Роналду, Азар, Бэйл, Погба, Феликс – в топ-10 разочарований 2022-го по версии Diario Sport
Испанское издание Diario Sport опубликовало список игроков-разочарований 2022 года.
В антирейтинг попали 10 футболистов. Список выглядит следующим образом:
Эден Азар («Реал»), Жоау Феликс («Атлетико»), Поль Погба («Ювентус»), Джейдон Санчо («Манчестер Юнайтед»), Филиппе Коутиньо («Астон Вилла»), Артур («Ювентус» / «Ливерпуль»), Илайш Мориба («Лейпциг» / «Валенсия»), Тимо Вернер («Лейпциг»), Гарет Бэйл («Лос-Анджелес»), Криштиану Роналду (свободный агент, экс-«Манчестер Юнайтед»).
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