Гави, Тчуамени, Леау, Гвардиол, Антони, Энцо – самые подорожавшие игроки в 2022-м, их цена выросла на 50 млн евро. Хвича – в топ-10 (Transfermarkt)
Transfermarkt назвал топ-10 самых подорожавших футболистов за 2022 год.
Шесть футболистов прибавили в цене на 50 млн евро и теперь стоят 90 млн.
Топ-10 самых подорожавших футболистов 2022 года:
1-6. Гави (прибавил в цене на 50 млн евро, актуальная стоимость – 90 млн, «Барселона»).
1-6. Орельен Тчуамени (+50 млн, 90 млн «Реал»).
1-6. Рафаэл Леау (+50 млн, 95 млн, «Милан»).
1-6. Йошко Гвардиол (+50 млн, 75 млн, «РБ Лейпциг»).
1-6. Антони (+50 млн, 75 млн, «Манчестер Юнайтед»).
1-6. Энцо Фернандес (+50 млн, 55 млн, «Бенфика»).
7. Джамал Мусиала (+45 млн, 100 млн, «Бавария»).
8. Хвича Кварацхелия (+44 млн, 60 млн, «Наполи»).
9. Родриго Гоэс (+40 млн, 80 млн «Реал»).
10. Дарвин Нуньес (+38 млн, 70 млн, «Ливерпуль»).
Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!
Эти днари никому даром не нужны
Но вот Педри я всё-таки считаю довольно хорошим игроком