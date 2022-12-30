Платини о Пеле: «Он был Богом футбола, он и был футбол. В школе я даже подписывался «Пелеатини», мы только о нем и говорили»

выразил соболезнования в связи со смертью Пеле.

«Он был олицетворением футбола, историей футбола, открытием футбола, он и был футбол. В 1970 году мне было 15 лет, и я вырос, храня его облик в своем воображении. Мой отец часто рассказывал мне о Пеле, и в школе, кстати, я подписывался «Пелеатини».

Даже если мы не всегда видели, как он играет, мы говорили только о нем. Он больше не был человеком, он больше не был футболистом – он был Богом футбола. Мне очень, очень жаль. Это моя жизнь, моя история. Это Пеле. Это мои мечты. Я видел его голы, его подвиги, и я никогда не забуду его чемпионат мира 1970 года», – сказал экс-президент .

Пеле умер. Он очень сильно болел

Легендарность Пеле – в одном редком фото

Пеле раздражало имя «Пеле». Он считал прозвище мусорным и хотел оставаться Эдсоном – в честь Томаса Эдисона