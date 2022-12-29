Гави, Тчуамени, Леау, Гвардиол, Антони, Энцо – самые подорожавшие игроки в 2022-м, их цена выросла на 50 млн евро. Хвича – в топ-10 (Transfermarkt)

Transfermarkt назвал топ-10 самых подорожавших футболистов за 2022 год.

Шесть футболистов прибавили в цене на 50 млн евро и теперь стоят 90 млн.

Топ-10 самых подорожавших футболистов 2022 года:

1-6. Гави (прибавил в цене на 50 млн евро, актуальная стоимость – 90 млн, « »).

1-6. Орельен Тчуамени (+50 млн, 90 млн « »).

1-6. Рафаэл Леау (+50 млн, 95 млн, « »).

1-6. Йошко Гвардиол (+50 млн, 75 млн, «РБ Лейпциг»).

1-6. Антони (+50 млн, 75 млн, « »).

1-6. Энцо Фернандес (+50 млн, 55 млн, «Бенфика»).

7. Джамал Мусиала (+45 млн, 100 млн, «Бавария»).

8. (+44 млн, 60 млн, « »).

9. Родриго Гоэс (+40 млн, 80 млн «Реал»).

10. Дарвин Нуньес (+38 млн, 70 млн, « »).

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