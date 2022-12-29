«Зенит» подпишет опорника «Коринтианс» Кейроса. Контракт – на 5 лет, игрок приедет летом («РБ Спорт»)

Теги Зенит Коринтианс высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Футбол

Опорный полузащитник «Коринтианс» Эдуардо Кейрос близок к переходу в «Зенит».

По сведениям «РБ Спорт», сделка уже согласована: петербуржцы получат 90% прав на футболиста, а контракт с игроком будет рассчитан на пять лет.

Предварительные документы подписаны. 22-летний бразилец присоединится к «Зениту» летом.

В 2022 году Кейрос провел 36 игр в чемпионате Бразилии и забил 2 гола.

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31 комментарий

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Дмитрий9779
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Ответ Mukunku 64
Есть такие предложения от которых Нельзя отказаться
У Корринтианса нет столько денег за Алберто,надо кем-то жертвовать.
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Дмитрий9779
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Ответ OldRedWhite
27 комментарий… В прошлом году было бы 227 . Меньшей , чем под ….чей Хоркиной с её Фан-Айдой ))) Как же вырос интерес к Чемпионату !
Новости 48 минут,хотя...
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OldRedWhite
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27 комментарий…
В прошлом году было бы 227 .
Меньшей , чем под ….чей Хоркиной с её Фан-Айдой )))
Как же вырос интерес к Чемпионату !
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Pa1n4eq
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Значит ли это что барриоса собрались продавать ?
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Mukunku 64
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Ответ Дмитрий9779
Это усиление однозначно,не даром предыдущее руководство Корринтианс не хотело его отпускать.
Есть такие предложения от которых
Нельзя отказаться
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bengalsckyzh
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Эдуардо Кейрос... С иноземцами нужно проститься, а они всё своё гнут...
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vaano1987
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игрок как раз для нашего болота))если бы был более менее нормальным игроком поехал бы в европу.а не к нам карьеру гробить.не понимаю чему болелы зенита так радуются??))
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Дмитрий9779
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Ответ Гриша
Чтоб Оренбург 9-0 обыгрывать?
И Спартак 7:1
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Гриша
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Чтоб Оренбург 9-0 обыгрывать?
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Blaumerc
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И всё это под Азиатскую лигу чемпионов? Даа...
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Дмитрий9779
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Ответ Игорь Новиков
Большая роскошь держать глубоко в центре такого игрока, который в атаке может феерить.
Согласен.
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Игорь Новиков
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Ответ Дмитрий9779
Под мелким фолом начинает нервничать,но раздавал передачи хорошо,выход из под прессинга тоже неплох с ним,видит поле и свободные зоны хорошо,посмотрим.
Большая роскошь держать глубоко в центре такого игрока, который в атаке может феерить.
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STB
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Ответ Ростовский
Под выигрыш азиатской ЛЧ трансфер.
А как по азиатски будет Маккаби Хайфа?
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Дмитрий9779
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Ответ Дядя Гор
А Барриоса куда?
Остаётся.
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Дмитрий9779
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Новичок Зенита Ду Кейрос может сыграть на позициях опорного и центрального полузащитника, а также на правом фланге обороны. По версии статистического ресурса «Transfermarkt», его трансферная стоимость оценивается в 5 миллионов евро, а контракт с клубом Корринтианс у него рассчитан до 31 декабря 2025 года.
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Дядя Гор
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А Барриоса куда?
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Дмитрий9779
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Ответ Игорь Новиков
Клаудиньо вернётся в атаку. В центре он хуже
Под мелким фолом начинает нервничать,но раздавал передачи хорошо,выход из под прессинга тоже неплох с ним,видит поле и свободные зоны хорошо,посмотрим.
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Бродяга-симпатяга
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Зениту надо в южноамериканскую конфедерацию переводиться.
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Ростовский
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Ответ Виктор
Твой Ростов даже туда не попадёт.
Наш топовый Ростов даже в европейской ЛЧ громил Аяксы и обыгрывал Баварии. В азиатской ЛЧ вообще грандом будем.
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Дмитрий9779
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Ответ xoms
Под замену Бариоса, петросян
Барриос продлил контракт летом,а Кейрос может сыграть на нескольких позициях.
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Игорь Новиков
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Клаудиньо вернётся в атаку. В центре он хуже
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Виктор
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Ответ Ростовский
Под выигрыш азиатской ЛЧ трансфер.
Твой Ростов даже туда не попадёт.
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savik-A.M.
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А потом как Юра сразу свалит назад ?
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Дмитрий9779
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Это усиление однозначно,не даром предыдущее руководство Корринтианс не хотело его отпускать.
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MstAndreev
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Барриос покидает Азию?)
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