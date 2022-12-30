Кузнецов забил «Оттаве», набрав очки (2+3) в 4-м матче подряд. У него 30 баллов в 37 играх

Форвард « » забросил шайбу в матче чемпионата с «Оттавой» (3:4 ОТ).

Россиянин продлил результативную серию (2+3) до 4 игр.

Всего в 37 матчах сезона на его счету 30 (6+24) очков.

Сегодня за 16:46 (1:31 – в большинстве, 0:33 – в меньшинстве) у Кузнецова 2 броска в створ ворот, 1 хит, 27% выигранных вбрасываний, полезность – «минус 2». Статистика потерь и перехватов – 1:2.