Гави, Тчуамени, Леау, Гвардиол, Антони, Энцо – самые подорожавшие игроки в 2022-м, их цена выросла на 50 млн евро. Хвича – в топ-10 (Transfermarkt)

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Transfermarkt назвал топ-10 самых подорожавших футболистов за 2022 год.

Шесть футболистов прибавили в цене на 50 млн евро и теперь стоят 90 млн.

Топ-10 самых подорожавших футболистов 2022 года:

1-6. Гави (прибавил в цене на 50 млн евро, актуальная стоимость – 90 млн, «Барселона»).

1-6. Орельен Тчуамени (+50 млн, 90 млн «Реал»).

1-6. Рафаэл Леау (+50 млн, 95 млн, «Милан»).

1-6. Йошко Гвардиол (+50 млн, 75 млн, «РБ Лейпциг»).

1-6. Антони (+50 млн, 75 млн, «Манчестер Юнайтед»).

1-6. Энцо Фернандес (+50 млн, 55 млн, «Бенфика»).

7. Джамал Мусиала (+45 млн, 100 млн, «Бавария»).

8. Хвича Кварацхелия (+44 млн, 60 млн, «Наполи»).

9. Родриго Гоэс (+40 млн, 80 млн «Реал»).

10. Дарвин Нуньес (+38 млн, 70 млн, «Ливерпуль»).

