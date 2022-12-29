Роналду, Азар, Бэйл, Погба, Феликс – в топ-10 разочарований 2022-го по версии Diario Sport

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Испанское издание Diario Sport опубликовало список игроков-разочарований 2022 года.

В антирейтинг попали 10 футболистов. Список выглядит следующим образом:

Эден Азар («Реал»), Жоау Феликс («Атлетико»), Поль Погба («Ювентус»), Джейдон Санчо («Манчестер Юнайтед»), Филиппе Коутиньо («Астон Вилла»), Артур («Ювентус» / «Ливерпуль»), Илайш Мориба («Лейпциг» / «Валенсия»), Тимо Вернер («Лейпциг»), Гарет Бэйл («Лос-Анджелес»), Криштиану Роналду (свободный агент, экс-«Манчестер Юнайтед»).

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39 комментариев

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Виктор Ш.
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Феликс вроде не так и плох был…
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1Umar Abdurahmanov
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Ответ Социо Пат
Думаю в 2023 году в этом списке будут и игроки из арабской лиги))
Уже есть)
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Cantstoped
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Ответ Социо Пат
Лукаку запоровший два то ли три момента в пустые ворота за одну игру вообще должен был гражданства лишиться))
Лукаку Трехног.
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xoms
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Зачем сюда было включать погба, он свой уровень держит, так что никого он не разочаровал
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Терминатор///Айлбибекович
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Ну и напрасно.Роналду показал свой уровень,то на что он способен.Наговаривают на него.
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Iomov
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Как Роналду мог разочаровать? Ему 38 лет! Что вы ждете от нападающего которому 38 лет? Тут уж как говаривал незабвенный Аршавин : Ваши ожидания - ваши проблемы! Нужно было быть реалистом!
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на войне как на войне
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Ответ Пирс Морган
А что Бэйлу то делать было еще?) С Реалом выиграл все что можно много раз, со сборной шансов ноль)
Стоп, стоп… А Роналду не выиграл с Реалом все что можно много раз?
Вот и вся мессиглоровская объективность
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efremovms@gmail.com
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Феликс тут лишний.
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Пирс Морган
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Ответ sᴇʀᴘɪᴇɴᴛᴇ
Бэйл, Азар сами спустили свои блестящие карьеры в... Один с головой ушёл в гольф, другой с головой и главное животом в бургерную
А что Бэйлу то делать было еще?) С Реалом выиграл все что можно много раз, со сборной шансов ноль)
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Oleg
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Ответ Пирс Морган
Комментарий удален модератором
Точно, как это я забыл.
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JealousNobody
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Азар кого разочраовать мог? Как бдуто хоть кто-то от него ждал чего-нибудь
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Inside 88 LW
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Ответ Асхаб Шихов
А почему Дзюбы нет в списке?
Да очевидно же - Газпром опять все купил.
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на войне как на войне
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Ответ Асхаб Шихов
А почему Дзюбы нет в списке?
Санкции!🤣
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Пирс Морган
Ответ Oleg
А чем Роналду разочаровал? Тем что не затащил посредственную сборную с такими ноунеймами как Бруну, Силва, Леао, Пепе, Диаш, Кансело, Мендеш и тд? Знаете ли, вылететь от монстроузного состава Марокко, это вам не со средненькой Францией играть.
Комментарий удален
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Асхаб Шихов
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А почему Дзюбы нет в списке?
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Inside 88 LW
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Помогите Даше найти лишний ТЕГ.
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Пирс Морган
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Ответ Социо Пат
Лукаку запоровший два то ли три момента в пустые ворота за одну игру вообще должен был гражданства лишиться))
А он домой то решился поехать вообще)
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Oleg
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А чем Роналду разочаровал?
Тем что не затащил посредственную сборную с такими ноунеймами как Бруну, Силва, Леао, Пепе, Диаш, Кансело, Мендеш и тд?
Знаете ли, вылететь от монстроузного состава Марокко, это вам не со средненькой Францией играть.
+6
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Леван Мкртчян
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Ответ Амин Чич
Вернер, что тут делает ?
Разочаровывает
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Пирс Морган
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Ответ Haci Ceferli
С таким поведением Роналду идёт на звание разочарование 21века, в таком темпе никто еще от идола до изгоя не падал!
Щиты за тебя, сейчас минусы полетят
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Социо Пат
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Лукаку запоровший два то ли три момента в пустые ворота за одну игру вообще должен был гражданства лишиться))
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TBFTT
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Забивать на последних секундах и делать хет-трики всем бы быть такими разочарованиями.
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Streetbor
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у Азара уже абонемент на этот список есть с момента перехода в Реал.
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Социо Пат
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Свободный агент-разочарование года!)
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sᴇʀᴘɪᴇɴᴛᴇ
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Ответ Игорь Климов
Комментарий удален модератором
Ты пробовал хотя бы день, час, минуту прожить без него? Домашним наверное столько времени не уделяешь.
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