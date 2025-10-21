Президент «Кайрата» о матче с «Реалом»: «Вся страна сплотилась, отвлеклись на месяц от забот – все-таки лучший клуб мира приезжал. Это не только спорт, но еще и репутация города и страны»

Президент «Кайрата» считает, что матч с «Реалом» сплотил народ Казахстана.

«Кайрат» принимал «Реал» 30 сентября в рамках 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча в Алматы завершилась победой мадридцев со счетом 5:0.

– Матч «Кайрат» – «Реал» получился невероятным в плане ажиотажа. Как вы его пережили?

– Не было переживаний из-за счета. Прекрасно осознавали, против кого играем. Отличный опыт, понимаем, куда стремиться.

– Вы когда-нибудь видели в футболе, чтобы после 0:5 команда делала круг почета и болельщики в ответ аплодировали?

– Зрителей не обманешь. Они чувствовали, что наша команда старалась. Кажется, после четвертого гола на стадионе повисла тишина. Все поняли, кто против нас играет. Конечно, много ожиданий, но есть понимание, что соперник – «Реал». Собралось 23 тысячи болельщиков.

– Есть ощущение, что на трибунах было даже больше.

– Как нам рассказали полицейские, возле стадиона стояло еще 15 тысяч человек. Мы ожидали большого ажиотажа, однако он превзошел все прогнозы. Я был на стадионе за несколько часов до игры, чтобы лично пройтись по зонам: питание, безопасность, гостеприимство, санитарные узлы. Совместно с УЕФА впервые сделали зону гостеприимства – получилось отлично. Конечно, арена не новая, и при таком наплыве были сложности, но это важный опыт. Мы сделали выводы и уже готовим улучшения вместе с городом и полицией. Главное – у нас налажен диалог с акиматом и правоохранительными органами. Все понимают, что такие события – это не только спорт, но еще и репутация города и страны. Мы движемся вперед.

– Было много разных форм проявления ажиотажа. Что вам запомнилось?

– Город месяц жил ожиданием матча. Много разных проявлений поддержки – от песен до одежды. Звучали обещания: «Если выиграем, то будем месяц обслуживать машины футболистов «Кайрата».

– Речь шла и о том, чтобы подарить машины каждому футболисту в случае победы в матче с «Реалом».

– Об этом тоже слышал, но тут даже в парикмахерских говорили, что подстригут всех бесплатно в случае победы. Это, скорее всего, шутка, а вот специальные казахские лепешки люди действительно пекли, чтобы потом благословить. Видно, что все обратили внимание. Кто-то на этом делал мемы. Здорово, что люди на месяц отвлеклись от забот и беспокойств. Все объединились. Чувствуется, что матч сплотил всю страну. Все-таки лучший клуб мира приезжал. И, кстати, для «Реала» это тоже было интересно, – сказал Кайрат Боранбаев.