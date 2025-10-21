  • Спортс
  Семшов о Мостовом: «Легенда, ему памятник стоит. Почему он должен идти во Вторую лигу? У нас заезженная тема: нет опыта. Но у него знаний больше, чем у кого-либо»
47

Семшов о Мостовом: «Легенда, ему памятник стоит. Почему он должен идти во Вторую лигу? У нас заезженная тема: нет опыта. Но у него знаний больше, чем у кого-либо»

Игорь Семшов не считает, что Александр Мостовой должен идти во Вторую лигу.

В марте этого года бывший игрок «Спартака», «Сельты» и сборной России получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.

Она не дает права работать главным тренером в клубах Мир РПЛ. С текущей категорией Мостовой может работать помощником на этом уровне. 

«Думаю, если бы было предложение хотя бы войти в тренерский штаб, он бы уже работал. Мостовой дал бы много ценных советов молодым футболистам. Ему памятник стоит. Это легенда, сделавшая очень много для российского футбола.

Почему он должен идти во вторую лигу? У него опыт для РПЛ. Мостовой играл на высшем уровне в чемпионате СССР.

Про Испанию вообще молчу. Просто у нас вот эта заезженная тема: нет опыта, нет опыта. Но у него знаний больше, чем у кого-либо», – сказал бывший игрок сборной России. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Р-Спорт»
