Зениту» летом.
В 2022 году Кейрос провел 36 игр в чемпионате Бразилии и забил 2 гола.
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В прошлом году было бы 227 .
Меньшей , чем под ….чей Хоркиной с её Фан-Айдой )))
Как же вырос интерес к Чемпионату !
Нельзя отказаться