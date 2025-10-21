  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Президент «Кайрата» о матче с «Реалом»: «Вся страна сплотилась, отвлеклись на месяц от забот – все-таки лучший клуб мира приезжал. Это не только спорт, но еще и репутация города и страны»
15

Президент «Кайрата» о матче с «Реалом»: «Вся страна сплотилась, отвлеклись на месяц от забот – все-таки лучший клуб мира приезжал. Это не только спорт, но еще и репутация города и страны»

Президент «Кайрата» считает, что матч с «Реалом» сплотил народ Казахстана.

«Кайрат» принимал «Реал» 30 сентября в рамках 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча в Алматы завершилась победой мадридцев со счетом 5:0.

– Матч «Кайрат» – «Реал» получился невероятным в плане ажиотажа. Как вы его пережили?

– Не было переживаний из-за счета. Прекрасно осознавали, против кого играем. Отличный опыт, понимаем, куда стремиться.

– Вы когда-нибудь видели в футболе, чтобы после 0:5 команда делала круг почета и болельщики в ответ аплодировали?

– Зрителей не обманешь. Они чувствовали, что наша команда старалась. Кажется, после четвертого гола на стадионе повисла тишина. Все поняли, кто против нас играет. Конечно, много ожиданий, но есть понимание, что соперник – «Реал». Собралось 23 тысячи болельщиков.

– Есть ощущение, что на трибунах было даже больше.

– Как нам рассказали полицейские, возле стадиона стояло еще 15 тысяч человек. Мы ожидали большого ажиотажа, однако он превзошел все прогнозы. Я был на стадионе за несколько часов до игры, чтобы лично пройтись по зонам: питание, безопасность, гостеприимство, санитарные узлы. Совместно с УЕФА впервые сделали зону гостеприимства – получилось отлично. Конечно, арена не новая, и при таком наплыве были сложности, но это важный опыт. Мы сделали выводы и уже готовим улучшения вместе с городом и полицией. Главное – у нас налажен диалог с акиматом и правоохранительными органами. Все понимают, что такие события – это не только спорт, но еще и репутация города и страны. Мы движемся вперед.

– Было много разных форм проявления ажиотажа. Что вам запомнилось?

– Город месяц жил ожиданием матча. Много разных проявлений поддержки – от песен до одежды. Звучали обещания: «Если выиграем, то будем месяц обслуживать машины футболистов «Кайрата».

– Речь шла и о том, чтобы подарить машины каждому футболисту в случае победы в матче с «Реалом».

– Об этом тоже слышал, но тут даже в парикмахерских говорили, что подстригут всех бесплатно в случае победы. Это, скорее всего, шутка, а вот специальные казахские лепешки люди действительно пекли, чтобы потом благословить. Видно, что все обратили внимание. Кто-то на этом делал мемы. Здорово, что люди на месяц отвлеклись от забот и беспокойств. Все объединились. Чувствуется, что матч сплотил всю страну. Все-таки лучший клуб мира приезжал. И, кстати, для «Реала» это тоже было интересно, – сказал Кайрат Боранбаев.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
logoЛига чемпионов УЕФА
logoКайрат
logoРеал Мадрид
logoвысшая лига Казахстан
logoЛа Лига
logoЧемпионат.com
logoКайрат Боранбаев
logoSports – Казахстан
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Вратарь «Кайрата» Калмурза получил образовательный грант – ранее подарили машину. Министр науки отметил «исторический результат, показанный юным вратарем»
1227 октября, 06:30
Глава «Кайрата» о 0:5 с «Реалом»: «Игроков нельзя ни в чем упрекнуть: они подарили стране исторический момент. Весь Казахстан жил этим матчем»
372 октября, 08:13
«Я бы уже назвала «Кайрат» золотыми мальчиками. «Реал» – уже не миф, а реальность, и наши пацаны справились с задачей, они защищали честь нации». Продюсер Алагузова про 0:5 в Алматы
391 октября, 19:40
Главные новости
Лапорта о матче в США: «Источник радости для болельщиков «Барсы» в этом регионе и способ продвинуть наш имидж в Америке, поездки куда каждый раз приносят нам прибыль»
1123 минуты назад
Юрий Семин: «Ни один лимит не давал пользу. Зачем болельщикам игроки слабее? Хорошие россияне появятся только в конкурентной среде – кто не поставит Батракова, Кисляка, Глебова?»
1829 минут назад
«Арсенал» извинился перед «Атлетико» из-за отсутствия горячей воды на «Эмирейтс». Персонал стадиона решил проблему, но футболисты завершили тренировку раньше
2050 минут назад
Быстров о Соболеве: «Будь я в «Зените», сказал бы: «Саш, иди ты ## ###, иди в другой клуб, выйди из компьютера». Вместо этого пешехода выпустите молодого воспитанника»
58сегодня, 08:37
Эндрик уйдет из «Реала» в аренду в январе. Переговоры уже ведутся (Фабрицио Романо)
24сегодня, 08:26
Дайч возглавил «Ноттингем Форест», сменив Постекоглу. Контракт – до 2027 года
22сегодня, 08:10
Лига чемпионов. «Барса» примет «Олимпиакос», «Кайрат» сыграет с «Пафосом», «Ман Сити» в гостях у «Вильярреала», «ПСЖ» – у «Байера», «Арсенал» против «Атлетико»
29сегодня, 05:35
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Спартак» в гостях у «Динамо» Махачкала, ЦСКА примет «Акрон», «Зенит» сыграет с «Оренбургом» в среду
8сегодня, 08:06
Готовы сделать Трибуну Спортса’’ лучше? Ищем комьюнити-менеджера – не упустите свой шанс!
сегодня, 08:00Вакансия
Семшов о Мостовом: «Легенда, ему памятник стоит. Почему он должен идти во Вторую лигу? У нас заезженная тема: нет опыта. Но у него знаний больше, чем у кого-либо»
47сегодня, 07:55
Ко всем новостям
Последние новости
Агент Батракова о словах Кьеллини: «Игра на понижение – было сказано о высокой цене. Важно, что «Ювентус» смотрит за Алексеем»
18 минут назад
«Копенгаген» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
14 минут назад
«Вильярреал» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
20 минут назад
Кассьерра пропустит около 4 недель из-за травмы икроножной мышцы. Форвард «Зенита» забил 4 гола в сезоне РПЛ
137 минут назад
«Юнион» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
41 минуту назад
«Арсенал» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
2сегодня, 08:39
«Байер» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
2сегодня, 08:32
Юрий Семин: «Я раньше был за ВАР – а теперь непонятно, где есть пенальти, а где нет. Оставил бы только определение офсайда»
6сегодня, 08:22
Лига чемпионов Азии. «Аль-Хилаль» Малкома встретится с «Аль-Саддом» Клаудиньо, «Шанхай» Слуцкого примет «Сеул» в среду
5сегодня, 08:20Live
ПСВ – «Наполи». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
1сегодня, 08:17