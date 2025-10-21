Дзюба об «Акроне»: «Если не оттолкнемся от матча с «Зенитом» и победы над «Пари НН», от чего еще нам отталкиваться? Мы все – изначально за Тедеева»
Артем Дзюба высказался о положении дел в «Акроне».
В субботу клуб из Тольятти обыграл «Пари НН» (1:0) в гостевом матче 12‑го тура Мир РПЛ, одержав вторую победу в сезоне.
С 11 очками «Акрон» занимает 12-е место в таблице. Сегодня команда сыграет с ЦСКА в гостях в рамках Фонбет Кубка России.
– Если мы не оттолкнемся от матча с «Зенитом» (1:1 – Спортс) и победы над «Пари НН», то от чего еще нам отталкиваться?
– Победа хотя бы на время прекратит слухи о возможной отставке Тедеева.
– Мы все – изначально за Тедеева. Не знаю, слухи ли не слухи, кто бы что ни говорил, но большинство игроков в «Акроне» благодаря Эдуардовичу и будут с ним вопреки всему.
Тедеев – наш главный человек, наш старший. У нас не было никаких сомнений, – сказал 37-летний форвард.
Опубликовал: Александр Балабанов
