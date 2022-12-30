Платини о Пеле: «Он был Богом футбола, он и был футбол. В школе я даже подписывался «Пелеатини», мы только о нем и говорили»

Теги Сборная Бразилии по футболу УЕФА Мишель Платини Пеле Футбол

Мишель Платини выразил соболезнования в связи со смертью Пеле.

«Он был олицетворением футбола, историей футбола, открытием футбола, он и был футбол. В 1970 году мне было 15 лет, и я вырос, храня его облик в своем воображении. Мой отец часто рассказывал мне о Пеле, и в школе, кстати, я подписывался «Пелеатини».

Даже если мы не всегда видели, как он играет, мы говорили только о нем. Он больше не был человеком, он больше не был футболистом – он был Богом футбола. Мне очень, очень жаль. Это моя жизнь, моя история. Это Пеле. Это мои мечты. Я видел его голы, его подвиги, и я никогда не забуду его чемпионат мира 1970 года», – сказал экс-президент УЕФА.

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4 комментария

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Alex Rhea
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Ответ Tahir Turk
Кстати, кто-то писал, что из живых легенд того футбола остался только Беккенбауэр, но вообще Платини тоже оттуда, тоже обладатель всевозможных титулов
Платини ничем не хуже Марадоны, просто второй чуть более известный.
Платини играл за более слабую сборную на тот момент, чем Марадона, привёл её к первому титулу (9 голов в 5 матчах на ЕВРО-84), а также к третьему и четвертому месту на двух ЧМ.
На клубном уровне Платини тоже добился всего, а по индивидуальной статистике ничем не уступал Марадоне. Например, он трижды становился лучшим бомбардиром Серии А, тогда как Марадона всего однажды (хоть и играл второй в команде слабее, это да).
Равные игроки, на мой взгляд
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bam bam
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Год конечно пздц. Вроде победа Месси на ЧМ как то подбодрила , и вот опять
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Алексей Ненахов
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Для меня Пеле это было олицетворение Бразилии , это и был бразильский футбол , величайших футболистов и человек который оставил огромный след в футболе на века
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Tahir Turk
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Кстати, кто-то писал, что из живых легенд того футбола остался только Беккенбауэр, но вообще Платини тоже оттуда, тоже обладатель всевозможных титулов
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