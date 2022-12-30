Кузнецов забил «Оттаве», набрав очки (2+3) в 4-м матче подряд. У него 30 баллов в 37 играх

Теги Вашингтон НХЛ Евгений Кузнецов Хоккей

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов забросил шайбу в матче чемпионата НХЛ с «Оттавой» (3:4 ОТ).

Россиянин продлил результативную серию (2+3) до 4 игр.

Всего в 37 матчах сезона на его счету 30 (6+24) очков.

Сегодня за 16:46 (1:31 – в большинстве, 0:33 – в меньшинстве) у Кузнецова 2 броска в створ ворот, 1 хит, 27% выигранных вбрасываний, полезность – «минус 2». Статистика потерь и перехватов – 1:2.

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11 комментариев

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NACfoRekcuF
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Художнику муза нужна, без музы никак. К сожалению, та муза которая бывала как то раз уже не канает, а другая чего то все не находится. А как бы было здорово, можно было б немножечко пошуметь в ПО, особенно если Томмиган сможет вернуться прежним, да чем черт не шутит, Коля определится к дедлайну и в верхних звеньях возникнет нечто вроде конкуренции или плотности.
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NACfoRekcuF
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Ответ Esson
Они сейчас в разных звеньях играют
Бу-бу-бу, ему приходиться думать как из второго звена пас на Овечкина в первое отдать, вот и не забивает сам. Бу-бу-бу, все лавры Овечкину, а Кузя растроился.
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ovcov8
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Ответ Den_94
Творец шедевров
Творец привозов
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Esson
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Ответ Дмитрий Кутузов
Кузнецову нужна своя команда. Команда в которой он будет первой звездой. А в Вашингтоне он всего лишь подносчик снарядов для Овечкина.
Они сейчас в разных звеньях играют
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Антон Кривоногов
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Кузя блин, два привоза. Или ты за Оттаву😀
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Potors
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Ответ TBFTT
Гол прикольный + сам и отобрал, но статистика такая себе всего лишь 6 шайба в сезоне.
Вот вы избалованные. 30 очков в 37 матчах - такая себе статистика) не всем дано родиться Овечкиными (никому), но это отличная статистика от Кузи!
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ogent
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Кузя очень креативный игрок, но к сожалению в этой игре из за его потерь были забиты две шайбы в ворота Вашингтона....Нужно быть чуть аккуратнее, потому что и оборона и вратарь вряд ли выручат при ошибках в нападении.
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Дмитрий Кутузов
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Кузнецову нужна своя команда. Команда в которой он будет первой звездой. А в Вашингтоне он всего лишь подносчик снарядов для Овечкина.
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TBFTT
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Гол прикольный + сам и отобрал, но статистика такая себе всего лишь 6 шайба в сезоне.
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ni
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И привёз в ОТ!
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Den_94
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Творец шедевров
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