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81 комментарий

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Shuller18
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Ответ jxmazefan
Я бы назвал Акинфеева таковым. Но Гави может побороться, согласен
У Акинфеева есть реальные регалии, у Гави пиар на ровном месте.
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wshnmn
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Почему молосола Гави так ценят?
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jxmazefan
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Ответ Shuller18
Гави наверное самый абсурдный продукт пиара в истории футбола.
Я бы назвал Акинфеева таковым. Но Гави может побороться, согласен
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Гегенпрессинг Рангника
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Ответ Человек1991
Хахаха)) Антони , Чуамени и Родриго 20 лимонов максимум стоят ) у реалки и мю их никто не купит за 80-100 лимонов ) а вот за Гави уже предлагали 120 лимонов Сити и ПСЖ .
За Гави не предложат и 10 мультов после его позора
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Гегенпрессинг Рангника
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Гави и Нуньес подорожали вот умора 🤣🤣
Эти днари никому даром не нужны
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Джанлука Нальюка
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Ответ Северный болельщик
Гвардиол больше расхваленый, такой же был Де Лигт
Гвардиол топ защитник на годы. Это просто очевидно. Еще не хватает стабильности, но потенциал огромный
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Shuller18
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Ответ rigobersong
Еще раз, где продвинутая статистика?:)
Открой топ комментов)
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rigobersong
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Ответ Shuller18
Ниже привел. Жоржиньо тут причем? Другая роль совершенно, его с Бускетсом уместнее сравнивать. Кстати, кого там Гави в карман клал, ты про матчи ЛН? Так там такое позорище было в исполнении этого каталонского бездаря, что вспоминать стыдно. Настолько все невпопад делал с кучей брака, но Энрике щедро занесли, поэтому он выпустил данное бревно в старте спустя 5 матчей на взрослом уровне.
Еще раз, где продвинутая статистика?:)
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Амон
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Гави за тошнотворный футбол?
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GoonerLt
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Ответ космонавт на дереве
Хвича самый дорогой футболист с бывшего СССР за всю историю трансфермаркта, Шевченко 51 стоил. Понятно что инфляция, но всё же
Мудрик скоро станет самым дорогим;)
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Shuller18
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Ответ ShamilK
Согласен. Лапорта сейчас занимается пиаром гави и прочих. Очередной игрок уровня муниров, монтойя, тельо, бартры и тд. Про них фаны Барсы тоже орали, что они лучше Варана с Карвахалем. Но вот Педри я всё-таки считаю довольно хорошим игроком
Не, Педри бесполезный середняк, у которого вся игра это потанцевать с мячом и отдать поперек. На ЧМ одним из главных разочарований был, даже ни разу не ударил по воротам за 4 матча.
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Shuller18
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Ответ Пенс
по мнению сектантов это называется ЗАСЛУЖИЛ" :) Невероятный брус и продукт пиара, конечно.
Я в шоке, если честно. Но агентам надо отдать должное, хорошо работают. Правда команды, в которых играет данное недоразумение, от их работы страдают.
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ShamilK
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Ответ Shuller18
Игрок уровня Максима Мухина, при этом такой же бездарный агентский проект. Барсе просто гордиться больше нечем, вот и пиарит своих брусков, что Гави, что его дружбана Педри. Если Гави бревно, то Педри бесполезный полотер.
Согласен. Лапорта сейчас занимается пиаром гави и прочих. Очередной игрок уровня муниров, монтойя, тельо, бартры и тд. Про них фаны Барсы тоже орали, что они лучше Варана с Карвахалем.
Но вот Педри я всё-таки считаю довольно хорошим игроком
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Shuller18
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Ответ Евгений Романов
Есть такие ребята, и не только в футболе, которые создают видимость работы, а результатов не дают. Выходит он как раз из таких.
Да, именно так. Просто много и бестолково бегает, ну и врезается в соперников. А с мячом толком ничего делать не умеет.
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Мадрид наказывает!
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Ответ Shuller18
Тут Ригоберка просит статистику Гави, я ее приведу, на хускореде вроде как не забанили еще. Итак, невероятно подорожавший голденбой в сезоне Ла Лиги 22/23: Гол+пас: 0+1 (феноменально!!!) Среднее количество передач: 29,7 (15 место Барсе) Точность передач: 90,6% (норм) Ключевые передачи: 1,2 (7 место в Барсе) Успешные обводки: 0,8 (11 место в Барсе) Фолы: 2,4 (с отрывом первый, кто бы сомневался) Отборы: 1 (11 место в Барсе) Перехваты: 0,6 (8 место в Барсе) Потери мяча: 1,8 (хуже только у вингеров и форвардов) Итого имеем, что Гави даже в клубе играет как дно, а уж если взять весь еврофутбол, то он там в Марианском желобе находится. Кроме фолов, естественно, здесь он передовик.
а еще эти барса-боты трусливо запретили отвечать на их комменты, это ли не комплексы?))
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Пенс
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Ответ Shuller18
Тут Ригоберка просит статистику Гави, я ее приведу, на хускореде вроде как не забанили еще. Итак, невероятно подорожавший голденбой в сезоне Ла Лиги 22/23: Гол+пас: 0+1 (феноменально!!!) Среднее количество передач: 29,7 (15 место Барсе) Точность передач: 90,6% (норм) Ключевые передачи: 1,2 (7 место в Барсе) Успешные обводки: 0,8 (11 место в Барсе) Фолы: 2,4 (с отрывом первый, кто бы сомневался) Отборы: 1 (11 место в Барсе) Перехваты: 0,6 (8 место в Барсе) Потери мяча: 1,8 (хуже только у вингеров и форвардов) Итого имеем, что Гави даже в клубе играет как дно, а уж если взять весь еврофутбол, то он там в Марианском желобе находится. Кроме фолов, естественно, здесь он передовик.
по мнению сектантов это называется ЗАСЛУЖИЛ" :) Невероятный брус и продукт пиара, конечно.
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sp.msk.86
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Кикнадзе, как дела?
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hwttm264n2
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А где Роналду?
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TrueGooner
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То есть Антони стоил 25 млн?
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Евгений Романов
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Ответ Shuller18
Тут Ригоберка просит статистику Гави, я ее приведу, на хускореде вроде как не забанили еще. Итак, невероятно подорожавший голденбой в сезоне Ла Лиги 22/23: Гол+пас: 0+1 (феноменально!!!) Среднее количество передач: 29,7 (15 место Барсе) Точность передач: 90,6% (норм) Ключевые передачи: 1,2 (7 место в Барсе) Успешные обводки: 0,8 (11 место в Барсе) Фолы: 2,4 (с отрывом первый, кто бы сомневался) Отборы: 1 (11 место в Барсе) Перехваты: 0,6 (8 место в Барсе) Потери мяча: 1,8 (хуже только у вингеров и форвардов) Итого имеем, что Гави даже в клубе играет как дно, а уж если взять весь еврофутбол, то он там в Марианском желобе находится. Кроме фолов, естественно, здесь он передовик.
Есть такие ребята, и не только в футболе, которые создают видимость работы, а результатов не дают. Выходит он как раз из таких.
+3
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Будь Мужиком
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Энцо 55 < Хвича 60
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Ответ RG26
Пиар-машина Гави не знает границ. Даже у мандаринов сейчас наценка меньше
ну да, то Бавария и Ливерпуль хотели его переманить тоже сказки
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Yu123
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самый дорогой брусок в мире
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Shuller18
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Ответ ShamilK
За что деревянному гави такая цена? Игрок уровня рпл. Распиарили сильно
Игрок уровня Максима Мухина, при этом такой же бездарный агентский проект. Барсе просто гордиться больше нечем, вот и пиарит своих брусков, что Гави, что его дружбана Педри. Если Гави бревно, то Педри бесполезный полотер.
+4
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космонавт на дереве
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Хвича самый дорогой футболист с бывшего СССР за всю историю трансфермаркта, Шевченко 51 стоил. Понятно что инфляция, но всё же
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